Sesso: 10 cose che una donna non farebbe mai a letto con il proprio uomo

Il tradimento negli ultimi tempi sembra essere diventato quasi una norma nelle coppie che stanno insieme da molto tempo. Sarà per combattere la noia e la routine o per provare qualche esperienza nuova, ma sono molti coloro che dopo il matrimonio si concedono delle scappatelle extra coniugali e che creano dei veri e propri rapporti paralleli con gli amanti. Quando si lascia a casa il proprio partner ufficiale, si decide di dare libero sfogo alle proprie fantasie erotiche. A dimostrarlo è un sondaggio condotto da gleeden.com, il sito leader negli incontri fra persone sposate, secondo cui le donne in compagnia dell’amante si lasciano andare ad esperienze che non proverebbero mai con il proprio marito.

La ricerca ha coinvolto circa diecimila signore europee di età compresa fra 25 e 65 anni e per l’82% delle intervistate il tradimento è un modo per avere una vita sessuale più trasgressiva rispetto al normale. Questi dati dimostrano che anche le donne tendono a fare delle differenze tra marito ed amante. Se da un lato il proprio partner rappresenta una persona su cui si può sempre contare nei momenti del bisogno, ma che si accontenta di una sessualità convenzionale e abitudinaria; dall’altro l’amante diventa semplicemente uno “sfogo” sessuale, capace di esaltare la femminilità e di far sentire le traditrici sexy e desiderate. Ecco le pratiche che le donne amano condividere solo con il proprio amante.

1. Giochi hot – In compagnia dell’amante sono molte le donne che decidono di utilizzare i sex toys più svariati durante il rapporto. Il 31% delle intervistate ha dichiarato che si sentirebbe in imbarazzo a mettere in pratica questa pratica erotica con il marito.

2. Manette – Le manette sottintendono sottomissione e 4 donne su 10 amano farsi dominare dall’amante. Essere legate al letto, in balia del partner occasionale viene considerato particolarmente eccitante.

3. Bondage – Bavagli, corsetti, manette e cappucci vengono utilizzati con il proprio partner ufficioso per provare il sesso “fetish”. In poche sarebbero capaci di rivelare questa fantasia al marito senza provare vergogna ed imbarazzo.

4. Luoghi strani – Se da un lato con il marito si finisce per fare sesso sempre in camera da letto, con l’amante si vuole dare libero sfogo alla fantasia anche nella scelta del luogo in cui fare l’amore. L’87% delle donne sceglie i luoghi pubblici per appartarsi clandestinamente. La paura di essere scoperti rende tutto più eccitante.

5. Orari alternativi – Gli amanti di solito si incontrano sempre in orari improbabili, la mattina per le persone sposate, in piena notte per quelli che non convivono ancora con il partner. Il fatto che ci si deve vedere in momenti fuori dal comune è una delle cose che le donne amano di più del loro rapporto clandestino.

6. Posizioni insolite – Per le donne sperimentare posizioni sessuali del kamasutra insolite con il partner è molto imbarazzante. E’ proprio per questo che nel momento in cui si trovano con l’amante sono molto più disinibite.

7. Distacco emotivo – Il distacco emotivo è la cosa che permette ad ogni donna di godersi a pieno l’esperienza sessuale senza preoccuparsi dei possibili sentimenti o coinvolgimenti mentali. Hanno già il marito che gli dona romanticismo e dolcezza.

8. Rapporto occasionale – Una donna sposata sa bene di non avere quasi mai il tempo per concedersi una scappatella. Il suo amante infatti non ha alcuna pretesa, non vuole essere telefonato regolarmente, né vuole dare tanti dettagli sulla sua vita private. I rapporti occasionali di questo tipo affascinano molto le donne sposate.

9. Cura dell’aspetto – La sicurezza di avere un marito al proprio fianco, una persona che ama la propria dona in modo incondizionato, si sa, fa dimenticare di dare la giusta importanza al proprio aspetto. Con l’amante si darà libero sfogo alla propria sensualità e si ricorderà che cosa vuol dire curare il proprio look in ogni dettaglio.

10. Dirty talking – Utilizzare un linguaggio spinto tra le lenzuola è in assoluto il desiderio più nascosto di ogni donna. Quale migliore occasione di una relazione clandestina per sperimentarlo?