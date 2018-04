Sesso: 7 cose che un uomo non ha il coraggio di chiedere alla propria donna

Nel sesso non dovrebbero esistere regole e, quando si vuole che una relazione funzioni, bisognerebbe mettere al primo posto la comunicazione. Nonostante ciò, però, a volte si hanno troppi tabù per riuscire a parlare liberamente. Liberarsi dall’imbarazzo è il segreto per arrivare ad un sesso meraviglioso. Ecco le 7 cose che tutti gli uomini desiderano tra le lenzuola, ma che non hanno il coraggio di chiedere.

1. Adulazione durante il sesso – Sono in molti coloro che non solo amano il “dirty talking” tra le lenzuola, ma che vorrebbero essere anche adulati per il proprio carattere durante il sesso. I complimenti, si sa, fanno bene al proprio ego e rendono la performance sessuale molto più eccitante.

2. Guardare la partner in posizioni sexy – Si tratta di una delle fantasie più diffuse tra i rappresentanti del sesso maschile. Guardare una donna mentre si spoglia o mentre mette in mostra le parti più sexy del suo corpo può essere davvero stuzzicante.

3. Sorprendere con richieste impreviste – Nel sesso le sorprese sono sempre bene accette e in molti sognano di avere delle richieste hot nei momenti e nei luoghi più imprevedibili. Il segreto per un sesso eccitante è dunque farsi travolgere dalla passione sempre e comunque.

4. Essere sfacciata – Gli uomini amano le brave ragazze, ma allo stesso tempo a letto vogliono che abbiano una trasformazione e che siano sfacciate e provocatrici.

5. Urlare – Urla durante il sesso? Sono il sogno proibito di ogni uomo. Quando vengono sentite da tutto il vicinato riescono ad eccitarsi in modo incredibile.

6. Dominare – Il desiderio più nascosto di tutti gli uomini è che la propria partner prenda il comando della situazione e che cominci a dominare durante il sesso. L’uomo deve diventare uno schiavo al suo servizio.

7. Toccare ogni zona erogena – Anche gli uomini hanno zone erogene e punto L e, durante il sesso, vogliono essere accarezzati proprio lì. Non sempre però è facile chiederlo, la cosa infatti provoca spesso grandissimi imbarazzi nel sesso maschile.