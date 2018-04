Sesso: 9 cose imbarazzanti che tutti hanno fatto in gioventù

Tutti siamo stati giovani e confusi e, prima di imparare, ci siamo ritrovati a fare una serie di errori imperdonabili nel sesso. L’esperienza, però, insegna moltissime cose e per fortuna si cresce, fino ad arrivare ad essere i maghi del sesso e dell’orgasmo. Ecco quali sono le esperienze sessuali imbarazzanti che tutti abbiamo avuto nella giovinezza.

1. Non conoscere l’utilità del lubrificante – Le prime esperienze sessuali sono davvero disastrose. Non di rado si prova dolore durante la penetrazione perché non si conosce l’utilità del lubrificante e si finisce per trasformare quella performance in un incubo.

2. Provare posizioni acrobatiche – Non appena si scopre il sesso, si entra in un mondo nuovo ed è naturale voler provare ogni cosa. A lungo andare, si scoprirà che non bisogna assumere delle posizioni acrobatiche per raggiungere l’orgasmo, basta fare bene quelle “classiche”.

3. Non utilizzare il preservativo – Da giovani, tutti si sentono imbattibili e perfettamente in salute e, quando ci si ritrova a fare sesso, si pensa solo ed esclusivamente al piacere. E’ proprio per questo che spesso non si usa il preservativo, arrivando a delle conseguenze spiacevoli.

4. Chiedere “Ti è piaciuto?” – Non esiste cosa peggiore di chiedere “Ti è piaciuto?” al termine di un rapporto sessuale. Purtroppo, però, tutti lo hanno fatto da adolescenti.

5. Fare sesso nell’idromassaggio – Fare sesso nell’idromassaggio o in una piscina riscaldata è una pessima idea, anche se all’apparenza sembra estremamente sexy. Si finisce per combinare solo dei guai.

6. Chiedere in continuazione “Sei venuto?” – Quando si è giovani si ha poca esperienza e non si riesce a capire il momento esatto in cui il partner sta raggiungendo l’orgasmo. Chiedere in continuazione al partner “Sei venuto?” trasforma il sesso in un incubo.

7. Andare in un parcheggio a fare sesso – Non esiste cosa più squallida che uscire di casa per andare a fare sesso in un parcheggio desolato. Certo, è l’unico modo per passare un po’ di tempo da soli con il partner, ma una location migliore sarebbe gradita.

8. Non ricordare il sesso da ubriachi – Anche se da adolescenti si crede di poter reggere l’alcool in modo incredibile, si scoprirà presto che non si conoscono i propri limiti. Il risultato? Il sesso da ubriachi verrà completamente dimenticato.

9. Fare sesso quando i genitori sono fuori città – Chi non ha mai invitato il partner di turno quando i genitori sono in vacanza o fuori città? Bisogna ammetterlo, nell’adolescenza si aspetta questo momento per mesi e mesi.