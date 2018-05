Sesso a 15 anni, tanti rapporti gay: le fanciulle abusano della pillola del giorno dopo

Età media del primo rapporto sessuale? Tra i 15 e i 16 anni. E una studentessa di scuola superiore ogni cinque confessa di aver utilizzato almeno una volta la pillola del giorno dopo. Una pratica diffusa tra le teen-ager che così dimostrano di usare quella che dovrebbe essere una soluzione di estrema emergenza come un qualsiasi contraccettivo. E chi ha confidenza con la pillola del giorno dopo risulta più incline a fumo, sostanze stupefacenti, problemi della sfera sessuale, diagnosi di malattie sessualmente trasmissibili.

E’ quanto emerge dall’indagine svolta dall’équipe del professor Carlo Foresta, endocrinologo e andrologo dell’Università di Padova, svolta su 1.426 studenti dell’età compresa tra i 18 e i 21 anni che frequentano i 19 istituti superiori di Padova e provincia (825 maschi e 601 femmine).

«La novità assoluta che emerge è il ritratto della donna, che supera i maschi in alcuni comportamenti nei quali storicamente invece era in minoranza. Perché se è vero che preferisce i rapporti stabili, e questo era noto, adesso si scopre – illustra Foresta – che fuma di più, è più magra, prende più ansiolitici e segue sempre meno i canoni dell’eterosessualità, dato che rispetto al maschio si dichiarano maggiormente lesbiche o bisessuali».

Ecco le regole da seguire per rendere il sesso a tre davvero indimenticabile:

1) Essere sicuri: prima di iniziare, tutti i partecipanti devono essere certi al 100% di voler provare questo tipo di esperienza.

2) Evitare l’egoismo: non si è più in due, le attenzioni vengono condivise e non si può esserne ‘gelosi’. Occorre accettare di essere una parte in gioco, ma non l’unica.

3) Moderare l’uso di alcol: bere alcolici può aiutare a superare le inibizioni, ma quantità esagerate possono influire negativamente sulla vostra prestazione sessuale.

4) Concordare le precauzioni: prima di iniziare, i tre partecipanti devono trovare un accordo preciso sulle precauzioni da prendere durante il rapporto.

5) Prestare attenzione ai sentimenti: dal sesso selvaggio, duro e puro, possono nascere anche sentimenti. Può capitare e va accettato, senza particolari gelosie.

6) Rilassarsi e divertirsi: una pratica così particolare può causare anche profondi imbarazzi, per evitarli è bene scherzarci su ed essere ironici.

7) Verificare la compatibilità: prima di iniziare, è bene cercare di capire se i gusti sessuali di tutti i partecipanti sono compatibili. Ciò che piace ad una persona può creare estremo disagio negli altri.

8) Utilizzare sex toys: per rendere il sesso a tre più piacevole, dinamico e inclusivo non esitate a ricorrere a questi ‘strumenti’. Non c’è niente di peggio nel vedere uno dei tre partecipanti con le mani in mano per troppo tempo.

9) Essere rispettosi: ognuno ha i propri gusti e in ogni momento può rifiutarsi di fare qualcosa che non desidera. Fondamentale, in questo caso, rispettare le esigenze di ognuno, senza costrizioni o forzature.

Anche la parte sensoriale ha il suo ruolo:

“Tendenzialmente, uomini e donne hanno preferenze diverse. Gli uomini sono molto appagati dalla vista: per mantenere forte l’eccitazione hanno, infatti, bisogno di vedere. Le donne, invece, hanno molto sviluppata la parte uditiva. Quindi sentire la voce del proprio uomo è sempre molto eccitante.”

Che fare sesso faccia bene alla vita di coppia non avevamo dubbi, ma i vantaggi anche per la salute sono molteplici!

Ecco quali sono:

1. previene i raffreddori e le influenze: fare l’amore aiuta a creare gli anticorpi che permettono di proteggersi dai virus!

2. tiene a bada il colesterolo: una vita sessuale appagante ha un impatto positivo sui livelli di colesterolo “cattivo”.

3. aiuta a bruciare le calorie: un rapporto sessuale fa bruciare 200 calorie, un ottimo esercizio fisico!

4. mantiene giovani: fare sesso almeno 3 volte alla settimana vi mantiene giovani, la pelle sarà più bella e i capelli più luminosi!

5. fa dormire meglio: il sesso aiuta a rilassarsi e a riposare meglio.

Lo confermano anche gli studi scientifici: fare sesso fa bene su tutti i fronti… quindi approfittate del freddo per rannicchiarvi sotto le coperte col vostro partner e per coccolarvi!

La natura del rapporto di coppia

L’uno in sé non esiste, non si autogiustifica. Esiste l’uno che si sdoppia, in maniera asimmetrica, formando una diade, e dallo sdoppiamento nasce il terzo elemento, e così via, in una catena senza fine. Si parla appunto di “sdoppiamento asimmetrico” e non di reduplicazione o di replicante: il due non è copia dell’uno.

L’uno è isolamento, solitudine. Quello vero, positivo, è intrinsecamente duale, nel senso che il due è una necessità inevitabile. Infatti l’identità dell’uno, la creatività che lo caratterizza, sta nel suo sdoppiarsi. Non ha senso parlare di identità dell’uno a prescindere da quella del due. Uno e due hanno due identità diverse, altrimenti non si spiegherebbe lo sdoppiamento, e tuttavia un’identità senza l’altra non sussiste.

L’uomo, in un certo senso, cerca la donna (e la donna l’uomo) nel momento in cui s’accorge che, per definirsi, deve cercare al di fuori di sé. Quanto più aumenta la consapevolezza di sé tanto più ci si rende conto d’aver bisogno dell’altro, cioè ci si rende conto che l’altro è una necessità di cui non si può fare a meno, per il bene di se stessi. È come se, guardandosi allo specchio, non si vedesse se stessi ma l’altro e nell’altro ci si riconoscesse.

Noi dobbiamo soltanto esigere dalla società che certi meccanismi non avvengano in maniera automatica (ad es. sposarsi, fare dei figli, mettere su casa, ecc.).

Non si va a cercare qualcuno perché si è perso qualcosa di sé, ma perché si scopre di non avere in sé quanto basta per essere se stessi. Questa esigenza non è facilmente spiegabile. È come se uno ritrovasse se stesso dimostrando, per mezzo dell’altro, di poter essere “utile”, di poter convivere, nel particolare, con la “diversità”. Noi riusciamo a trovare veramente un’altra persona solo quando questa persona ci aiuta a ritrovare noi stessi.

Ecco perché si parla di un unico “essere umano” quando, pur nella diversità naturale delle identità, l’uomo e la donna riescono a realizzare una forte comunione d’intenti.

La complessità del rapporto uomo-donna è sicuramente più profonda di quella di qualunque altro rapporto umano. Le motivazioni che possono portare a rifiutare tale profondità sono tante e su di esse si basa spesso la fortuna di molti filosofi, teologi e altri famosi pensatori della storia, nonché di tanti psicanalisti che hanno in cura persone affette da disturbi che paiono insuperabili. In tal caso spesso ci si illude di poter ovviare al proprio deficit, sublimandolo in altre attività (fisiche o intellettuali).

La diversità fisica

Nei sistemi antagonistici la diversità fisica, nell’ambito dei generi, pesa come un macigno sulla testa delle donne: è una oppressione in più, cui la donna si sente costretta, non perché ve la costringe la natura, ma perché la discriminazione sociale in generale fa sentire la sua condizione un handicap.

Oggi non è più possibile pensare che la donna si debba sentire diversa proprio perché diversa. La diversità dovrebbe essere una scelta, non una forzatura, dovrebbe essere un atteggiamento interiore, un prodotto della coscienza e non il peso dei condizionamenti esterni (che poi vengono anche interiorizzati). O comunque, poiché nessuno vive come Robinson, la donna dovrebbe esser lasciata libera di scegliere i propri condizionamenti: ecco perché si dovrebbero tollerare tutte le esperienze possibili di socializzazione.

Questo – lo si comprende facilmente – non è un problema che può essere risolto affermando la pura e semplice uguaglianza giuridica. Forse non lo si risolve neppure affermando l’uguaglianza sociale. Nell’uguaglianza infatti la scelta dei ruoli dovrebbe essere libera, ovvero l’affermazione della personalità non dovrebbe essere sottoposta a condizionamenti che dipendono dalla diversità fisica. Siamo in grado di realizzare un’uguaglianza del genere?

La donna è troppo soggetta a etichettature da parte dell’uomo: è l’uomo che, in ultima istanza, decide cosa la donna può fare, cosa deve pensare, come deve essere. I mezzi di comunicazione appartengono agli uomini e quando le donne se ne impadroniscono, la cultura continua a restare maschilista.

Non ci può essere nessuna forma di uguaglianza, neppure quella fra uomo e uomo, se prima non si precisa il tipo di relazione umana fra uomo e donna.

Non ha senso che la donna si concepisca al servizio dell’uomo – come tutte le religioni hanno sempre detto. La donna non può affermarsi socialmente assumendo, in maniera precostituita, atteggiamenti favorevoli all’uomo o assumendo atteggiamenti di tipo maschilista, che fanno sempre gli interessi di una cultura non democratica.

Bisognerebbe che culturalmente passasse l’idea secondo cui l’uomo che pensa di servirsi della propria mascolinità per imporsi sulla donna, cioè per dominarla o circuirla, è semplicemente un essere ridicolo, da biasimare o da compatire.

In una situazione del genere è del tutto naturale che la donna si senta diversa anche in contrapposizione all’uomo, ovvero che la propria diversità risulti essere il frutto di una rivendicazione.

Il problema tuttavia resta sempre quello di come far convivere in maniera pacifica e democratica le diversità, di cui quella fra uomo e donna è senza dubbio la più universale.

Le regole della democrazia non possono essere dettate da nessuno, non possono essere imposte né dai più forti né dai più deboli che si ribellano ai più forti, né dalla maggioranza né dalla mino – ranza che vuole diventare maggioranza, né dagli uomini né dalle donne.

Probabilmente quando tutte le forme di disuguaglianza verranno un giorno risolte, rimarrà ancora da risolvere quella tra uomo e donna. O forse sarebbe meglio dire che fino a quando non si realizzerà l’uguaglianza dei sessi, ogni altra forma di uguaglianza risulterà manchevole di qualcosa.

L’uomo deve abituarsi ad accettare l’idea che la donna, per sentirsi veramente libera, ha bisogno di esercitare un potere più grande di quello che l’uomo può esercitare nei suoi confronti. In altre parole l’uomo dovrebbe limitarsi a intervenire quando la donna, nel- l’esercitare il proprio potere, confonde la disponibilità dell’uomo in un segno di debolezza.

Come principio generale di una minima emancipazione femminile si potrebbe far valere questo: poiché nella società antagonistica la differenza fisica tra persone di sesso opposto viene fatta pesare fortemente sul cosiddetto “sesso debole”, si dovrebbe considerare reciproca la libertà sessuale solo quando nella coppia l’iniziativa viene presa dalla donna; forse questo può garantire meglio ch’essa non si senta indotta ad accettare, per debolezza o quieto vivere, la volontà dell’uomo. Cioè prima di aspettare che la fine delle discriminazioni sociali comporti anche la fine di quelle fisiche, si potrebbe partire dalla lotta contro quest’ultime per arrivare a superare le altre.

Il rapporto di coppia, in generale

Che cosa vuol dire, per un uomo, che, posto l’amore come condizione, una donna vale l’altra (e l’uomo per la donna, naturalmente)? Semplicemente che nel momento della scelta del partner non bisogna avere dei modelli precostituiti, ovvero bisogna essere disposti ad amare chiunque sia disposto a fare altrettanto. L’amore infatti o è reciproco o non esiste. Poiché chiunque ha bisogno d’amore, non si può amare senza essere ricambiati.

La posizione della chiesa romana, relativamente all’indissolubilità del matrimonio, qui è davvero assurda. Se c’è vero amore, il divorzio non si pone, e se l’amore non c’è, prima o poi il divorzio sarà inevitabile. Un amore obbligato è una schiavitù, e illudersi che sia libero vero autentico, quando non è reciproco, significa cadere in una doppia schiavitù. Ritenere poi che la propria libertà debba passare attraverso mortificazioni e sofferenze, questo è addirittura follia, anche se in questa follia chi più ci ha rimesso, nella storia, è stata la donna.

La scelta del partner quindi è relativa alla propria capacità d’amare. E nessuno può essere autorizzato a sentirsi così speciale, nella sua capacità d’amare, da ritenere impossibile trovare il giusto partner.

Alcuni sostengono che quanto più un uomo è determinato da una consapevolezza generale o universale delle cose (come p.es. un profeta, un filosofo, un santo, un predicatore, un fondatore di religioni, un politico rivoluzionario ecc.), tanto meno è disposto a scegliersi una donna particolare con cui vivere un’esistenza che rientra nella normalità. Naturalmente la stessa cosa si potrebbe dire per alcune donne (Ipazia, Giovanna d’Arco, Caterina da Siena ecc.).

In ogni caso questa è una caratteristica che riguarda poche persone, disposte a sacrificare la vita personale per il bene dell’umanità, e non è affatto detto che chi invece sceglie di mettersi con un partner non s’impegni nella stessa maniera per realizzare il bene universale.

In verità spesso succede che l’uomo non incontra il proprio partner perché è troppo incentrato su di sé, sui suoi problemi, sul suo modo particolare di vedere la realtà.

Naturalmente, una volta fatta la scelta, è assurdo sostenere che un partner vale l’altro. All’uomo non è data la possibilità di amare con la stessa intensità due o più donne contemporaneamente, scelte in maniera particolare, specifica, come partner della propria vita. L’uomo potrebbe farlo solo se in ogni donna si limitasse a vedere un essere umano in generale, cosa che dovrebbe però fare nei confronti di qualunque essere umano, prescindendo quindi dalla differenza di genere.

È ovvio che nessun uomo può prescindere dalla differenza sessuale nel mentre considera la donna come essere umano in generale. Ma è altresì evidente che quando un uomo guarda la donna come essere umano in generale non può compiere una scelta particolare, innamorandosene, altrimenti tra uomo e donna non potrebbe esserci alcuna libera collaborazione per il bene dell’umanità. Una scelta particolare condiziona in modo particolare, anche se la persona scelta ha una grande capacità d’amare in maniera universale. La vicenda di Abelardo ed Eloisa è emblematica, a tale proposito.

È infatti impossibile che una persona non abbia degli elementi positivi da valorizzare e per i quali non si sia disposti a rinunciare a qualsiasi altro rapporto di coppia. Se vi è una reciproca disponibilità alla valorizzazione degli elementi positivi, nulla potrà impedire la stabilità del rapporto.

Ogni essere umano possiede vizi e virtù, pregi e difetti: se si è consapevoli di questa realtà, non ci si può illudere di poter trovare l’assoluta perfezione. Anzi, ci si rende subito conto che, entro certi limiti, un partner vale l’altro (i limiti sono quelli entro i quali una convivenza qualunque è formalmente possibile).

L’amore vero, profondo, non nasce nel momento della scelta ma dopo un certo tempo, cioè dopo che si è imparato ad accettare il partner così com’è, valorizzandone non solo gli aspetti positivi, ma anche quelli negativi, cioè facendo di quelli negativi un’occasione per discutere, per confrontarsi reciprocamente, mettendo alla prova se stessi, senza sperare che il partner diventi a nostra immagine e somiglianza.

È solo a questo punto, dopo anni di duro tirocinio, che il proprio partner diventa una sorta di “assoluto”, cui non si rinuncerebbe tanto facilmente. Sarebbe bene che queste cose le sapessero coloro che desiderano divorziare.

Teoricamente la legge islamica non vieta a un uomo di sposarsi con quattro donne contemporaneamente. Come noto lo stesso diritto non viene riconosciuto alle donne. Ma il punto non è questo.

Che la poligamia sia illimitata o ridotta a un numero massimo di partner non fa molta differenza. Infatti l’uomo non è più “universale” quanto più è ampia la sua possibilità di scelta. È illusorio far dipendere un concetto spirituale, come la coscienza universale delle cose, da una mera questione quantitativa.

L’uomo è universale quando rinuncia ad amare la donna semplicemente per la sua specifica caratteristica fisica. Se si vuole realizzare un rapporto particolare (e quindi anche fisico), è evidente che questo rapporto deve diventare esclusivo di altri. Quanto più la particolarità è forte, tanto più deve essere esclusiva di altre particolarità, onde permettere all’universalità di potersi esprimere il più liberamente possibile.

In un regime monogamico una donna libera può collaborare più facilmente, per il bene dell’umanità, con un uomo sposato. Non a caso in un regime poligamico le donne sono costrette a subire maggiori restrizioni nei loro rapporti personali.

Oggi abbiamo una tale consapevolezza delle esigenze dell’amore che non possiamo tollerare finzioni o privilegi di qualsivoglia genere. L’idea stessa di “capofamiglia” ci risulta estranea. Un uomo non può vivere con due diverse donne una medesima esperienza d’amore, proprio perché viene meno all’esigenza di assolutezza nel particolare.

È infatti assurdo pensare che nella scelta di un rapporto particolare venga meno l’esigenza di un rapporto universale con le cose. Gli stessi uomini islamici sono spesso costretti a investire sulle loro madri un’aspettativa universale superiore a quella che possono investire sulle loro mogli. Una religione poligamica finisce sempre col dare alle madri un peso maggiore che alle mogli. Da noi è il contrario. Anzi quando un uomo sposato resta troppo attaccato alla madre, viene considerato un cattivo marito.

Nella cultura occidentale il bigamo può sì esistere, ma solo ufficiosamente, non solo perché la legge gli impedisce di manifestarsi pubblicamente, ma anche perché la moglie chiederebbe immediatamente il divorzio, a meno che non avesse interesse a comportarsi diversamente. La bigamia è considerata un reato peggiore dell’adulterio, anche se sul piano pratico sono la stessa cosa. L’aspetto maggiormente ridicolo è che la bigamia non costituisce reato se uno dei matrimoni è celebrato con rito religioso senza effetti civili. Difficilmente un islamico potrebbe accettare regole giuridiche di questo genere, anche perché i figli che ha dalle sue donne li considera tutti suoi, mentre in occidente la cosa dipende da vari fattori (materiali e psicologici).