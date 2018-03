Sesso, animali, passeggiate Così si combatte lo stress

Massaggi rilassanti, viaggi in mete esotiche, vacanze alle terme, sono ottimi modi per rigenerarsi dai ritmi serrati imposti dalla quotidianità, dall’incombenza di impegni e scadenze e dal peso delle responsabilità. Tuttavia, queste soluzioni non fanno bene al portafogli. Diciamolo: combattere lo stress è una faccenda tutt’altro che economica. Se il tuo conto in banca non ha parecchi zeri, o ti rassegni al patimento o dai fondo alle tue già esigue finanze per andare ai Caraibi, scelta che, alla fine, ti renderà ancora più snervato, dato che al rientro sarai verde come un semaforo.

Insonnia, fame nervosa o inappetenza, stanchezza cronica, maldi testa, tensioni muscolari, mal di stomaco, nervosismo, tachicardia, ansia, sono sintomi del fatto che sei sotto pressione e che, tirando ancora la corda, rischi di fare danni, soprattutto a te stesso. Il sovraffaticamento ci peggiora, rendendoci distratti, litigiosi, isterici, insopportabili, e ci espone a gravi pericoli per la salute. Si calcola che soffra di stress da lavoro almeno un italiano su 5, ossia circa 6 milioni su 28 milioni di lavoratori. In fondo, ci accorgiamo ogni giorno uscendo di casa che tale fenomeno è dilagante: gente che discute per un nonnulla, aggressività esasperata sulle strade, insofferenza nei confronti del prossimo.

SOLUZIONI ECONOMICHE

Insomma, non possiamo permetterci il soggiorno alle Maldive, ma ci mandiamo reciprocamente a quel paese. Eppure delle soluzioni per rilassarci, che siano allaporta- ta di tutte le tasche, esistono.

Ecco i modi per debellare lo stress spendendo meno di 10 euro:

Accarezzare un cucciolo. Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell’Università British Columbia di Vancouver, in Canada, tenere in braccio un cane, o coccolarlo, riduce ansia e tensione di circa il 45%. Lo scorso anno l’Università di Teramo, primo ateneo italiano ad avviare questo esperimento, hapro- mosso un progetto di pet-therapy per aiutare gli studenti ad affrontare in modo più sereno gli esami. Sono stati coinvolti 120 studenti di diverse facoltà, i quali, dopo avere interagito con cagnolini di razza labrador e golden retrivier, hanno dichiarato di avere tratto beneficio dalla presenza degli animali durante gli appelli. Del resto, è noto che anche i gatti abbiano effetti calmanti, saràper il dolce suono delle fusa? Alcuni ricercatori dell’Università del Minnesota hanno evidenziato che vivere con un micio contrasta i danni cardiovascolari causati dall’ansia e abbassa del 40% il rischio di infarto fatale e di ictus.

Passeggiare. Altro che costosi abbonamenti in palestra, percorrendo metro dopo metro all’aria aperta è possibile conquistare lapa- ce interiore oltre che una perfetta forma fisica. Il tutto a costo zero. Non serve fare lunghe maratone, bastano 20-30 minuti di camminata al giorno, meglio a velocità sostenuta. Secondo una ricerca condotta dall’University of Central Florida, nuotare o fare 10 mila passi al dì rende meno inclini alle discussioni.

PRATICHE RILASSANTI

Fare dolci. Cucinare per gli altri è un ottimo antidoto allo stress, una valvola di sfogo, in quanto ci aiuta ad esprimere noi stessi e la nostra creatività. Preparare una torta o dei biscotti non richiede tanto dispendio di denaro, bastano un po’ di farina, zucchero, burro, due o tre uova, un pizzico di fantasia. Insomma, sono sufficienti pochi euro per sfornare una pietanza da leccarsi i baffi, che ci farà sorridere e renderà felici anche coloro che amiamo.

Colorare. Chi di noi non ricorda quando da bambini le nostre mamme ci mettevano in mano l’album di disegni ed i pennarelli per “farci stare buoni”? E la canzone cantata da Mina: «Prendi una matita e disegna un lago azzurro, buttaci i pensieri, tutti i dispiaceri, e sorridi al mondo intero. Non dimenticarti questo consiglio, seguilo e felice ancor sarai»? La serenità è sempre lì, a portata di tempere e acquerelli. Se vi annoia pitturare le figure tradizionali, potete colorare le 40 parolacce dell’album, rigorosamente vietato ai minori, «Porca puttana, calma la rabbia», edito da Magazzini Salani. Costo: 8 euro. Il risultato in termini di relax è garantito. Fare l’amore. Il sesso è l’ansio- litico per eccellenza e non ha nessuna controindicazione, a patto che venga fatto con le dovute precauzioni. L’attività sessuale stimola infatti la produzione di endorfine, che a loro volta favoriscono la riduzione del cortisolo, noto come ormone dello stress. Ed è gratis. Masturbarsi. Secondo un sondaggio condotto dalla rivista americana Glamour, il luogo in cui si pratica di più l’autoerotismo sarebbe l’ufficio. Se la giornata si prospetta lunga e faticosa, il modo migliore per affrontarla è concedersi una breve pausa in solitaria, un momento di puro godimento, possibilmente lontano da occhi indiscreti, per non rischiare di perdere il posto o di beccarsi una bella denuncia per molestie o attiosceni in luogo pubblico, che di questi tempi vanno molto di moda. Anche questa pratica è totalmente gratuita.

Nel celebre film diMartin Scorse- se “The wolf of Wall Street”, il broker spietato, impersonato dall’attore Matthew McConaughey, dice al neo-assunto, interpretato da Leonardo Di Caprio: «Io me ne faccio una la mattina dopo la ginnastica, e una dopo pranzo. Lo faccio perché mi serve. Haia che fare con i numeri tutto il giorno. Con una toccatina invece mantieni il sangue fluido. Se non lo fai, implodi. Precipitati in bagno e fattene una ogni volta che puoi». Provare per credere.