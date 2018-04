“Sesso con Francesco? Da quando ha smesso di giocare io…”. Ilary Blasi si lascia andare a una confessione piuttosto intima e per qualcuno spudorata. La conduttrice lo ammette senza freni: “È un po’ fissato…”

Sono una delle coppie più amate dello spettacolo. Ilary Blasi e Francesco Totti sono la realizzazione perfetta di quell’antico connubio calciatore-velina che in loro ha trovato la massima esaltazione. Un matrimonio decennale coronato dalla nascita di tre bellissimi bambini. Sul loro amore nessuna ombra e nelle foto che li ritraggono insieme, oltre che stupendi, appaiono per quello che sono e che i fan adorano: una famiglia come le altre. Ricchi e famosi, vero.

Ma al tempo stesso non hanno perso nulla della loro genuina semplicità. Lui campione osannato, dolce e un po’ svagato. Lei meravigliosa, allegra e conduttrice d’assalto. Il Grande Fratello Vip è finito da poco e la presentatrice ha ottenuto un successo tanto sperato, quanto inaspettato. Un momento molto felice della sua carriera e ne ha voluto parlare sulle pagine del Fatto Quotidiano, in cui ha voluto raccontare anche qualche particolare piccante della sua vita intima con l’ex stella della Roma. Ilary Blasi si confessa tra pubblico e privato, progetti e amore: il cuore della sua vita.

Qualcuno dice che la vita dei Totti è simila a un reality, ma Ilary risponde (sempre col sorriso): “Spero di no. La nostra quotidianità a volte è più banale di quanto uno possa pensare, tra ruoli e doveri, obblighi famigliari e desideri di fuga per una vacanza; quindi le gioie di una famiglia che sta bene insieme. Restano i riflettori perennemente accesi. E magari ormai siamo diventati scontati, sui giornali in questi anni è apparso un po’ di tutto, compresa la discussione su un quarto figlio: sì o no?”. Ma se questo pargolo arriverà la bella Blasi non si è voluta scucire.

Riguardo alla carriera, con un pò di scaramanzia, Ilary non vuole rivelare nulla, ma fa capire che in ballo c’è qualcosa di grosso. E di Francesco Totti rivela alcune chicche. Il Fatto le chiede: “Nel 2010 lei ha dichiarato: “Mio marito è un po’ fissato per il sesso, per fortuna ci sono ritiri e allenamenti”. Ora ha smesso…” Infatti ho iniziato a lavorare tanto io”, ride sorniona, ma a vederli non stupisce che la loro intimità va benissimo. Totti è geloso? “Sono anni che me lo chiedono, battute su battute, eppure la realtà è decisamente differente: quando usciamo insieme, gli uomini guardano lui, non me. Una tristezza”.