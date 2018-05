“Sesso con lui ad Amici”. La bomba gay di Valerio

Valerio Pino è stato uno dei ballerini più controversi di Amici. Amatissimo dal pubblico del talent ideato da Maria De Filippi, nel 2010 era stato lui stesso ad uscire per la prima volta allo scoperto ammettendo a Tgcom di aver rotto ogni rapporto con la trasmissione per ‘cattiva condotta”. Il giovane, omosessuale dichiarato, era stato cacciato dalla produzione per aver confessato di aver avuto dei rapporti sessuali nei camerini della scuola. “Mi sono comportato malissimo con il programma. Ho dichiarato di aver fatto sesso nei camerini e giustamente mi hanno chiuso le porte. Lasciai tutto alla 4 edizione – aveva detto – e mi richiamarono alla 6 edizione.

Poi andai via nuovamente e dopo quattro anni – per un motivo ben preciso – ho deciso di tornare e la produzione mi ha accolto nuovamente, magari non me lo sarei meritato. Poi ho continuato a comportarmi male… Non sono compatibile con la trasmissione”. Dopo essersi trasferito a Madrid, aver sbandierato a mezzo stampa un suo flirt con Ricky Martin e dopo essersi fidanzato con un ragazzo venezuelano assieme al quale postava in rete filmati e foto molto piccanti, Valerio annuncia l’uscita del suo libro.

Loading...

Una metamorfosi clamorosa: da ragazzo dal volto pulito e il ciuffo a posto ai tatuaggi, la barba lunga e il taglio di capelli aggressivo, Pino ha pubblicato una foto come mamma l’ha fatto. ”Le persone che ci amano hanno il diritto di sapere tutto! La verità assoluta sulla storia d’amore tra i due ballerini professionisti della tv italiana! ‘L’amore in camerino” il mio primo libro disponibile su Amazon”, ha scritto il ballerino. Ma chi è il famoso artista con cui Pino avrebbe fatto sesso nei camerini di Amici? Era stato lui stesso a raccontarlo in un’intervista rilasciata a Divanati. ”Non era un concorrente, io in camerino e dietro le quinte l’ho fatto con un professionista. Non ho fatto nulla con gli allievi nel backstage, o meglio, con loro solo baci, oltre ai baci nulla. Quando aspettavamo la diretta ci baciavamo, prima di entrare mi baciavano. Ma nel 2010 era un mio collega, eravamo innamorati, stavamo insieme 24 ore su 24”.

”Fare il suo nome adesso fa un po’ male, perché ora lui è in carcere per aver ucciso il suo compagno, lui è Marcus Bellamy. Io ho dormito con lui 4 mesi. Con me era educatissimo e molto dolce, non posso parlarne male. Era lui il ballerino con il quale non riuscivamo a controllare la passione e l’impulso ad Amici”. Marcus Bellamy è stato un ballerino di Amici (ha danzato anche per Alessandra Amoroso), per una serie di stagioni nel cast dei professionisti, ma da qualche anno era tornato negli Stati Uniti dove aveva fatto fortuna a Broadway. Il ballerino è tornato in prima pagina della cronaca nera a causa di un delitto. Bellamy ha ucciso il fidanzato Bernardo e successivamente si è fatto arrestare. Accanto al corpo è stato trovato un biglietto: ”Perdonami, l’ho fatto per amore, l’ho fatto perché ti amo. Io sono Dio, dò la vita e posso portarla via”.