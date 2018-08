Sesso con un fantasma, le rivelazioni shock di una 33enne. “E’ quello giusto, avremo un bambino”

La storia che stiamo per raccontarvi ha dell’ incredibile ed arriva dalla Gran Bretagna. La storia ha come protagonista una donna la quale avrebbe rilasciato delle dichiarazioni davvero scioccanti. Nello specifico sembra che la donna avesse dichiarato di fare sesso con un fantasma ed avrebbe dichiarato: “È lui quello giusto, presto avremo un bambino”. Amethyst Realm è questo il nome della donna ed è una consulente trentenne di Bristol, nel Regno Unito.

Sembra che la donna sia finita più volte sui media per le sue affermazioni shock. Lei stessa sostiene di fare sesso con i fantasmi, di avere una relazione stabile con uno di loro e avrebbe dichiarato in un’intervista televisiva: «Presto avremo un bambino». Sembra che in tutta la sua vita, La donna abbia avuto almeno 20 amanti dell’aldilà. La prima volta che a suo dire avrebbe incontrato un fantasma risale a circa 11 anni fa, quando si è trasferita nella casa con il fidanzato di allora.

I rapporti sessuali erano quotidiani ma solo ora ha trovato lo spettro giusto. La donna ha spiegato che solo i fantasmi le avrebbero fatto provare delle sensazioni uniche, degli orgasmi incredibili. La donna avrebbe detto che il fantasma Giusto lo ha trovato e incontrato in Australia.

«Un giorno, mentre stavo camminando nella boscaglia, godendo della natura, improvvisamente sentii questa incredibile energia. Sapevo che era arrivato un nuovo amante», ha raccontato Amethyst a Metro.uk. Lo spirito avrebbe persino scelto di abbandonare l’Australia per vivere con lei nel Regno Unito. Ora alla donna non resta che restare incinta. «So che sembra pazzesco, ma non penso che sia del tutto fuori discussione, le gravidanze che non vanno a buon fine, in genere, sono in realtà ‘bambini fantasma’ intrappolati nei corpi umani», ha aggiunto ancora la donna. Inevitabilmente le sue dichiarazioni hanno lasciato parecchio perplessi tutti coloro i quali ne sono venuti a conoscenza.