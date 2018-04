Sesso e défaillance, fare sport come terapia

Bruciare almeno 1.500 calorie la settimana attraverso una regolare attività fisica riduce di un quarto il rischio di morte. Basta questo dato, che emerge da un’ormai storica ricerca condotta all’Università di Harvard, negli USA, per comprendere quanto muoversi con regolarità sia importante: bruciando 1.500 calorie a settimana con l’attività fisica si riduce di un quarto il rischio di morte nei 26 anni successivi. Pur senza richiedere eccessi di preparazione atletica, i risultati di questo studio dimostrano come l’attività fisica regolare sia fondamentale per la salute dell’uomo, anche dopo che si è superata la soglia degli “anta”.

Per una persona sedentaria dopo i trent’anni il calo di efficienza diminuisce dell’1% l’anno. E a 65 anni si deve far fronte ad una riduzione della massa muscolare che porta ad un calo di forza di quasi il 30% rispetto alla giovinezza. Gli effetti dell’attività fisica, in particolare, si ripercuotono positivamente sul benessere maschile e sugli organi dell’apparato sessuale e riproduttivo. Da un lato infatti il mantenimento di questa sana abitudine consente una miglior risposta da parte dei vasi sanguigni che irrorano gli organi come il pene, favorendo quindi un’erezione ottimale, dall’altro lo sforzo fisico permette la liberazione di particolari sostanze chiamate endorfine, influenzando positivamente il mantenimento di un valido rapporto di coppia. Sempre sul fronte delle difficoltà sessuali, la regolare attività fisica si è dimostrata in grado di aiutare la sintesi di ossido nitrico, un particolare composto che agevola il naturale processo di erezione del pene.

Come se non bastasse l’attività fisica regolare può aiutare a mantenere soddisfacenti livelli ormonali, in particolare di testosterone, estremamente importanti per mantenere un valido benessere sessuale anche negli over 50. Queste evidenze scientifiche si affiancano alle numerose osservazioni sull’importanza di una regolare attività fisica per mantenere in forma non solo il corpo, ma anche la psiche. Studi scientifici dimostrano come chi è inattivo si senta meno sano da un punto di vista fisico e psicologico, ricorra più frequentemente al medico e debba essere ricoverato più spesso e per periodi più lunghi in ospedale. L’attività fisica regolare può quindi essere un antidoto naturale e piacevole ai processi di invecchiamento, ed ovviamente anche della disfunzione erettile, la cui incidenza cresce con l’aumentare dell’età per la maggior diffusione di diabete, ipertensione e obesità e che viene favorita anche da depressione, ansia da prestazione e stress. Fare attività fisica almeno tre volte la settimana, quindi, rappresenta un toccasana per la nostra salute. Dopo i cinquant’anni, tuttavia, occorre fare attenzione nella scelta dello sport considerando i potenziali rischi che possono essere legati alla disciplina. Per questo è fondamentale il colloquio con il medico e con l’urologo-andrologo, per far sì che prendersi cura di se stessi sia davvero utile e che gli sforzi non abbiano ripercussioni negative sul benessere del maschio.

La disfunzione erettile può essere definita come l’incapacità dell’uomo a raggiungere e/o mantenere un’erezione sufficiente per un soddisfacente rapporto sessuale. In Italia circa il 13% degli uomini soffre di questa patologia (più o meno 3 milioni di uomini) ma la percentuale va scomposta in base all’età visto che cresce proporzionalmente con l’aumentare degli anni. Se, infatti, nella fascia d’età che va dai 20 ai 30 anni è solo il 3-4% a soffrire di questo problema, si arriva al 40-50% tra gli over 60. La patologia può avere cause organiche o psicologiche e va ovviamente affrontata come qualsiasi altro problema medico. A questo punto però è di fondamentale importanza discuterne con la partner e rivolgersi al proprio medico generalista o allo specialista urologo-andrologo per evitare che i timori e le ansie del problema sessuale si accrescano ulteriormente. Infatti recenti ricerche dimostrano che prima di consultare un medico per il proprio disagio un soggetto impiega sino a 2 anni e nel 20% dei casi è spinto dalla propria compagna. Questa difficoltà dipende da fattori culturali, religiosi e morali.

L’ipertrofia o iperplasia prostatica benigna è caratterizzata dall’aumento di volume della ghiandola prostatica subito dopo i 30 anni sotto l’influenza ormonale degli androgeni e si accentua dopo i 50 quando il rapporto tra androgeni ed estrogeni risulta a favore di questi ultimi. Sembra quindi che il fenomeno dell’ingrossamento sia legato all’invecchiamento. La prostata è una piccola ghiandola, a forma di castagna, che circonda l’uretra, il tubicino attraverso cui passa l’urina. Ed è per questo che la prostata – vicino alla quale si trovano le vescichette seminali che entrano in azione nella formazione dello sperma – non dà normalmente segni della sua presenza.

A meno che non si infiammi, come avviene nelle prostatiti, oppure tenda ad aumentare di volume, come nel caso dell’ipertrofia prostatica benigna quando possono sopraggiungere problemi a urinare. Questi problemi possono dipendere dalla compressione dell’uretra per l’ingrossamento dei due lobi laterali all’interno della prostata, oppure per una ostruzione diretta del collo vescicale da parte di un terzo lobo prostatico con evidente impatto negativo sulla normale fuoriuscita delle urine. L’ipertrofia prostatica benigna colpisce il 5-10% degli uomini di 40 anni di età, e fino all’80% degli uomini tra 70 e 80 anni. Tuttavia il numero dei soggetti in cui la situazione diventa sintomatica, cioè costituisce effettivamente un disturbo, è circa la metà.