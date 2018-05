Sesso: gli errori che (spesso) commettiamo tra le lenzuola

Il sesso piace a tutti, a patto che sia fatto bene. Sarà perché si provano dei forti sentimenti nei confronti del partner o perché si cerca di strafare, ma a volte si commettono degli errori davvero imperdonabili quando si sta tra le lenzuola con qualcuno. Si va alla ricerca delle coccole post-coito a tutti i costi, si crea ansia da prestazione, si crede che gli uomini siano sempre disposti a fare sesso: ecco quali sono gli sbagli che quasi tutti compiamo durante una performance hot.

1. Andare alla ricerca delle coccole post-coito a tutti i costi – Uno degli errori più commessi dal sesso femminile tra le lenzuola è andare alla ricerca delle coccole post-coito a tutti i costi. Agli uomini non piacciono, dopo aver raggiungere l’orgasmo vorrebbero solo dormire, meglio dunque lasciarli stare per qualche minuto.

2. Creare ansia da prestazione – L’ansia da prestazione è una cosa che esiste davvero e gli uomini ne soffrono più di quanto vogliano lasciar credere. Anche se non si vede l’ora di fare sesso con il partner, sarebbe meglio non caricare quel momento di pressioni eccessive. Il rischio è ritrovarsi di fronte qualcuno che fa “cilecca”.

3. Credere che gli uomini siano sempre disposti a fare sesso – Secondo il luogo comune, gli uomini sarebbero capaci di fare sesso in ogni luogo e in ogni momento ma la realtà è ben diversa. Anche i maschietti hanno i loro problemi quotidiani e a volte la cosa può influire sul loro desiderio sessuale, proprio come capita alle donne. Non bisogna sorprendersi, dunque, se per un giorno un uomo si rifiuta di consumare un rapporto, per lui sarà stata semplicemente una “giornata no”.

Loading...

4. Confondere il sesso con l’amore – Le donne sono le regine della confusione tra sesso e amore e non di rado finiscono per non riuscire a separare le due cose. La cosa però è dovuta al fatto che durante il rapporto intimo producono un’enorme quantità di ossitocina, l’ormone legato al legame emotivo. Se le donne sembrano emotivamente più coinvolte è a causa del loro organismo.

5. Pretendere gesti romantici a letto – Anche il fatto che le donna vogliano essere per forza romantiche a letto è un luogo comune. Certo, a volte si sentono più coinvolte rispetto alla controparte maschile ma nella maggior parte dei casi sanno essere anche “cattive” e hot, basta chiedere.

6. Desiderare una performance come quella dei porno – I film porno hanno “rovinato” le fantasie sessuali di uomini e donne, facendo credere a tutti che chiunque possa fare delle esperienze tanto estreme. Per evitare di rimanere delusi, sarebbe meglio non ispirarsi ai filmati hot.

7. Credere che le donne si eccitino facilmente – Uomini e donne sono due mondi opposti, anche quando si parla di eccitazione sessuale. Ai maschietti basta poco per rendere l’atmosfera bollente, mentre le donne hanno bisogno di più tempo. E’ importante, dunque, capire quali sono i tempi della partner.