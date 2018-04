Sesso: le 9 esperienze deludenti che tutti hanno provato almeno una volta nella vita

Fare sesso è uno dei piaceri della vita e spesso, per rendere le cose più stuzzicanti all’interno della coppia, si sceglie qualcosa di diverso dal solito, come fantasie bizzarre o posizioni particolari. Che sia il sesso in doccia, sul pavimento o in luoghi pubblici non importa, idee simili si dimostrano sempre un fallimento. Ecco le “tipologie” di sesso che tutti avranno provato almeno una volta ma che sono state estremamente deludenti.

1. Usando il cibo – Sembra una cosa facile da fare, ma la verità è ben diversa rispetto a quella che viene descritta con le parole. Chi ha provato almeno una volta a fare sesso utilizzando il cibo saprà bene che è molto meno sexy di quanto si pensava. Si finisce per sporcare il letto e per avere il corpo completamente appiccicoso.

2. Sul pavimento – Sesso sul pavimento? Una delle idee più terribili che si possano mai avere. Chi sta sopra si ritroverà con le ginocchia sbucciate, chi sta sotto con dei mal di schiena incredibili. Perché farlo?

3. Fare uno spogliarello indossando gli skinny jeans – Tutte le ragazze che indossano regolarmente gli skinny jeans sanno bene che è molto complesso toglierli, soprattutto nei momenti di intimità con il partner. Mai provare a fare uno spogliarello quando si indossa un capo simile, il risultato sarebbe estremamente deludente.

Loading...

4. Prima del lavoro – Chi non ha mai provato a concedersi una rapida seduta di sesso poco prima di uscire per andare a lavoro? Se nei film la cosa è passionale e travolgente, nella realtà è molto diverso. Non solo si guarda in continuazione l’orologio ma si rovina anche del tutto il proprio look.

5. Fare sesso da ubriachi – Capita a tutti di alzare un po’ il gomito e di sentirsi brilli al punto giusto da desiderate intensamente di fare sesso con il partner. Peccato solo che quando si è troppo ubriachi, tra mal di stomaco e voglia di vomitare, la performance potrebbe trasformarsi in qualcosa di splatter.

7. Nella doccia – Certo, in tutte le scene dei film sembra qualcosa di super sexy, ma chi lo ha provato si sarà ritrovato di fronte a qualcosa che non si aspettava. Fare sesso nella doccia è molto pericoloso poiché tra acqua e sapone si finisce per scivolare e farsi davvero molto male. Perché non stendersi su un letto piuttosto che restare in piedi?

8. Con i coinquilini nella stanza accanto – Condividere la casa con altre persone può sembrare un’ottima idea quando si cerca compagnia nella quotidianità, ma quando si parla di sesso le cose cambiano. Se ci si trova in compagnia del partner, si dovrà fare attenzione ai propri gemiti e ai propri respiri, così da non scandalizzare gli altri.

9. All’aria aperta – Anche il sesso all’aria aperta sembra all’apparenza qualcosa di passionale ed estremo. L’unico inconveniente? Quando lo si fa in inverno, si finisce per congelarsi le parti intime.