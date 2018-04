Sesso: le pratiche erotiche da provare prima di diventare troppo “vecchi”

Il sesso piace a tutti, anche a coloro che hanno superato gli “anta” e che non si sentono più prestanti come una volta. Certo, l’età che avanza si fa sentire anche tra le lenzuola ma non bisogna lasciarsi travolgere dalla tristezza, la verità è che non si è mai troppo “vecchi” per assecondare i propri desideri e le proprie passioni, è possibile rendere le cose stuzzicanti a letto anche dopo anni e anni di relazione, sperimentando quelle pratiche che, secondo il luogo comune, dovrebbero essere riservate ai più giovani. Ecco quali sono le 8 esperienze erotiche che tutti dovrebbero provare prima che diventi troppo tardi.

1. Sesso anale – Il sesso anale è un classico per coloro che vogliono sperimentare qualcosa di più estremo a letto, soprattutto quando si parla di due persone che hanno superato gli “anta”. Anche se per molti è qualcosa che si pratica spesso, per chi non l’ha mai fatto può trasformarsi in un’esperienza super eccitante.

2. Usare un sex toy – I sex toys sono capaci di rendere il sesso molto stuzzicante, soprattutto quando vengono usati in compagnia del partner. Non si tratta di una perversione, è un modo per rendere il sesso ancora più sensuale.

3. Legarsi – Sarà perché il film “50 sfumature di grigio” ha lanciato la moda del bondage o perché è una pratica che realmente piace a tutti, ma negli ultimi tempi sono molti quelli che vogliono provare a legarsi. Per i meno esperti, sarebbe meglio evitare il “fai da te” e puntare su dei prodotti pensati appositamente per il BDSM, così da evitare imprevisti.

4. Farlo in luoghi pubblici – Prima di diventare troppo vecchi da dover necessariamente dire addio al sesso, sarebbe bene consumare un rapporto in un luogo pubblico. La paura di poter essere scoperti fa salire l’adrenalina e la passione alle stelle, cosa si potrebbe chiedere di più?

5. Sesso “rumoroso” – Cosa c’è di meglio di lasciarsi andare a un orgasmo super intenso, urlando? Quando si superano gli “anta”, arriva il momento di dimenticare ogni tipo di tabù e di pensare solo al proprio godimento, senza preoccuparsi dei possibili rumori molesti.

6. Strip-poker – Per sentirsi super eccitati, a volte non serve consumare un rapporto vero e proprio, basta stuzzicarsi e dare vita a dei giochi di seduzione. Lo strip-poker è perfetto per stuzzicare il partner, rivelandogli lentamente le parti più sexy del proprio corpo.

7. Usare panna, ghiaccio e frutta – Panna, ghiaccio, fragole, sono tutte cose commestibili e capaci di rendere il sesso più “movimentato”. Chi non ricorda la sensualità di Kim Basinger in “9 settimane e mezzo” quando gioca con il cibo con il suo uomo?

8. Usare delle maschere – I film sono sempre un ottimo spunto quando si parla di esperienze sessuali ed è difficile trovare qualcuno che non si sia sentito eccitato di fronte le scene di sesso di “Eyes Wide Shut”. Indossare delle maschere è una di quelle cose che rende la performance più intrigante, perché non provare prima che sia troppo tardi?