Sesso orale, 7 mosse segrete per praticare a un uomo un rapporto orale epico

Gli uomini amano il sesso orale sempre e comunque. Amano praticarlo e, soprattutto, amano riceverlo. Ma, parliamoci chiaramente: c’è sesso orale e sesso orale. È vero che anche una seduta di sesso orale ‘’normale’’ lo condurrà all’eccitazione (e magari anche all’orgasmo, se ti va), ma è anche vero che ci sono dei trucchetti che possono rendere il rapporto orale assolutamente meraviglioso e pazzesco per un uomo. Le strategie da mettere in atto per mandare in tilt un uomo sono 7 e siamo sicuri che non le avete ancora provate. Se siete curiose e non troppo disinibite, ecco una lista che fa al caso vostro. Iniziamo subito. Punto primo: massaggia la sua prostata. Il motivo? È una zona altamente orgasmica e, se la baci, la lecchi, la tocchi, lui impazzisce. Parola di laura Bernard, terapista sessuale. La prostata si trova proprio di fronte al retto e ha più o meno la forma di una noce ‘’Una volta che la trovi, massaggiala delicatamente, poi, pian piano, aumenta l’intensità e inizia a esercitare delle pressioni’’ aggiunge la Berman. Punto secondo: gioca anche con il suo lato b. L’ano, infatti, è pieno di terminazioni nervose che, se stimolate nel modo giusto, conducono un uomo direttamente in paradiso.

Secondo la Berman va stimolata così: “Passa la lingua dalla cima del pene fino ai testicoli e guarda come reagisce. Se capisci che non gli dà fastidio, spingiti fino all’ano’’. A questo punto tocca o lecca gentilmente senza mai lasciare il suo pene. Su certi uomini questa mossa segreta fa effetti strabilianti. Punto terzo: guardalo negli occhi mentre gli pratichi del sesso orale. Pare che un uomo impazzisca letteralmente quando una donna fa così. Punto quarto: fai rumore. Mentre gli baci il pene, emetti dei versi di piacere è questo il consiglio dello psicoterapeuta Jonathan Alpert, autore del libro ‘’Change your life in 28 days’’: ‘’Certi suoni creano delle vibrazioni sul pene e fanno eccitare un uomo all’ennesima potenza’’. Non solo: in questo modo l’uomo capisce che anche la donna sta apprezzando e gode ancora di più. Continua a leggere dopo le foto

Punto quinto: usa tutto il tuo corpo. ‘’Anche i tuoi capelli lunghi e lisci, se passati sul suo corpo o suoi testicoli, aiuteranno l’eccitazione’’ ha spiegato Alpert. Prova così: ‘’Massaggia le sue cosce con le mani e struscia il tuo corpo su di lui’’ ha detto. Puoi anche provare a usare le dita mentre gli pratichi del sesso orale. ‘’E ricorda che gli uomini non amano i rapporti troppo sbrigativi: meglio fare con calma e metterci un po’ prima di passare al sesso orale vero e proprio’’. Insomma, bisogna farglielo sudare… Punto sesto: fatti toccare. Lo dice Emily Morse: ‘’Incoraggialo a toccarti mentre gli provochi piacere: spingi le sue mani sui tuoi seni e sui capezzoli, poi portale al clitoride. Gli uomini cercano esperienze complete e un’esperienza così lo farà davvero divertire’’. Punto settimo: prendilo alla sprovvista (per esempio saltagli addosso). ‘’I migliori orgasmi della mia vita sono capitati quando la mia ragazza mi ha spogliato senza preavviso e mi ha spinto su una poltrona per farmi del sesso orale. Era tutto per me e io me lo ricordo come un momento epico’’ ha detto qualcuno.