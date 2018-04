Sesso, quello che le donne non dicono: 9 cose che le fanno eccitare

Il sesso piace a tutti ma le donne trovano qualche difficoltà in più quando devono raggiungere l’orgasmo, visto che hanno bisogno di sentirsi coinvolte sia fisicamente che mentalmente in quel rapporto. Certo, possono raggiungere 4 tipi di piacere differenti ma a volte è davvero un’impresa arrivare alla “beatitudine”. Ecco dunque quali sono le 9 cose che ogni uomo dovrebbe fare per eccitare la partner e rendere l’atmosfera davvero hot.

1. I massaggi provocanti – La prima cosa da fare per rendere l’atmosfera hot? Cominciare a fare dei massaggi provocanti alla partner. Nelle mani forti e pratiche del proprio uomo, una donna si sentirà davvero eccitata, soprattutto se si aggiunge del dirty talking.

2. Essere spogliate – Non c’è nulla di più eccitante per una donna che essere spogliata dal proprio uomo. E’ un gesto così passionale che è capace di accendere i suoi bollenti spiriti in un attimo. Il risultato? Sarà una vera e propria pantera tra le lenzuola.

3. Le conversazioni hot – A dispetto di quanto si potrebbe pensare, il sesso non inizia quando ci si tocca ma quando si parla. Le donne amano essere stuzzicate con le parole, le fa sentire eccitate, soprattutto quando la conversazione comincia a farsi davvero spinta.

4. Le sculacciate – Durante il sesso è concessa qualsiasi cosa, anche un pizzico di aggressività. Una delle cose che piace di più alle donne nei momenti di passione è la sculacciata: è capace di rendere quella performance ancora più eccitante e hot.

Loading...

5. La sottomissione – Anche le donne più forti, indipendenti ed emancipate amano dimenticare il loro ruolo da dominatrici nella vita quando sono tra le lenzuola. Quando sono sottomesse al proprio uomo, sarebbero capaci di accettare ogni sua richiesta hot.

6. Farlo in luoghi “rischiosi” – E’ inutile negarlo, le donne amano fare sesso in luoghi insoliti, di quelli in cui si può essere scoperte. Il motivo è molto semplice: il rischio affascina e permette di far salire l’adrenalina alle stelle. Lasciarsi andare alla passione in location non proprio tradizionali di sicuro sarà un’esperienza memorabile.

7. I preliminari – Spesso gli uomini sottovalutano l’importanza dei preliminari e vogliono passare subito al sodo. Le donne, invece, adorano le coccole pre-sesso, sono quei piccoli ma super eccitanti gesti che scatenano la loro passione, rendendole davvero incontenibili.

8. La stimolazione del clitoride – Il clitoride è la zona del corpo femminile dedita solo al piacere. Durante il sesso, è necessario continuare a stimolarlo se si vuole far impazzire una donna: non c’è nulla di più soddisfacente.

9. Il cunnilingus – Anche se ci sono uomini che si rifiutano di praticarlo, il cunnilingus è la soluzione ideale per eccitare davvero una donna. Il sesso orale è tra le cose preferite del sesso femminile, in poche riuscirebbero a rimanere impassibili di fronte al tocco di una lingua sulle proprie parti intime.