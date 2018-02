Sesso, tre comportamenti pericolosi per la salute

Bisogna ricredersi anche in materia di sesso a tre. Le donne sono una miniera inesauribile di sorprese, la cosa più sbagliata e quella di aver capito tutto di cosa desidera davvero una donna. Sapevate che le donne amano avere rapporti intimi in tre uguale o forse più degli uomini? Ci sono determinate azioni durante il sesso che non devono mai verificarsi, non per tabù o restrizione mentale, ma per igiene. Siamo parlando del cibo, sesso orale o anale. È vero che siamo parlando di tre azioni molto goderecce, ma questi comportamenti sono ad alto rischio di infezioni sotto le lenzuola.

Tocca rivedere le proprie convinzioni anche in tema di sesso a tre. Contrariamente a quanto si è soliti pensare, la pratica piùm estrema non piace solo agli uomini, ma anche alle donne. Spesso sono quelle impegnate, in rapporti più o meno seri, a desiderare di avere nel rapporto sessuale un altra figura, uomo o donna.

I motivi possono essere differenti. Uno di questi è la grande intesa che c’è nella coppia. Ebbene sì, essere tanto sicuri del proprio rapporto e dei sentimenti reciproci al punto da accettare una nuova esperienza senza che questa possa compromettere quello che si ha. Anzi, spesso si vede il menage a trois come un modo per rinforzare quello che già esiste.

Un altro motivo potrebbe essere semplicemente nel desiderio sessuale, nella voglia di scoprire qualcosa di nuovo. Sapere inconsciamente, dentro di noi, che il nostro partner prova anche solo un pizzico di gelosia o di senso del possesso violato nei nostri confronti, è una fonte potente di eccitazione sessuale non indifferente.

Inoltre, le donne che si sentono incuriosite da questo tipo di rapporto, concepiscono il menage a trois come un gioco, allo stesso livello dell’utilizzo di un sex toy. Mettendo da parte pudori e moralismi, infatti, la terza persona diventa un motivo di divertimento e per la gelosia non c’è più spazio.