Sesso “virtuale”: arriva l’app che simula l’orgasmo femminile

Lo smartphone ha ormai pervaso ogni aspetto della nostra quotidianità, tanto che non saremmo capaci di abbandonarlo neppure per qualche ora. In pochi, però, avrebbero mai pensato che un’app sarebbe stata capace di sostituire un rapporto intimo. L’invenzione innovativa arriva dai danesi di Lovable Hat Cult, si chiama “La petite mort” e permette di simulare l’orgasmo femminile. Patrick Jarnfelt, il suo creatore, ha spiegato: “Crediamo sia decisamente educativa, noi con questa app offriamo un’esperienza sessuale e artistica allo stesso tempo”.

Loading...

Basta infatti scegliere tra quattro diverse immagini pixelate della vulva e scorrere il dito lungo lo schermo per far raggiungere a quella vagina “digitale” il culmine del piacere, con tanto di effetti sonori corredati. Anche se all’apparenza potrebbe essere vista come l’ennesima idea per uomini eccitati, in verità è tutt’altro che banale. L’app è nata grazie ad un algoritmo molto complesso, che ha permesso di studiare l’orgasmo femminile in tutti i dettagli, e non è semplice arrivare al “piacere virtuale”. Anche sullo smartphone è necessario saperci fare ed avere una certa esperienza sessuale.

Attualmente, “La petite mort” non può essere scaricata sugli Apple poiché è stata rimossa dall’App Store a causa dei suoi contenuti considerati “scandalosi” ma è ancora disponibile su Google Play a 2 euro e 46 centesimi. Tutti coloro che non si sentono esperti in fatto di stimolazione manuale o che semplicemente vogliono “fare pratica” prima di concedersi ad una donna potranno dunque provarla, è più realistica di quanto si possa pensare.