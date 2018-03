Sextortion, 23 arresti in Marocco per estorsione delle chat hot: ricattavano uomini italiani

La Polizia di Stato italiana in collaborazione con la gendarmerie Royale del regno del Marocco ha arrestato 23 cittadini marocchini, i quali sono ritenuti responsabili di estorsione a sfondo sessuale in danno di cittadini italiani. Da quanto è emerso sembra che questi richiedessero l’amicizia su Facebook a degli uomini attraverso profili di bellissime ragazze e avviavano con questi delle conversazioni che poi via via diventavano sempre più provocanti, fino ad arrivare a chiedere anche i contatti in videochat. Queste conversazioni diventavano sempre più intima fino a convincere i malcapitati a compiere gli atti di cui poi si pentivano subito perché si ritrovavano a subire un vero e proprio ricatto ovvero o pagavano oppure venivano pubblicati i video online. Questo essenzialmente perché durante le videochat gli arrestati registravano tutto quello che avveniva, con l’intento poi proprio di pubblicarli su Facebook e nello specifico sui profili Social dei familiari delle vittime e talvolta anche su YouTube.

Si tratta di un fenomeno chiamato sextortion, ovvero un fenomeno criminale che pare finora abbia riguardato migliaia di utenti del Web che si sono imbattuti in richieste di amicizia tutte provenienti da giovani o presunti giovani e belle ragazze che al termine poi delle conversazioni su videochat molto intime, richiedevano il pagamento di somme di denaro minacciando le vittime che nel caso in cui non avessero pagato le somme richieste, avrebbero visto pubblicati sui loro profili personali ma anche di familiari e amici i filmati.

Grazie all’attività investigativa si sono poi individuati i dati utilizzati dagli estorsori e quindi i nickname nominativi e gli indirizzi di pagamento della somma oltre che gli indirizzi di posta elettronica, i numeri delle transazioni effettuate, tutti elementi che hanno contribuito a individuare i responsabili delle condotte criminose in diversi paesi come ad esempio il Marocco che è risultato essere il paese Verso il quale confluivano le somme di denaro richieste.

È stato grazie alla collaborazione con la polizia africana che sono stati individuati i responsabili in diversi paesi, ma soprattutto in Marocco. Riguardo le vittime, questi sono risultati essere per lo più uomini italiani di ogni età ed estrazione sociale, i quali sono stati indotti con minacce a pagare fino a decine di migliaia di euro come nel caso di un cittadino residente nel nord Italia che è stato costretto a pagare Ben €42.400. Secondo quanto sottolineato dagli investigatori invece, altri non ce l’hanno fatta e per la vergogna pare si siano addirittura suicidati. Nel nostro paese sono quattro i suicidi registrati proprio a causa delle continue richieste di denaro da parte di estorsori del sesso e della diffamazione on line. Le vittime di questo fenomeno ha chiamato sextortion nel nostro paese nel 2013 sono stati circa 225 e poi negli anni successivi sono aumentati fino ad arrivare a 1190 nel 2014, 1288 nel 2015 e 1324 nel 2016.