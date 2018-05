Shaken Baby Syndrome, attenzione può essere mortale: mai scuotere i bambini

Avete mai sentito parlare della shaken Baby Syndrome? Sicuramente sì anche se sotto altro nome. Stiamo parlando, infatti della sindrome del bambino scosso conosciuta anche come trauma cranico abusivo ed altro non è che una conseguenza di una forma di maltrattamento che può avere delle conseguenze drammatiche e la cui incidenza reale nel nostro paese è piuttosto difficile da stimare, non soltanto perché la diagnosi è molto complessa ma anche perché molte vittime non giungono effettivamente all’attenzione dei Medici.

Si tratta purtroppo però della principale causa di morte per maltrattamento per i bambini soprattutto neini di vita ed è una possibile conseguenza dello scuotimento che è considerata una delle manovre consolatorie più frequenti per i più piccoli sotto i 2 anni di vita. Genera primi anlmente ciò che avviene fino ai 18 mesi, ovvero quel periodo definito Purple Crying, ovvero quella fase in cui il bambino tende a piangere molto spesso e anche a lungo e ai genitori risulta difficile riuscire a consolarlo per poter farlo smettere e tendono a scuoterlo. Questo avviene perlopiù la sera e il picco è intorno al secondo mese di vita del bambino e poi si riduce notevolmente dopo il primo anno. Purtroppo nonostante si tratti di una manovra a talvolta dettata dalla stanchezza, dal nervosismo e da un tentativo vano di far calmare il proprio figlio, questo risulta però piuttosto grave e potrebbe avere delle conseguenze davvero fatali.

I rischi sono davvero tanti perché la testa e il cervello durante lo svuotamento subiscono delle forze di accelerazione e decelerazione che provocano dei danni meccanici ai neuroni e anche alle fibre nervose oltre che vasi sanguigni intracranici e agli occhi . Tutto ciò non fa altro che comportare un’ alterazione di coscienza delle funzioni vitali con difficoltà respiratoria e rallentamento del battito. Nel caso in cui in questa fase viene superata e il bambino non muore si possono manifestare però delle emorragie celebrali spinali e retiniche

Ovvero la rottura dei vasi oltre che gli esiti della Sofferenza ipossica acuta del cervello con un grave edema celebrale anche a distanza di diverse settimane Ma si può anche verificare l’atrofia del cervello con la morte dei neuroni che durante la fase acuta hanno sofferto maggiormente. Per cercare di sensibilizzare un po’ l’opinione pubblica sull’argomento è stata lanciata nei mesi scorsi la prima campagna nazionale di sensibilizzazione sulla Shaken Baby Syndrome”ovvero sulla sindrome del bambino scosso. Questa campagna prende il nome di non scuoterlo mai ed è il monito della fondazione Terre des hommes che sta lavorando in collaborazione con un network di eccellenza.