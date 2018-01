Shock a Mantova, si rovescia lo scuolabus con 28 bimbi a bordo

Sicuramente un attimo di distrazione, oppure un malore improvviso, si è sfiorata la tragedia su una strada del mantovano quando ieri a causa di un brutto incidente tra Castelluccio e Ospitaletto un pullman si è ribaltato con 28 bambini all’interno. Chi è intervenuto sul posto ha riferito che solo per miracolo non c’è stato alcun morto o gravi ferite. La procura ha immediatamente aperto un’inchiesta per risalire alle responsabilità dell’accaduto.

Immediatamente sul posso sono arrivate numerosissime ambulanze con auto mediche e di soccorso chiamati dai passanti che erano presenti sul posto. Oltre 23 sono piccoli rimasti feriti, portati urgentemente in ospedale. Solamente l’autista è una piccola bambina sono stati trasferiti d’urgenza in elisoccorso a Brescia per un forte trauma cranico.

Allertati anche i reparti di Rianimazione e di Pediatria. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, lo scuolabus aveva a bordo studenti delle elementari e medie di Castellucchio, di ritorno a casa dopo la scuola. Mentre si trovava sulla provinciale in un tratto rettilineo il mezzo ha improvvisamente sbandato ed è finito fuori strada forse per l’appunto a causa di un malore dell’autista. Un impatto violento, con il bus che ha finito la sua corsa adagiato sul fianco nel fossato laterale. Da accertare però l’esatta dinamica dell’accaduto, visto che solo l’autista potrà raccontare la sua verità, confermando o smentendo l’ipotesi del malore.

Intanto una testimone, la stessa che ha allertato i soccorsi e si è fermata per segnalare l’incidente agli altri automobilisti, ha confermato come lo scuolabus abbia fatto «tutto da solo». «Siè sentito male in conducente – ha spiegato Valentina Galli che lavora in un ristorante poco distante dal luogo dell’incidente -. Il pullman improvvisamente si è accostato a destra finendo sul fianco nel fosso. Ma fortunatamente non c’è stato nessun altro mezzo coinvolto e i bambini stavano bene anche se erano spaventati». Quello che è certo è che solo per miracolo nessuno dei bambini a bordo dello scuolabus, un pullman dell’Apam da 50 posti, è rimasto gravemente ferito dopo l’impatto.