Shock a Milano, sprangate su sconosciuto alla fermata del tram

Poteva capitare a chiunque. Il camerunense che martedì sera ha letteralmente spaccato la testa a un serbo di 31 anni colpendolo con una spranga di ferro alla fermata di un tram,a Milano,ha scelto una persona a caso. L’aggressione che è quasi costata la vita allo straniero non ha una spiegazione,è frutto di un raptus, forse non si può neppure paragonare a quella di Adam Kabobo, il ghanese di 34 anni che nel maggio 2013 uccise a picconate tre passanti e ne ferì altrettanti nel quartiere Niguarda.

Kabobo,che poi è stato condannato e riconosciuto infermo di mente, disse subito dopo di aver dato ascolto alle voci nella sua testa. Franklin Nqwain Njuakeh, invece,non ha detto nulla. Ci sono voluti quattro carabinieri per disarmarlo ma quando è arrivato in caserma si è spento completamente. È entrato in una sorta di trance, uno stato catatonico con lo sguardo fisso nel vuoto e un silenzio ostinato. Njuakeh haun regolare permesso di soggiorno e una condanna definitiva del tribunale di Treviso risalente al 24 ottobre 2015: sei mesi con pena sospesa per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un episodio avvenuto a poca distanza dal comune in cui mantiene la residenza, Pieve di Soligo (Treviso). È riapparso sui radar delle forze dell’ordine martedì sera, quando una 30enne ha chiamato i carabinieri per segnalare la presenza di un uomo violento all’altezza della fermata del tram in via Ripamonti-viale Sabotino. Erano le 22.30, ha raccontato di essere scesa dal tram della linea 9 per raggiungere la fermata del 24 e di aver notato in quel momento un altro passeggero,un uomo di colore vestito con un lungo cappotto scuro che una volta in strada ha iniziato a prendere a calciun bidone della spazzatura. Subito dopo ha tentato di sradicare un paletto di legno dal terreno di un’aiuola ma, non riuscendoci,è andato dietro un’edicola chiusa uscendo dalla vista della testimone. Alcuni secondi ed è riapparso con una spranga di ferro lunga 80 centimetri (la gamba di una transenna dei lavori in corso) che ha prima usato per danneggiare un bancomat e infine, stringendola con due maniin stile giocatore di baseball, ha colpito alla testa l’uomo fermo sotto la pensilina. Lo ha raggiunto alle spalle, il serbo non si è accorto di nulla perché stava ascoltando musica con le cuffie. Crollato a terra, è stato colpito altre due volte al capo prima che un terzo passante riuscisse a fermare l’aggressore tentando invano di disarmarlo. Quindi Njuakeh si è allontanato.Alcuni minuti dopo una pattuglia lo ha rintracciato, aveva ancora con sé la spranga che ha puntato contro i militari mentre inveiva.

Non è stato semplice bloccarlo, la prima auto del Radiomobile ha dovuto aspettare i rinforzi.Appena è arrivato in caserma, però, è diventato un automa. Intanto il 118 ha trasportato d’urgenza il ferito al Policlinico. I tre colpi alla testa, due dei quali sferrati mentre era già a terra privo di sensi, gli hanno causato la «frattura esposta della teca cranica, la frattura comminuta dell’olecrano di sinistra, una frattura esposta del cranio con emorragia».È stato operato e ora non sarebbe in pericolo di vita anche se il quadro clinico fa spavento. Il serbo è regolare e incensurato, con un lavoro nella finanza, ci vorranno mesi per riprendersi e non è detto che le ferite gli consentano di tornare a una vita normale. «Solo un animale può girare ubriaco per Milano,scendere da un tram, spaccare tutto, impugnare una spranga e colpire alla testa un ignaro passante che ora è grave in ospedale», ha commentato Gian Marco Centinaio, capogruppo della Lega al Senato. «Ora in Italia gli riconosceranno chissà quali attenuanti invece merita di essere rispedito in Camerun e scontare la pena». La richiesta di convalida dell’arresto e di misura cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato dai futili motivi arriverà stamattina, in giornata il giudice dovrebbe fissare l’interrogatorio che si terrà domani. Njuakeh non risulta tossico di pendente e non ci sarebbe, per ora, documentazione relativa a problemi psichici.