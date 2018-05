Si alza dalla sedia a rotelle per camminare fino all’altare con le sue gambe. La forza dell’amore

Ha perso l’uso delle gambe a 18 anni, in uno scontro di gioco durante una partita di football. I medici avevano dato solo il 3% di possibilità a Chris Norton di camminare ancora, ma quel 97% che avrebbe dovuto ridurre la sua vita a un inferno, Chris l’ha preso e l’ha trasformato in forza di volontà. Tre anni dopo l’incidente ha incontrato Emily e quella missione impossibile ha lasciato il posto al sogno più bello della sua vita: superare ogni limite per guidare sua moglie all’altare con le sue gambe.