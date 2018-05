Si ammala di tumore a causa del fumo e chiede il risarcimento, la Cassazione lo condanna al pagamento delle spese legali

E’ davvero incredibile la storia che stiamo per raccontarvi che ha come protagonista un uomo il quale pare si sia ammalato di tumore per il fumo ma avrebbe richiesto un risarcimento danni, ma la Cassazione lo avrebbe condannato a pagare le spese legali. L’uomo in questione fumava due pacchetti di sigarette al giorno e dopo tanti anni si è ammalato di carcinoma al polmone ed una volta contratta la malattia, ha cercato di smettere di fumare senza però riuscirci. Per questo motivo, ha deciso di fare ricorso alla multinazionale del tabacco e al Monopoli dello Stato sostenendo che alla base del suo fallimento ci fossero delle sostanze inserite nella sigaretta per indurre una dipendenza fisica e psichica. Tuttavia la causa l’uomo l’ha persa ed è morto prima che il procedimento si potesse concludere, Ma adesso i familiari si ritrovano con una condanna e costretti a pagare le spese legali di circa €20000.

Oltre al danno anche la beffa per i parenti del tabagista che è stato punito anche dopo essere morto, dalla sentenza della terza sezione civile della Cassazione. La storia che abbia abbiamo anticipato è purtroppo comune a molti altri ed è un’ abitudine al fumo presa fin da giovane che purtroppo porta poi a consumare anche fino a 2 pacchetti di sigarette al giorno, con un tentativo non riuscito di smettere poco prima della diagnosi del tumore quando aveva avvertito i primi sintomi della malattia, che è stata accertata nel 2000.

Loading...

Il medico pare lo avesse costretto ad abbandonare le sigarette avvertendolo delle conseguenze piuttosto fatali alle quali sarebbe andato incontro se avesse continuato a fumare. Nonostante tutto sembra che però L’uomo addossasse le responsabilità del suo tumore ai produttori e distributori di sigarette Philip Morris Italia ebates Italia. Secondo quanto riferito, l’uomo pensava che la multinazionale avesse inserito in modo subdolo nel prodotto delle sostanze che creano una dipendenza fisica e psichica tanto da farlo diventare un tabagista incallito.

Nel corso degli anni, Sembra che lui avesse anche chiesto se venisse accertato e dichiarato che le sostanze fumate dallo stesso contenevano delle sostanze che davano assuefazione e che ci fosse dunque un nesso fumo- malattia e queste richieste sono state rinnovate anche dai familiari, i quali speravano di poter riportare questo verdetto per loro sfavorevole. Purtroppo però non è andato così visto che la Cassazione ha condannato la famiglia alle spese per circa €20000. “La dannosità del fumo costituisce da lunghissimo tempo dato di comune esperienza perché anche in Italia era conosciuta dagli anni 70, la circostanza che l’inalazione da fumo fosse dannosa alla salute e provocasse il cancro”, è questo quanto si legge nella sentenza.