Si fa la doccia nei bagni pubblici per nascondere un segreto alle sue figlie

Un fotoreporter pare abbia commosso davvero migliaia di persone pubblicando un post su Facebook qualche settimana fa, nel quale ha raccontato la storia di un uomo che lavorava e lavora tutt’ora ogni giorno senza sosta, per poter dare un’istruzione alle sue figlie. L’uomo Sembra non abbia potuto frequentare la scuola, ma ha deciso che nel corso della sua vita avrebbe fatto di tutto per poter garantire alle sue figlie l’istruzione che lui non ho potuto conseguire. “Non avevo mai detto alle mie figlie quale fosse la mia occupazione. No volevo si vergognassero di me. Quando la minore mi ha chiesto cosa facessi le ho risposto genericamente che avevo un lavoro”, sono queste le parole dichiarate dall’uomo il quale racconta che prima di tornare a casa si ferma in un bagno pubblico per poter fare la doccia in modo che le sue figlie non possono capire da dove proviene. Volevo avere i soldi per poterle mandare a scuola”, Aggiunge ancora l’uomo che racconta di aver fatto tutto soltanto per il bene e l’amore delle figlie.

“Voglio che la gente le rispetti e non le guardi dall’alto in basso come hanno fatto con me. In tanti mi hanno umiliato nel corso della vita. Ogni centesimo che sono riuscito a mettere da parte è stato destinato alla loro istruzione. Non mi sono mai comprato una maglietta nuova, ho sempre acquistato libri per loro. Voglio che siano rispettate. Io faccio le pulizie. Qualche giorno prima che mia figlia fosse ammessa all’università non aveva i soldi per permettermi la sua iscrizione. Mi ricordo di essermi messo in un angolo e di aver iniziato a piangere. Quel giorno non era riuscito a lavorare e nessuno dei miei colleghi si era avvicinato a me per chiedere come andasse. Mi sentivo di aver fallito, ero disperato. Non sapevo come affrontare mia figlia, quando mi avrebbe chiesto il denaro. Io sono nato povero e ho sempre pensato che a un povero non potesse capitare niente di buono”, racconta ancora l’uomo.

Ed ancora nel racconto l’uomo spiega come i colleghi fossero andati da lui dopo il lavoro chiedendogli se poteva considerarli i suoi fratelli e prima ancora che lui rispondesse gli avevano offerto quello che aveva guadagnato per quel giorno e quando lui ha risposto che non potevo accettare, questi avrebbero detto che avrebbero preferito patire la fame pur di sapere la figlia all’università.

In base a questa discussione quel giorno l’uomo decise di tornare a casa vestendo ancora i suoi abiti di pulizie. Le sue figlie Adesso stanno perfettamente cosa fa il padre per potergli assicurare un futuro e una di loro l’accompagna sempre al lavoro, portando qualcosa da mangiare sia a lui che anche ai colleghi. Quando i colleghi del padre chiesero alla figlia il perché lei facesse tutto ciò, la ragazza ha risposto in modo davvero sorprendente ‘Avete avuto fame per un giorno per permettermi di essere quello che sono oggi. Pregate perché possa portarvi ogni giorno qualcosa da mangiare’.