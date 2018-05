Si fidanzano e lui si ammala di cancro, si sposano cambia alimentazione e lui guarisce

E’ commovente la storia che da qui a breve vi racconteremo che che ha come protagonista due giovani di nome Rob e Amanda. I due si sono conosciuti nel 2011 al Cosmopolitan hotel di Las Vegas un albergo dove entrambi lavoravano e dove lui faceva il barista e lei la cameriera. Ma proprio tra loro pare ci sia stato un colpo di fulmine e appunto si siano innamorati sin da subito, definendosi l’uno la metà dell’altro. Purtroppo però nel 2012 e ovvero qualche mese dopo essersi conosciuti, qualcosa ha messo a dura prova il loro rapporto e nello specifico Il ragazzo ha cominciato a stare male.

Rob ha iniziato Infatti a perdere peso e pare soffrisse di dolori molto forti allo stomaco tanto da perdere circa 30 kg in un solo un anno. Ovviamente i due fidanzatini si rivolsero ai medici per cercare di capire quale fosse l’origine del male che stava affliggendo la vita del giovane e purtroppo il verdetto è stato davvero terribile. Purtroppo a soli 43 anni i medici diagnosticarono un cancro colorettale al quarto stadio e i medici erano stati piuttosto Chiari, ovvero rimanevano soltanto pochi giorni di vita perché il cancro si era già diffuso in tutto il corpo e ormai per lui non c’era altro da fare.

Quella stessa notte il giovane ha effettivamente capito che non aveva più tempo da perdere così ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo e la risposta ovviamente è stata Sì, tanto che i due sono convolati a nozze praticamente subito. Ciò nonostante però lui non aveva alcuna voglia di mollare così due giorni dopo ha iniziato la chemioterapia ma il primo ciclo non ha sortito alcun effetto e non perdendosi d’animo ha continuato con la chemio e la radioterapia ed hanno deciso anche di provare una cura alternativa.

Lo specifico sembra che entrambi abbiano deciso di cambiare stile di vita, iniziando un regime alimentare vegano e nonostante i medici li credessero pazzi in soli tre settimane è accaduto qualcosa di sorprendente ovvero il tumore dell’uomo si era ridotto del 80% da tanto da scomparire definitivamente nel dicembre del 2014. Oggi i due festeggiano 5 anni senza più alcun problema di salute. I medici tutt’ora non si rendono conto di come sia stato possibile che l’uomo sia guarito così in modo sorprendente.