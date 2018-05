Si infila 34 palline magnetiche nel pene: “Volevo replicare un porno”

Sta letteralmente facendo il giro del mondo la notizia che vede protagonista un giovane 36enne cinese il quale ha fatto qualcosa di incredibile sul proprio corpo. Il protagonista di questa incredibile vicenda è come già abbiamo detto un 36enne cinese il quale ha letteralmente infilato nel pene le sfere ovvero 34 palline magnetiche della grandezza di 5 mm l’una al fine di replicare un porno. L’uomo ha letteralmente sofferto per due intere giornate e poi alla fine ha deciso di recarsi in ospedale dove i medici lo hanno sottoposto ad un delicato e necessario intervento per rimuovere le 30 sfere magnetiche che lo stesso aveva infilato nel suo pene. L’uomo avrebbe spiegato ai medici di avere infilato le palline da 5 mm l’una, una alla volta nell’uretra dopo aver visto un film porno semplicemente perché voleva replicare una scena.

Davanti a questo caso e soprattutto davanti alle parole incredibili dell’uomo, lo staff sanitario del nosocomio del distretto di Xushui nella prefettura di baoding nella provincia di hebei, sembra sia rimasto davvero senza parole e letteralmente scioccato. Ciò nonostante però, hanno immediatamente sottoposto l’uomo ad un intervento non proprio di routine ed hanno utilizzato una pinza per rimuovere le palline dall’uretra del paziente.

La catena di perle, lunga circa 17 cm è stata suddivisa poi in due strisce. L’uomo poi è stato sottoposto ad ulteriori domande più che altro per cercare di capire le motivazioni che lo avevano spinto a compiere questo strano e insolito gesto ed ha spiegato di avere inserito quella collana di palline magnetiche all’interno del suo pene, con la speranza di “poterle succhiare”.

Sostanzialmente Dunque l’uomo aveva deciso di inserire le 34 palline all’interno del suo pene per ottenere una maggiore eccitazione ma poi non sarebbe più riuscito a recuperarle e per questo motivo dopo due giorni ed esattamente il 12 Maggio si è recato presso il Boateng 252 hospital per richiedere l’intervento dei sanitari. L’intervento è stato eseguito dal chirurgo Chen Yudong e l’uomo è rimasto in ospedale soltanto per 3 giorni e poi è stato dimesso ed è potuto tornare a casa. “I pazienti con incidenti simili dovrebbero consultare immediatamente un medico” ha spiegato Chen. “Un corpo estraneo bloccato in una vescica potrebbe anche causare la perforazione dell’organo e portare a pielonefrite, una infezione molto pericolosa per i reni” , ha detto ancora lo specialista. Questa vicenda davvero molto singolare ha fatto letteralmente il giro del mondo in pochissimo tempo è in tanti hanno criticato il 36enne.