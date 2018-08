Si laurea e va a festeggiare con il suo migliore amico, un alligatore di 4 metri

Singolare il modo scelto da una studentessa di festeggiare la sua laurea. La protagonista di questa singolare storia è una ragazza di 21 anni statunitense, la quale ha deciso di festeggiare la sua laurea con il suo migliore amico, ovvero un alligatore di 4 metri. La ragazza ha scattato delle fotografie per i suoi festeggiamenti di laurea e inevitabilmente questi sono divenuti virali sul web. Questo scatto fotografico della studentessa appena dopo la proclamazione è sicuramente fuori dal comune. La ventunenne infatti ancora con il cappello e la divisa, si è fatta ritrarre insieme al suo migliore amico, un alligatore di oltre 4 metri.

La 21enne texana si chiama Makenzie Noland ed è una studentessa della Texas A&M University, la quale si è appena laureata in scienze della fauna selvatica e della pesca. Durante il suo percorso di studi, la ragazza aveva avuto la possibilità di entrare in contatto con l’animale, con il quale pare avesse fatto e amicizia, nonostante si tratti di un esemplare piuttosto pericoloso.

La studentessa ha voluto spiegare questo suo gesto definendolo Come la fine della sua carriera di studio e la foto voleva mostrare proprio il lavoro che aveva fatto durante l’estate. In questi mesi, la 21enne pare avesse effettuato uno stage presso il Centro di soccorso per questo tipo di animali sito a Beaumenot che ospita circa 450 e alligatori coccodrilli e altri rettili.

Tuttavia la ventunenne ha deciso di fare delle foto insieme a questo alligatore perché pare che avesse sviluppato con l’animale una relazione speciale. L’Alligatore Infatti sembra risponda quando lei lo chiama con il suo nome che è Big Tex e si avvicina quando con le mani lei offre del cibo. Adesso dopo la laurea La giovane ha riferito di voler continuare a lavorare ovviamente con gli animali selvatici e continuerà questa sua amicizia con l’alligatore di 4 m.

