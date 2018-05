Si nasconde nella mansarda di una novantenne e vive indisturbato per 5 mesi

La notizia che stiamo per darvi ha davvero dell’incredibile e arriva direttamente dal Giappone, Dove pare che un uomo sia riuscito ad introdursi nell’abitazione di un’anziana signora, vivendo gratis per circa 5 mesi. Ebbene sì Non si tratta di una bufala ma di una notizia realmente avvenuta in Giappone Dove un ventenne la cui identità non sembra essere stata resa nota, pare si sia introdotto di nascosto all’interno dell’abitazione di una donna di 90 anni che vive da sola e pare avesse soggiornato all’insaputa della donna e di tutti i suoi familiari all’interno della mansarda per ben cinque mesi. L’uomo è stato piuttosto bravo perché effettivamente in tutti questi mesi non è riuscito in alcun modo a farsi beccare né dalla donna né tantomeno dalle persone che andavano e venivano dall’abitazione della novantenne.

Il giovane di cui non si conosce come già detto L’identità, è stato ribattezzato dai media Comunque il ninja moderno. Questa notizia è stata diffusa nel giro di pochissimo tempo da alcuni media locali e poi è stata anche ripresa dal Daily Mail. La notizia come già detto arriva direttamente dal Giappone più nello specifico dalla città di Himeji, nella Prefettura di Hyogo, dove l’anziana signora di 90 anni vive ricordiamo da sola.

Il giovane Dunque Come già detto pare si sia introdotto nell’abitazione della novantenne, stabilendosi all’ultimo piano della casa dove la donna aveva riferito di non andare ormai da parecchi anni per problemi di deambulazione che purtroppo le impedivano di fare le scale. La donna pare avesse Inoltre qualche problema di udito dettato proprio dall’età e molto probabilmente sono stati proprio questi problemi che le hanno impedito di accorgersi che in casa vi era un ospite inatteso e inaspettato.

Effettivamente a scoprire la presenza del ventenne all’interno della casa non è stata l’anziana signora, bensì il figlio che si era recato un giorno a visitare la madre e dopo aver sentito diversi rumori provenienti dalla mansarda, aveva deciso di andare a vedere che cosa stesse accadendo al piano di sopra. Effettivamente una volta fatte le scale ed entrato nella mansarda, l‘uomo ha Trovato l’intruso ovvero il ventenne che dormiva su un futon. Il giovane è stato immediatamente denunciato e arrestato dalla polizia e agli agenti avrebbe spiegato di essersi introdotto all’interno di questa casa due settimane prima di Natale e di avere soggiornato in modo clandestino nella mansarda per cinque lunghi mesi. In molti, venuti a conoscenza di questa notizia hanno però commentato sostenendo che il figlio avrebbe potuto sicuramente accorgersi prima dell’ intruso in casa, qualora avesse visitato di più l’anziana madre.