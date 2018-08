Si radunano per una veglia funebre, rimangono intossicati. 10 morti, 30 ricoverati

Una vera tragedia quella avvenuta in un villaggio della Provincia di Paucar del Sara Sara nella regione di Ayacucho. Sono almeno 10 le persone che sono morte e altre 30 invece risultano ricoverata in ospedale alcune delle quali purtroppo in condizioni davvero molto gravi. Ma cosa è accaduto? Stando a quanto riferito, sembra che si trattasse di una veglia funebre alla quale hanno partecipato diverse persone e ovviamente i familiari della vittima. Sembra che i partecipanti alla veglia funebre, siano rimasti intossicati e per questo motivo alcuni sono morti, mentre altri versano ancora in gravi condizioni. Tra le vittime ci sono anche i due figli dell’uomo deceduto, che avevano invitato parenti agli amici per dare l’ultimo saluto al padre che era piuttosto noto nella comunità locale.

Sono dunque 10 le persone effettivamente morte, mentre altre 30 risultano ricoverata in ospedale, perché pare siano rimasti intossicati dal cibo che avevano mangiato poco prima nel corso della veglia funebre nel sud del Perù. Come abbiamo visto, nel villaggio della Provincia di Paucar, un gruppo di persone si era riunito per mangiare insieme nel corso della commemorazione di un defunto, ma molto probabilmente qualcosa è andato storto.

I figli dell’uomo deceduto avevano invitato parenti e amici per un ultimo saluto al padre, che come abbiamo già detto, era particolarmente noto nella comunità locale. Ma questo invito si è trasformato in una vera e propria strage. Secondo quanto riferito dai media locali Il principale imputato Sarebbe uno stufato di carne, semi e noci che è stato offerto durante la veglia e che con molta probabilità Pare fosse contaminato.

Gli specialisti sono stati inviati nel distretto di San Jose de Ushua per le analisi Sui cibi, in modo da poter trovare la fonte della contaminazione che potrebbe essere veleno per topi oppure insetticida, anche se non si esclude che questa pietanza potesse contenere degli ingredienti avariati. Ad Ogni modo, bisognerà attendere i risultati delle analisi che si sapranno soltanto tra una settimana e così si potranno stabilire effettivamente le cause della tragedia. Nel frattempo è emergenza sanitaria visto che sono circa 30 le persone colpite dall’ intossicazione di massa e di cui quattro sono considerate molto gravi e trasferite in aereo nel centro più attrezzato.

