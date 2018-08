Si ribalta un bus turistico: almeno 15 morti e 27 feriti

Tragedia in Bulgaria: almeno 15 persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite in un incidente automobilistico che ha coinvolto un bus turistico nei pressi della cittadina di Svoge, vicino Sofia. Ma probabilmente il numero delle vittime è destinato a salire. Lo ha reso noto il ministro della Salute bulgaro Kiril Ananiev. Secondo i media locali, l’autobus è uscito di strada e si è ribaltato mentre percorreva un’autostrada a 20 chilometri a nord della capitale bulgara, precipitando in un burrone per 20 metri su una strada sottostante. Non si conoscono ancora le cause, ma quel che è certo è che sono rimaste coinvolte quattro auto. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, su una strada molto tortuosa. Il pullman si stava recando in visita a un monastero.

Le ambulanze si sono precipitate sul posto e hanno portato i feriti negli ospedali di Sofia. Secondo fonti mediche, alcuni feriti sono in condizioni critiche. Per ora non si conosce la nazionalità dei turisti sul pullman. Il governo bulgaro ha proclamato per lunedì una giornata di lutto nazionale.