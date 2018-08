Si schianta contro l’auto della polizia stradale: cappottati! L’autista era completamente ubriaco

Un giovane di 32 anni palermitano che aveva trascorso la serata a Cefalù ha colpito in pieno un auto della polizia stradale che stava rilevando un incidente sulla Palermo Catania nei pressi dell’area di servizio Caracoli. Ne parla Ignazio Marchese su Blog Sicilia

Il giovane è risultato ubriaco ai controlli dell’alcoltest con un valore di 2,04 grammi litro, il limite è 0,50. Per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza, una maxi multa e la patente ritirata.

Gli agenti della polizia stradale insieme ai vigili del fuoco erano intervenuti per soccorrere e rilevare un incidente causato da due giovani musicisti che a bordo di un Doblò erano cappottati.

Appena finiti i rilievi il giovane di 32 anni è finito con la sua Fiat 500X nuova di zecca sulla volante. I due agenti della polstrada sono rimasti illesi.