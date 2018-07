Si sdraia sull’asfalto per filmare l’amico, a 17 anni muore travolto da scooter

Un gioco molto pericoloso è costato la vita ad un giovane ragazzo di 17 anni, per il quale purtroppo non c’è stato più nulla da fare. Il giovane è morto travolto dallo scooter e dell’amico, mentre il cellulare stava facendo un video per firmare il passaggio. Si sarebbe trattato di un gioco che però è finito in tragedia e che ha causato la morte di uno studente di 17 anni il quale è morto nella giornata di ieri dopo essere stato investito dallo scooter che era guidato dall’amico, anche lui minorenne, lungo la strada di un centro della provincia di Terni. A morire è stato Roberto al Bonucci di acqua sport a 17 anni. Stando ad una prima ricostruzione dei Carabinieri sembra che il giovane si foss sdraiato sulla carreggiata per potere Filmare con il suo cellulare il passaggio del coetaneo ma qualcosa sarebbe andato storto.

In effetti, Il conducente del mezzo lo ha investito per errore e per il 17enne non ci sarebbe stato più nulla da fare. I due giovani erano Giunti sul posto dell’incidente a bordo sempre nello stesso mezzo, mentre il diciassettenne sarebbe sceso e si sarebbe sdraiato sulla strada realizzando il video del passaggio di sul rettilineo e l’amico a bordo dello scooter doveva appunto passare senza schiacciarlo sul corpo dell’amico.

Per causa che ancora non sono state accertate, lo scooter invece lo ha travolto ed è stato totalmente inutile l’ intervento della Croce Rossa di Avigliano Umbro, perché il giovane morto praticamente sul posto in seguito alle gravi ferite riportate e soprattutto al capo. I carabinieri hanno anche raccolto le testimonianze degli altri amici dei giovani che avrebbero confermato la ricostruzione.

La giovane vittima era studente con una grande passione per il calcio e proprio la sua squadra amc98 lo ricorda In questo modo “Un altro nostro figlio se ne va. Notizie che non vorremmo mai ricevere, che ti svuotano dentro, che ti fanno mancare il respiro e che ti lasciano senza parole. Non è giusto, queste tragedie non hanno senso e non dovrebbero accadere. Tutti noi siamo vicini ai genitori e alla famiglia di Roberto. Ci mancherai!”