Si selezionano coccolatori di gatti. Contratto full time con stipendio da 2083 euro mensili

Di lavori strani In effetti sembrano essercene davvero tanti, ma la cosa più incredibile è che nonostante si tratti di mansioni particolari e davvero singolari, gli stipendi sono davvero molto convenienti. Di tanto in tanto, arrivano proposte di lavoro di aziende che cercano assaggiatori di cioccolato oppure di birra e che vengono pagati molto bene. Una stranezza era arrivata già alcuni mesi fa quando venivano ricercati dei Professionisti del sonno che venivano pagati €16000 al mese per poter rimanere a letto. Adesso, l‘ultima novità è rivolta perlopiù a tutti gli amanti dei gatti visto che la proposta arriva direttamente da una clinica di Clonsilia.

Stando a quanto riferito, sembra che questa clinica Sia al momento alla ricerca di coccolatori di gatti ovviamente esperti visto che non tutte le coccole Sembrerebbero essere uguali. La clinica in questione è una clinica veterinaria con sede a Dublino e pare sia interessata ad offrire un’ ottima retribuzione a coloro che risulteranno idonei per questo lavoro. Nello specifico la retribuzione sarà variabile e potrà appunto variare dai 20000 ai €25000 annui per un contratto di lavoro full time. Si tratta di una proposta di lavoro molto allettante, Considerando che coccolare il gatto per molti è considerato un piacevole passatempo.

In questo caso non soltanto Dunque si potrà fare qualcosa che si ama, ma si verrà anche pagati e non poco perché lo stipendio mensile ammonterebbe a circa €2083. Il testo recita più o meno così: “Conti i gatti prima di addormentarti? Nutri i gatti randagi nel luogo in cui vivi? Coccolare i gatti ti fa stare bene? Se la risposta è sì, non rimane che candidarsi per questo lavoro full-time”. Per poter partecipare a questa selezione bisognerà essere in possesso di alcuni requisiti di base ovvero avere delle mani gentili che possono pettinare e accarezzare i gatti anche per lunghi periodi di tempo e bisognerà avere delle particolari doti calmanti ovvero bisognerà essere in grado di sussurrare al gatto delle parole In modo tale da poterlo calmare.

Tra i requisiti più importanti richiesti c’è anche la capacità di poter comprendere I diversi tipi di fusa del gatto. “Devi essere pazzamente innamorato dei dolci felini, disponibile a farli sentire amati e al sicuro. Si cercano persone con mani gentili in grado di pettinare e accarezzare i gatti per lunghi periodi di tempo. Occorre una propensione naturale verso questo tipo di animale domestico, sussurrandogli e parlandogli dolcemente”, è questo quanto si legge nella proposta di lavoro. Inoltre, per poterti candidare a questa strana ma redditizia proposta di lavoro, Bisognerà anche avere un certificato di specializzazione in veterinaria che sia riconosciuto in Irlanda.