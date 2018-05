Si toglie la pellicina accanto all’unghia, 28enne rischia la vita

Un 28enne dopo essersi strappato la pellicina sull’unghia, ha rischiato di morire. Questa notizia ha sicuramente dell’incredibile ma è davvero quanto accaduto ad un giovane ragazzo di 28 anni il quale è finito in ospedale in condizioni piuttosto gravi dopo essersi strappato una pellicina dalle unghie. Di certo si tratta di un fatto piuttosto raro ma che sicuramente deve farci riflettere su quelle che sono le nostre abitudini e che In molti casi sono considerate innocue. Lo sa molto bene questo ragazzo di 28 anni il quale Aveva l’abitudine di strappare le pellicine delle dita della mano o per gioco oppure come sistema antistress. Di certo è che non avrebbe mai immaginato di poter rischiare di morire per questa cosa davvero innocua o Almeno apparentemente innocua. Il protagonista di questa storia è Luke Hanoman, un ragazzo di 28 anni che vive a Birkdale e che da anni come già abbiamo detto Aveva l’abitudine di giocare con le pellicine che si trovano proprio ai lati delle unghie delle mani ma non soltanto le strappava Ma si procurava spesso delle piccole lacerazioni cutanee.

Di certo non sapeva che l’ultima pellicina strappata dalle mani lo avrebbe portato dritto all’ospedale rischiando addirittura la morte. Perché l’ultima volta che lo ha fatto la ferita che ha provocato al dito, ha causato un danno Ovvero la zona era rimasta arrossata ma questa non era una novità perché spesso al giovane quel dito finiva in quelle condizioni ma qualcosa sarebbe cambiato da un momento all’altro. Questo perché con il passare del tempo questa zona Oltre che ad essere particolarmente arrossata si è cominciata ad ingrassare e a gonfiare e man mano che quelle ore passavano, il ragazzo continuava a sentire una certa pulsazione all’interno del dito al quale però ha dato poco peso fino a quando Però i sintomi non hanno cominciato a degenerare.

Il ragazzo Infatti poco a poco ha cominciato a sentirsi spossato e stanco e mentre All’inizio pensava che si potesse trattare di una sorta di influenza, poi ha capito che forse qualcosa non andava anche perché la febbre aveva continuato a salire sempre di più. Il sintomo più grave sarebbe arrivato però dopo una settimana ovvero alcuni strani puntini erano comparsi In alcune zone del suo corpo e trascorse due settimane dal fatto. il ragazzo decise di fare una visita medica visto che nel frattempo non riusciva neanche più a lavorare per quanto si sentisse male. “Mia madre è venuta a trovarmi e mi ha chiesto se stavo bene perché avrei dovuto essere sveglio in quel momento [erano le 14.00, nda]. Le ho detto che non mi sentivo bene e lei mi ha detto che non avevo un bell’aspetto”, racconta il giovane.

In effetti fu la madre a chiamare l’111 descrivendo i sintomi all’operatore e quello con cui Praticamente il giovane stava scontrandosi non soltanto era un’infezione molto grave, ma un principio di sepsi generalizzata facilmente identificabile vista la presenza di questi strani puntini rossi. I medici in quel caso furono piuttosto schietti ovvero che nel caso in cui il giovane non fosse stato curato nel più breve tempo possibile sarebbe morto. Portato subito in ospedale, i medici gli avrebbero somministrato una cura antibiotica piuttosto mirata e così nel giro di pochi giorni il ventottenne è riuscito a tornare a casa e riabbracciare la moglie e i figli. “Per noi è molto importante cercare di sensibilizzare su una malattia che uccide così tanta gente, eppure manca ancora di consapevolezza pubblici“, ha dichiarato Shamir Patel, fondatore e farmacista di Chemist-4 -U.com.

Sospettare la sepsi

La sepsi può avere manifestazioni non specifiche e non localizzate (es. malessere generalizzato) senza febbre. [Raccomandazione basata sull’esperienza e l’opinione del GDG]

Prestare particolare attenzione alle preoccupazioni del paziente o dei suoi familiari, come ad esempio cambiamenti repentini dell’umore. Porre ulteriore attenzione nel caso in cui non sia possibile raccogliere un’anamnesi accurata (es. barriere linguistiche o problemi di comunicazione). [Raccomandazione basata sull’esperienza e l’opinione del GDG]

Valutare tutti i soggetti con un sospetto di infezione per identificare: o origine del focolaio infettivo o condizioni che aumentano il rischio di sepsi (box 1) o qualsiasi segno che potrebbe porre un sospetto clinico (es. comportamento insolito o disordine del sistema cardiovascolare o respiratorio)

[Raccomandazione basata sull’esperienza e l’opinione del GDG]

Nei consulti a distanza, identificare le condizioni che aumentano il rischio di sepsi (box 1) o segni che possono generare un sospetto clinico (es. comportamento insolito o un disordine del sistema cardiovascolare o respiratorio) per decidere se, e con quale grado di urgenza, visitare il paziente. [Raccomandazione basata sull’esperienza e l’opinione del GDG]

Se si sospetta una sepsi usare una checklist strutturata per valutare i soggetti durante la visita per stratificare il rischio. [Raccomandazione basata sull’esperienza e l’opinione del GDG]

Sospettare una sepsi neutropenica in pazienti con malessere in terapia antiblastica e richiedere un’immediata valutazione specialistica. [Raccomandazione basata sulla linea guida NICE CG181 sulla sepsi neutropenica7]

Stratificazione del rischio

Il GDG ha trovato evidenze di bassa qualità e le ha utilizzate come punto di partenza per formulare le raccomandazioni. Se in un soggetto con infezione esiste un sospetto clinico di sepsi, effettuare una valutazione strutturata tenendo conto dell’anamnesi e della valutazione clinica per valutare il rischio di malattia severa o morte per sepsi.

Cambiamenti nel comportamento, come ad esempio una alterazione dello stato mentale di recente insorgenza, rappresentano un fattore di rischio di mortalità [Raccomandazione basata su evidenze di qualità molto bassa da studi osservazionali e sull’esperienza e l’opinione del GDG]

La tachipnea si associa ad outcome clinici peggiori e alla diagnosi di infezione, in particolare perché la polmonite è una causa comune di sepsi

Valori pressori estremi sono fonte di preoccupazione, anche se dovrebbero sempre essere interpretati tenendo conto di quelli precedenti [Raccomandazione basata su evidenze di qualità molto bassa da studi osservazionali e sull’esperienza e l’opinione del GDG]

La tachicardia è un fattore prognostico sfavorevole che aumenta la probabilità di infezioni severe, sepsi, ricovero in terapia intensiva e morte. [Raccomandazione basata su evidenze di qualità molto bassa da studi osservaziona- li e sull’esperienza e l’opinione del GDG]

La febbre può essere un fattore di rischio per sepsi, sebbene alcuni studi abbiano mostrato che molti pazienti con sepsi non presentano alcun rialzo della temperatura. In particolare: negli anziani, nei soggetti sottoposti a chemioterapia o in quelli con condizioni generali severamente compromesse in caso di sepsi la febbre è meno probabile. [Raccomandazione basata su evidenze di qualità molto bassa da studi osservazionali e sull’esperienza e l’opinione del GDG]

Una temperatura corporea molto elevata non è usuale nei bambini ed è quindi spesso indice di un’infezione batterica [Raccomandazione basata sulle evidenze alla base della linea guida NICE sulla febbre al di sotto dei 5 anni8]

L’aspetto marezzato o livido, la cianosi di cute, labbra e lingua, un rash non improntabile sono segni di alto rischio di malattia severa o di morte [Raccomandazione basata sulle evidenze alla base della linea guida NICE sulla meningite e la setticemia da meningococco3 e sulla febbre al di sotto dei 5 anni8]

Gestione precoce dei casi sospetti di sepsi

Il piano terapeutico dipende dal setting, dall’età del paziente e dell’outcome derivato da una valutazione strutturata. Anche in questo caso, le evidenze sono generalmente di bassa qualità.

Setting

Al di fuori dell’ospedale, i soggetti con un basso rischio di malattia o morte, dopo la valutazione strutturata, possono essere gestiti nell’ambito delle cure primarie e non dovrebbero essere ricoverati in ospedale. Soggetti con rischio moderato o severo possono essere gestiti al di fuori di una struttura per acuti a seconda della valutazione clinica. Tutti i soggetti con alto rischio di malattia o morte da sospetta sepsi dovrebbero essere ospedalizzati.

In ambiente ospedaliero, le raccomandazioni sono simili. I soggetti con il più alto rischio di malattia o morte per sospetta sepsi dovrebbero essere immediatamente valutati da un professionista sanitario esperto, in grado di formulare una diagnosi differenziale evitando l’uso inappropriato di antibiotici ad ampio spettro.

Gestione

I soggetti a rischio elevato di sepsi devono essere trattati con antibiotici, fluidi e eventualmente altre terapie di supporto. Il trattamento deve essere somministrato tempestivamente e potrebbe richiedere un intervento specialistico e il consulto del rianimatore. Utilizzare il dosaggio point-of care dei lattati per guidare la terapia con fluidi e l’eventuale coinvolgimento del rianimatore. Se non è possibile porre una diagnosi certa o determinare la fonte dell’infezione, ripetere la valutazione strutturata. La gestione della sospetta sepsi in assenza di criteri di rischio moderato o severo dovrebbe essere basata sul giudizio clinico.

Fonte dell’infezione

Nella valutazione iniziale, ricercare la fonte dell’infezione, includendo anche parti del corpo che potrebbero beneficiare di un drenaggio chirurgico. Eseguire test diagnostici mirati, guidati dall’anamnesi e dall’esame obiettivo, ad esempio l’esame urine per coloro con sospetto di sepsi ad origine dal tratto urinario. L’imaging dell’addome o della pelvi dovrebbe essere considerato se l’esame clinico e i test iniziali non identificano alcun focolaio [Raccomandazione basata sulla conoscenza dell’epidemiologia delle cause e sull’esperienza e l’opinione del GDG]

