Siffredi e Cicciolina. Rocco lo confessa solo oggi. “Puzzava ed era tirchia”. Poi ecco cosa accadeva sul set

Abbandonata la parentesi post Isola dei famosi – quella in cui giurava che avrebbe smesso con il mondo del cinema porno per cominciare a contemplare orizzonti diversi – Rocco Siffredi torna a confermarsi un prodotto non adatto a tutti i palati (il senso è meramente metaforico). Lo confermano le dichiarazioni rese a La Zanzara, intervista in cui torna non troppo cavallerescamente a parlare dei presunti bagni di bellezza di Cicciolina nel latte di capra. Non solo; aggiunge un nuovo carico a quanto già dichiarato in precedenza, rendendo noto un altro aspetto presunto e poco simpatico del carattere della nota pornoattrice:

Confermo tutto. Si lavava con il latte di capra, l’ho visto, sono stato nel suo appartamento, ho visto la vasca da bagno piena di latte. Lei purtroppo ha ragione: io ho un carattere del cazzo, mi metto sempre nei guai, mia moglie me lo dice sempre. Però si lavava col latte di capra. L’odore era terribile. Se lo faceva seccare sulla pelle. Non si lavava, perché lei aveva questa mania della pelle bianca e voleva essere giovane tipo Cleopatra per sempre. Infatti è una donna molto bella, ha una pelle bellissima grazie al latte di capra. Io me la dovevo sco*** e lei, la sua produzione con Riccardo Schicchi, mi davano una rosetta con tonno e pomodoro al giorno, otto ore sul set, lei si ricorda perché era pure abbastanza tirchia… Non erano tirchi, di più. Purtroppo lei e il grande Riccardo Schicchi. Però, grande rispetto per Riccardo perché ha elevato la pornografia.

Le scene tra Ilona Staller e John Holmes

Dopo la risposta piccata di Ilona, che aveva denigrato le doti fisiche di Siffredi se paragonate a quelle di un mostro sacro del cinema hard quale John Holmes, Siffredi rincara la dose e sostiene che il divo non sia mai stato particolarmente contento di girare delle scene con Cicciolina proprio a causa della medesima singolarità legata ai presunti bagni nel latte di capra:

Dice che John Holmes è un divo, è stato il mito. Vero. Ma non si ricorda che io ero sul set di Banana e cioccolato con John Holmes, che è stato un grande. Ero lì, e sul set c’era Cicciolina. John aveva bisogno per eccitarsi di due fluffer girls, ragazze che errano lì per stimolarlo: una era la sorella di Moana, Baby Pozzi, l’altra era Hoola Hop, una pornostar romana. Loro con 4 mani glielo tenevano duro, per vedere se avanzava un pezzo d’uccello della cappella di John Holmes…Come si avvicinava Cicciolina, il serpentone se ne rientrava. Quindi anche con Ilona al signor John Holmes non è che tirava tanto. Quindi che ca** dice che è un mito? Io almeno l’uccello lo tenevo duro anche con l’odore del latte di capra. Lui aveva una volta e mezzo l’uccello mio. Era enorme. Ma non era sempre efficiente, con quelle dimensioni non esisteva nulla all’epoca, né viagra, punture e punturine. Era full-nature. Il problema di John Holmes era un altro: lui era veramente una star, quindi si poteva permettere di fare la star e di fare quello che tra virgolette non gliene frega niente della donna che aveva davanti. Non me lo fai tirare? Prendo le fluffer, quelle che sul set sono addette a farti tirare l’uccello, ma non sono in scena. Comunque John Holmes faceva paura. Lui era magro con un uccello enorme, veramente intimoriva. Aveva la faccia di quello che diceva: dammi la sorella di Moana e Hoola, succhiatemi il ca**. Questa è la realtà. Cicciolina si ricorda di una grande star che gli ha mancato di rispetto, che non gli tirava l’uccello quando faceva sesso con lei. E poi dice che è stato un vero mito…col ca**, la storia è diversa”.

Le scuse alla collega

Solo in conclusione, Siffredi si scusa con Cicciolina per alcuni dei termini utilizzati: “Mi sono se*** tutta la vita con Ilona, me la sono fatta 50 mila volte da solo e sono ancora un suo grande fan. Nonostante il figlio abbia deciso di affrontarmi. Io dico al figlio che lo capisco, perché anche io ho due figli che sono figli di un pornostar. Concludo così: Cicciolina, mi scuso, ogni tanto cago fuori dal ce***. Mi scuso con la donna”.

L’attrice aveva già smentito

Cicciolina aveva già negato certe abitudini che Siffredi le aveva attribuito. Da qui il paragone tra Siffredi e John Holmes che tanto ha infastidito il primo. Comprensibilmente, la celebre icona del cinema hard non ha reagito con piacere di fronte a certe affermazioni: “Rocco Siffredi è uno stron*o. Dice che io puzzavo? Ma secondo voi è normale uno che fa una dichiarazione del genere? Pensate come puzzava lui, parecchio. Lasciamo stare…Dice che puzzavo di latte di capra sul set? Ma quando mai ho fatto il bagno nel latte di capra? Questo è fulminato di cervello. Per farsi pubblicità inventa di tutto. È proprio fulminato. Io ero molto giovane e molto bella, non dovevo diventare ancora più giovane…“.