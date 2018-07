Sindrome da shock tossico: Ha rischiato di morire a 37 anni, ecco perchè

Misure a livello locale (p.es., decontaminazione, sbrigliamento chirurgico)

Fluidoterapia e supporto circolatorio

Terapia antibiotica empirica (p.es., clindamicina più vancomicina o daptomicina) in attesa del risultato del test colturale

I pazienti in cui si sospetta una sindrome da shock tossico vanno immediatamente ricoverati e sottoposti a cure intensive. Tamponi vaginali, diaframmi, ed ogni altro corpo estraneo devono essere immediatamente rimossi. I principali siti sospetti devono essere accuratamente decontaminati. La decontaminazione comprende

Ispezione e irrigazione della ferita chirurgica, anche se appare sana

Sbrigliamento ripetuto per i tessuti devitalizzati

Irrigazione dei siti colonizzati naturalmente potenziali (seni, vagina)

Si somministrano liquidi ed elettroliti per prevenire o trattare l’ipovolemia, l’ipotensione e lo shock. Dato che la perdita di liquidi a livello dei tessuti può avvenire in tutto il corpo (per una sindrome da aumentata permeabilità capillare), lo shock può essere profondo e resistente. Sono talvolta necessari un supporto infusionale, circolatorio e ventilatorio aggressivi, e/o un’emodialisi.

Le infezioni evidenti devono essere trattate con gli antibiotici (per indicazioni e dosi, Antibioticoterapia delle infezioni stafilococciche dell’adulto). In attesa dei risultati della coltura, devono essere usati clindamicina, linezolide (per sopprimere la produzione di tossine) più vancomicina, daptomicina, linezolid o ceftarolina, scelte empiriche che coprono i più probabili organismi eziologici. Se il patogeno viene isolato dalla coltura, il regime di antibiotico viene aggiustato a necessità, come segue:

Per stafilococchi del gruppo A: clindamicina più β-lattamico

Per S. aureus sensibile a meticillina (MSSA): clindamicina più oxacillina o nafcillina

Per Staphylococcus aureus meticillina resistenti [MRSA]: vancomicina o daptomicina più clindamicina o linezolide, a seconda della suscettibilità

Gli antibiotici assunti durante la malattia acuta possono eradicare i focolai patogeni e prevenire le recidive. L’immunizzazione passiva verso le tossine della sindrome da shock tossico con immunoglobuline EV (2 g/kg seguiti da 0,4 g/kg/die fino a 5 die) si è dimostrata utile nei casi gravi causati da entrambi i tipi di sindrome da shock tossico e l’effetto dura per settimane, ma la malattia può non indurre immunità attiva, motivo per cui le recidive sono possibili.