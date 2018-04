Sinusite e raffreddore: Cos’è, quali sono i sintomi, come bisogna curarla

Quando comincia a fare freddo e le temperature scendono in picchiata bisogna portarsi con se sempre un pacchetto di fazzoletti, questo perché, il naso e la parte del corpo che ci segnala ci stiamo prendendo un brutto raffreddore. Infatti la congestione nasale è una malattia che non va assolutamente presa sottogamba perché, può causare altri fastidi come il mal di testa e sinusite.

La sinusite non disturbo caratterizzato dall’infiammazione dei seni paranasali. I seni paranasali si trovano dietro la mascella, ed è per questo che causano dolore sotto gli zigomi. Le cause della sinusite sono infezioni, che possono essere virali o batteriche e ci sono tanti fattori di rischio, come per esempio la rinite allergica ovvero l’allergia di stagione, oppure la gravidanza, un setto nasale deviato, dei polipi nasali ma anche un reflusso gastroesofageo e soprattutto un calo del sistema immunitario che nasce soprattutto a livello intestinale. I sintomi della sinusite sono sicuramente il dolore alla testa, nella gli zigomi che sono infiammati, c’è la febbre specialmente nella fase acuta, raffreddore, naso chiuso, secrezioni dal naso e mal di gola. Avremo anche difficoltà respiratorie, perché ci sarà una produzione di muco che non riesce a drenare all’interno del naso. Ora tutti questi sintomi sono causati sicuramente da un’infezione, di solito la sinusite parte come fatto acuto che dura all’incirca due settimane diventa spesso subacuto quindi in questo caso durerà da un mese e mezzo Fino a 2 mesi e spesso diventa cronico, o sia dura oltre 2 mesi. Le reali cause della sinusite possono essere sicuramente delle difficoltà a livello del cranio, quindi ho dei Blocchi ossei o di altri tessuti

Che in qualche modo ostacolano il muco e quindi possono causare questi sintomi.

La sinusite è una malattia infiammatoria delle cavità localizzate intorno al naso, in mezzo agli occhi, sopra e sotto gli occhi, definite seni paranasali. Si tratta di ampie cavità ossee piene di aria, che vi giunge dal naso attraverso una serie di stretti canalini.

I seni paranasali si formano a partire dall’infanzia e sono completamente sviluppati alla fine della pubertà. Nel caso in cui un’infiammazione localizzata nel naso porti al blocco dei canali che ventilano i seni paranasali e si abbia una penetrazione di germi all’interno degli stessi, si giunge al quadro della sinusite.

Tipicamente i seni paranasali interessati si riempiono di secrezioni, a volte maleodoranti, che agiscono sulle terminazioni nervose con un effetto meccanico (pressione) ed un’azione irritativa diretta generando il tipico dolore, violento nelle forme acute, blando nelle croniche. In base all’evoluzione clinica si distinguono diversi quadri clinici: sinusite cronoca, sinusite subacuta, sinusitecronica e sinusite ricorrente.

Per fortuna esistono varie cure naturali contro la sinusite, la sinusite è un’infiammazione dei seni paranasali che può essere acuta quando persiste per un periodo massimo di 3 settimane, cronica: se persiste per periodi più lunghi (alcuni mesi) oppure ricorrente quando una persona ne è affetta per più volte all’anno. solitamente la sinusite si presenta con classici sintomi comuni quali: con naso che cola , palpebre gonfie ,mal di testa ,mascella dolorante, occhi fotosensibili, mal di gola ed in qualche paziente anche alito cattivo.

Cure naturali per la sinusite: Grazie alla natura esistono cure naturali per la cura della sinusite e molte persone a volte le preferiscono alla terapia farmaceutica con anticongestionanti e antibiotici in quanto con effetti collaterali tal volta inesistenti.

terapia del vapore: consiste nell’inalare vapore da un recipiente colmo di acqua calda avvicinandosi con la testa coperta da un asciugamano.

aceto di sidro di mele: può dare sollievo ai seni paranasali,bere una soluzione, durante l’arco della giornata,ottenuta mescolando ½ tazza di aceto di mele in circa 2 litri di acqua. Si deve ripetere il trattamento per vari giorni.

oli essenziali: si aggiungono a 2 cucchiai di olio di mandorle puro 5 g. per ognuno di lavanda, pino, eucalipto e menta. La soluzione cosi ottenuta si riscalda e se ne aggiungono 2 g. Per 3 volte al giorno nelle orecchie.

impacco caldo: si crea un impacco caldo con un panno pulito, imbevuto in un tè di oli essenziali di pino e di eucalipto, facendo attenzione se si è ipertesi.

alimentazione : la sinusite si cura anche con una dieta mirata;almeno 2 litri di acqua al giorno,tè caldo,minestre di pollo utilissime per liberare il naso da intasamenti.

: la sinusite si cura anche con una dieta mirata;almeno 2 litri di acqua al giorno,tè caldo,minestre di pollo utilissime per liberare il naso da intasamenti. sambuco: è una pianta medicinale che da sollievo ai seni paranasali,può essere usata da sola o combinata con vitamine,minerali o altri estratti di erbe.

edera inglese: pianta medicinale molto efficace per alleviare le infiammazioni della gola dovute alla sinusite.

L’alimentazione è la prima delle cure naturali contro la sinusite: Una alimentazione scorretta è spesso la causa che favorisce l’insorgenza della sinusite. Quando ci si alimenta continuamente con gli stessi cibi e bevande, questi, ovviamente, hanno un effetto su tutto l’organismo. Come risultato, alcune persone diventano ipersensibili nei confronti di determinati allergeni, la cui reazione si traduce spesso in sinusite.

Come curare la sinusite con una dieta adeguata? Correggere una dieta impropria è di importanza vitale nel trattamento della sinusite. Chi ne soffre dovrebbe seguire una dieta equilibrata. Spesso, chi soffre di sinusite, presenta anche dei sintomi fastidiosi a danno dello stomaco che si manifestano con acidità. In conseguenza di ciò, la dieta dovrebbe essere soprattutto alcalina.

L’apporto di sale dovrebbe essere ridotto al minimo, dato che i sali tendono a favorire il ristagno di liquidi nei tessuti e ad espellere il calcio dal corpo. Durante la fase acuta della sinusite, quando si ha febbre, è opportuno astenersi da cibi liquidi e bere solo succhi di frutta o verdura, diluiti al 50% con acqua. Per le persone con sinusite cronica, è consigliabile praticare un digiuno con solo succhi di frutta e verdura per una settimana intera, ogni due mesi circa.

Cibi da evitare se avete la sinusite. Ci soffre di sinusite dovrebbe evitare completamente cibi fritti e amidacei, zucchero raffinato, riso, farina bianca, pasta di grano duro, torte, dolci e caramelle. Andrebbero anche evitate spezie, carne e derivati. Si possono consumare ogni tipo di frutta, ad eccezione degli agrumi.

Consigli per impostare una corretta alimentazione e dieta per la sinusite: Una dieta ricca di vitamina A è la miglior prevenzione contro raffreddamenti e sinusiti. La vitamina A è di grande aiuto nel mantenere in ottima forma le mucose nel naso e nella gola. Fra gli alimenti più ricchi di vitamina A, citiamo il latte intero, il latte cagliato, il tuorlo d’uovo, la zucca, le carote, le insalate verdi, i pomodori, il mango e la papaya. Il succo di carota, utilizzato da solo, o miscelato con succo di barbabietola e cetriolo o spinaci, è molto efficace nel combattere i sintomi della sinusite.

Erbe officinali utili contro la sinusite: Nel trattamento per la sinusite, aglio e cipolla sono particolarmente indicati, in quanto tendono a contrastare la congestione causata dal muco e che va ad interessare tutto l’apparato respiratorio. E’ opportuno assumere regolarmente erbe immunostimolanti, come l’echinacea, l’astragalo, l’uncaria, i funghi reishi e maitake, per mantenere in buono stato il nostro sistema immunitario, ed evitare l’insorgere di raffreddori o sinusiti. Se dovesse essere già in corso una sinusite anche acuta, l’assunzione di queste erbe favorirà una guarigione più rapida. E’ consigliabile anche che persone soggette a sinusiti assumano regolarmente integratori naturali a base di erbe decongestionanti, in particolare l’efedra. Con questa integrazione, i vasi sanguigni nella zona del tratto respiratorio si dilateranno, favorendo il sollievo dai sintomi del gonfiore e della congestione.

Conclusioni sulle cure naturali per la sinusite: Come abbiamo visto, per combattere la sinusite sono utili pochi ma utili piccoli accorgimenti, soprattutto se abbinati ad un’alimentazione adeguata. E’ importante evitare il più possibile la ritenzione idrica e contribuire ad eliminare le tossine, in modo che il nostro organismo sia efficiente e in grado di combattere gli agenti patogeni. Un po’ di movimento sarà quindi particolarmente efficace e, non di meno, anche qualche giornata trascorsa presso stazioni termali che hanno il potere di migliorare notevolmente i sintomi della sinusite. Questo benessere termale dovrebbe essere ripetuto ogni anno, almeno una volta all’anno, per circa 5 – 7 giorni.

Di che cosa stiamo parlando?

La sinusite è l’infiammazione dei seni paranasali. In senso stretto si tratta di un evento che si verifica consensualmente a quasi tutti gli episodi di rinite, in quanto si tratta di strutture comunicanti e funzionalmente unite (“unità rinosinu-tubarica”). Ma parliamo di sinusite e la consideriamo come una patologia a sé stante quando il muco che ristagna nelle cavità sinusali oltre i tempi del comune raffreddore diventa purulento, e come tale comporta disturbo . Scolasticamente si definisce una sinusite acuta quando i sintomi persistono da meno di 3 settimane, subacuta e cronica se persistono rispettivamente da più di 3-10 e più di 10 settimane. Nel bambino la cronicità del problema, così come un interessamento (opacamento) consensuale persistente di tutte le cavità sinusali, vanno sempre interpretati come possibile espressione di un difetto di difese, aspecifiche (deficit di funzionalità ciliare, fibrosi cistica) o specifiche (deficit immunologico).

Qual è l’eziologia prevalente?

La sinusite, come l’otite, nella sua espressione più tipica è la diretta conseguenza di un raffreddore comune: il danno dell’epitelio ciliato e l’ostruzione infiammatoria dell’ostio, secondari all’infezione virale, alterano fortemente il trasporto mucociliare permettendo la colonizzazione dei seni (normalmente sterili) da parte della flora microbica rinofaringea. Contrariamente a quanto usualmente affermato in letteratura , nella nostra esperienza la rinite allergica non rappresenta un fattore di particolare predisposizione alla sinusite (e all’otite). È possibile che l’edema e l’ipersecrezione senza il danno dell’epitelio ciliato (che si ha soltanto a seguito dell’infezione virale) non siano sufficienti per determinare il ristagno di muco (che di fatto l’allergico non ha) o che, come dimostrato, l’infezione da rinovirus quando arriva sulla mucosa allergica determini una rinite di grado più lieve e di durata inferiore. Il meccanismo dell’infezione è, come si è detto, analogo a quello dell’otite, e i germi in causa non possono che essere gli stessi: il pneumoccocco copre da solo più della metà dei casi, seguito da Haemophilus e Branhamella. Secondo recenti segnalazioni anche il Mycoplasma e la Chlamydia possono causare sinusiti in una piccola percentuale di casi: un interessamento dei seni paranasali in corso di polmonite da Mycoplasma è stato descritto con significativa frequenza in una casistica di polmoniti. La presenza di germi diversi (Gram negativi, funghi, anaerobi) va considerata soltanto nei casi che presentano un problema di base (immunodepressi, intubati, pazienti già in terapia antibiotica, con poliposi ecc.).

Quando bisogna pensare a microrganismi particolari?

Vale la pena ricordare che la sinusite che si sviluppa nel paziente ospedalizzato, immunodepresso o intubato per via naso-tracheale e magari già trattato con antibiotici, è spesso causata da enterobatteri Gram negativi. L’aspergillo può essere causa di sinusite nell’adulto; è descritto molto raramente nel bambino. L’aspergillosi allergica dei seni paranasali è simile all’aspergillosi allergica broncopolmonare (reazione tipo I, associazione con poliposi nasale). Infezioni da opportunisti (mucormicosi) sono descritte negli immunodepressi. Nella sinusite cronica dell’adulto è stata dimostrata anche la possibile, e non rara, presenza di anaerobi. Si tratta di un problema frequente? Non crediamo sbagliato dire che non esiste raffreddore comune che non comporti una, ancorché piccola, coda “sinusitica” (il muco che da trasparente diventa giallo), ma una rinorrea mucopurulenta che persiste oltre i 10 giorni dall’esordio del “common cold” interessa più o meno un bambino su 10. Questo non vuol ancora dire che un raffreddore su 10 necessita alla fine di un trattamento antibiotico: come si dirà in seguito, la sinusite è una infezione con elevata tendenza alla risoluzione spontanea, e che decorre il più delle volte con modestissimi disturbi soggettivi. Per i motivi fisiopatologici sopraesposti l’età di maggior frequenza della sinusite coincide con l’età di maggior frequenza delle infezioni respiratorie, cioè con l’età della scuola materna.

Quali sono i seni colpiti e a quale età (quando si pneumatizzano i seni paranasali)?

I seni mascellari, come gli etmoidali, sono di fatto già presenti alla nascita, e crescono progressivamente assieme alla struttura maxillo-facciale, raggiungendo nell’adulto un volume di 15 ml circa. La sinusite mascellare è certamente la più frequentemente riconosciuta, e si verifica già nelle prime età del bambino, e non soltanto a partire dai sei anni, come erroneamente ritenuto. La “vulnerabilità” dei seni mascellari è causata, oltre che dall’ampiezza, principalmente dall’ostio di drenaggio che è sottile (si ostruisce con facilità) e situato in posizione anatomica sfavorevole. Le cellette etmoidali variano da 3 a 15 per lato, hanno degli osti indipendenti di 1-2 mm che possono anch’essi ostruirsi facilmente. Di fatto, la sinusite etmoidale è altrettanto frequente della sinusite mascellare (anzi, i seni etmoidali risultano in TC colpiti un po’ più spesso), ma è meno facilmente riconoscibile (in particolare radiograficamente nella proiezione usata per i seni mascellari). I seni frontali e sfenoidali iniziano a pneumatizzarsi dai 2 anni di età, ma rimangono insignificanti fino ai 5-6 anni di vita. Il seno sfenoidale finisce di svilupparsi oltre i 20 anni di età. La sinusite frontale è rara nel bambino, e quella sfenoidale isolata praticamente inesistente. Sono descritti peraltro in letteratura rari casi di sinusite sfenoidale isolata nell’adolescente, diagnosticata a seguito di cefalea persistente, da moderata a severa, diagnosticata con TC e risolta dopo terapia antibiotica .

L’agenesia unilaterale di un seno frontale è reperto comune, e il 4% circa dei soggetti normali presenta agenesia bilaterale lo nasale mucopurulento, il più delle volte di colorito giallo-verde, ma che può apparire anche biancastro. La tosse è l’altro sintomo che di solito non manca mai (sindrome sinu-bronchiale). È una tosse di norma catarrale, ma può anche essere alternativamente secca, e generalmente peggiora dopo che il bambino si è messo a letto e durante la notte. Altri sintomi comuni sono l’alitosi e la respirazione orale (naso chiuso), entrambi secondari alla stasi del muco nelle cavità nasali. La compresenza di interessamento dell’orecchio medio (otite media essudativa o acuta) è molto frequente, ed è espressione dell’interessamento di tutta l’unità “rinosinu-tubarica” sopracitata. Raramente la sinusite non complicata (vedi oltre) si accompagna a febbre, e in genere si tratta di febbricola. La VES e la PCR sono “mosse” in meno della metà dei casi e non sono quindi indicatori da ricercare. La cefalea come sintomo di sinusite è evento raro nel bambino piccolo, ma lo è anche nel più grandicello e nell’adolescente, dove viene segnalata in poco più del 10% dei casi. È di norma un dolore riferito sulla sede del seno interessato, che si modifica con i movimenti del capo (si accentua abbassando la testa). Ma se da un lato è vero che la cefalea, e nello specifico questa appena descritta, può essere un segno di accompagnamento della sinusite, dall’altro va ricordato che la cefalea difficilmente si presenta come unico sintomo guida di sinusite, in assenza di altri sintomi o segni di accompagnamento. La febbre alta, le algie facciali (dolore con proiezione dentale), l’edema periorbitario sono segni di complicanza (cellulite orbitaria). La sensibilità alla percussione sui molari superiori è considerato un segno specifico. L’otite è una associazione discretamente frequente.

Come si fa la diagnosi?

La diagnosi è clinica. Uno scolo nasale mucopurulento che persiste per più di 10 giorni consente una diagnosi certa di sinusite e rende inutile la radiografia dei seni . La presenza e le caratteristiche dello scolo purulento nasale possono essere facilmente rilevate sopra il turbinato inferiore (nel meato medio) e sul pavimento nasale, utilizzando un comune otoscopio. Con l’ispezione diretta della gola possiamo osservare invece la colata di muco sulla parete posteriore del faringe, colata che si fa più evidente se con l’abbassalingua procuriamo la contrazione della muscolatura del rinofaringe (stimolo del vomito). La presenza di altri elementi anamnestici e clinici tipici della sinusite (tosse, alitosi, febbricola ecc.) servirà a rinforzare la diagnosi. Accertamenti radiologici (Rx e TC) sono indicati in casi particolari, complicati o con andamento cronico e/o resistenza al trattamento, così come eventuali esami colturali (vedi oltre). Una valutazione specialistica fibroendoscopica permette di porre una diagnosi di certezza, ma per ovvi motivi di accessibilità è riservata a casi particolari. La transilluminazione (nel grandicello in cui sarà possibile valutare i seni mascellari e frontali), l’ecografia A mode, lo striscio con conta percentuale dei neutrofili del secreto nasale (una percentuale > 70% correla con un opacamento sinusale con una sensibilità del 65% e una specificità del 75%) sono tutti metodi con “letteratura” alle spalle, ma scarsa applicazione pratica.

Quando considerare una diagnosi differenziale?

Il problema di una vera e propria diagnosi differenziale in pratica non si pone. In sinusiti ad alta ricorrenza o croniche ci può essere invece il problema di differenziare forme primitive da forme secondarie dovute a patologia sistemica (fibrosi cistica, deficit immunologico, discinesia ciliare, vasculiti a tipo Churg-Strauss e Wegener) o locale (corpi estranei, cisti mascellari, schisi palatine, polipi nasali, deviazioni del setto). Nel primo caso difficilmente le sinusiti si presenteranno come problema isolato, e sarà quindi il concomitante interessamento di altri distretti (polmone, orecchio) e la compresenza di altri sintomi e segni a orientare la diagnosi; nel secondo caso ci sarà di aiuto la diagnostica per immagini e il concomitante invio allo specialista ORL.

Serve la radiologia?

Come già detto, la radiografia dei seni va considerata inutile di fronte a una clinica (ma basta la durata dello scolo mucopurulento) significativa. La radiografia è indicata nelle infezioni ricorrenti, complicate o gravi (ricerca di polipi, mucoceli, in cui peraltro sarà più informativa la TC), ma può essere indicata anche nel bambino con catarro bronchiale persistente. La presenza di un opacamento diffuso di tutte le cavità sinusali è infatti un segno altamente sospetto di malattia grave (fibrosi cistica, Kartagener, difetto immunitario). Una indicazione considerata di routine alla radiografia è la cefalea frontale del bambino grandicello (> 9 anni), a scopo di conferma diagnostica. Di fatto si tratta di una indicazione poco sostanziale nella gran parte dei casi di dolore associato a sinusite, in cui saranno presenti segni clinici di accompagnamento sufficienti a fare la diagnosi. La radiografia può trovare comunque uno spazio in quei casi selezionati (rari) in cui il dolore sarà un sintomo isolato, senza altra causa plausibile. In due recenti e consistenti casistiche di Pronto Soccorso Pediatrico l’incidenza di sinusite come causa di cefalea a insorgenza acuta variava dal 9 al 16% dei casi, e la radiografia era lo standard diagnostico4,5. La sensibilità e la specificità della radiografia non sono esaltanti, entrambe attorno al 75-80%; la radiografia non permette per esempio di distinguere tra forme virali e forme batteriche, e una generica “velatura” dei seni non dovrebbe essere considerata diagnostica di sinusite in assenza di una clinica significativa. Sono considerati significativi per la diagnosi un opacamento diffuso o con la presenza di livelli oppure un ispessimento della mucosa maggiore di 4 mm. Di fatto, se da un lato è vero che solo pochi bambini sani hanno un Rx alterato, va ricordato che in gran parte dei bambini catarrali è presente una significativa alterazione della radiografia dei seni paranasali. Le diverse proiezioni in cui la radiografia può essere eseguita corrispondono a una migliore definizione delle strutture anatomiche. La proiezione occipito-mentale (Waters) è utilizzata per i seni mascellari, ed è la singola proiezione più utile. I seni frontali ed etmoidali vengono visualizzati dalla proiezione antero-posteriore (Caldwell); la proiezione laterale mostra i seni sfenoidali, frontali, mascellari ed etmoidali; la submento-verticale è utilizzata per i soli seni sfenoidali ed etmoidali. Le due proiezioni standard solitamente utilizzate sono la proiezione occipito-mentale (Waters) e la laterale, adatte in particolare ai bambini piccoli; la proiezione anteroposteriore (Caldwell) può essere aggiunta o scelta nei bambini più grandi per la visualizzazione dei seni frontali.

Quando fare una TC?

La TC è molto sensibile ma poco specifica, ed è indicata, come già detto sopra, in malattia complicata e/o a fronte di un eventuale “risvolto operativo”: esclusione di anomalie anatomiche, diagnostica di complicanze e di forme croniche non responsive al trattamento.

Quando, come e dove fare una ricerca eziologica?

Il prelievo diretto della secrezione dal seno mascellare può essere eseguito in casi particolari in cui si debba definire con assoluta precisione l’agente eziologico, come in caso di non risposta agli antibiotici in soggetto immunodepresso. Il prelievo viene fatto dallo specialista ORL dopo somministrazione di vasocostrittori, in fibroscopia, e ha sostituito l’agoaspirato eseguito in passato. L’esame colturale dell’aspirato del meato medio è molto meno specifico. Il tampone nasale può identificare l’agente infettante, ma il più delle volte isolerà germi saprofiti, tra i quali spesso viene ritrovato lo stafilococco che, pur presente nella cavità nasale del 50% circa dei soggetti sani, è, al contrario, agente eziologico eccezionale di sinusite. Fondamentalmente va detto che l’isolamento del germe in causa è, come nell’otite, di regola non necessario, perché l’antibiotico di prima scelta (amoxicillina) risulta praticamente sempre attivo su tutti i germi maggiormente implicati.

Serve il trattamento antibiotico? Quale antibiotico scegliere?

L’evidenza clinica e della letteratura ci insegna che la sinusite è una infezione sostanzialmente veniale, autolimitata nel tempo (l’80% dei casi ha una risoluzione spontanea entro le tre settimane). La terapia antibiotica viene generalmente considerata vantaggiosa rispetto al placebo per un maggior numero di guarigione di casi, in un tempo più breve. Peraltro gli studi che hanno voluto confrontare l’antibiotico contro il placebo, sia nell’adulto che nel bambino, hanno evidenziato differenze sottili, ai limiti della significatività nel trattamento della sinusite clinicamente diagnosticata, non complicata (assenza di febbre elevata, dolore facciale, tumefazione). Se facciamo riferimento all’EBM, la revisione della Cochrane Library del 2000 quantizza in sei il numero di pazienti da trattare con l’antibiotico per avere un paziente che si giovi realmente della terapia.

In analogia a quanto si dice per il trattamento dell’otite potremmo concludere che la malattia è spesso benigna e autolimitante, il trattamento antibiotico offre pochi vantaggi (o forse nessuno) rispetto al placebo nelle forme semplici (oligosintomatiche, di breve durata, non complicate), ma trova sicura indicazione nelle forme complicate, a decorso protratto e/o a più significativa espressione clinica. Ma paradossalmente ci sembra che la sinusite sia, a conti fatti, e in paragone all’otite o alle stesse febbri virali o alle banali bronchiti asmatiformi, piuttosto sottotrattata che il contrario. Il “moccio” giallo persistente, accompagnato più o meno da tosse, se non ci viene proposto e riproposto dalla mamma più ansiosa, viene il più delle volte sottovalutato, anche perché afebbrile e, al contrario dell’otite, senza dolore. Non vogliamo con questo dire che tutti i nasi “moccolosi” devono prendere un antibiotico, ma semplicemente ricordare che, se il problema non mostra di risolversi nei tempi ragionevoli e porta un significativo disturbo (naso chiuso, difficoltà respiratoria, tosse), non c’è scopo nel non trattare una forma certamente batterica, che si gioverà dell’antibiotico con evidenza di buona risposta e scomparsa dei sintomi già in pochi giorni. Il farmaco di scelta in prima battuta è l’amoxicillina (attiva su pneumococco ed emofilo, che sono i due principali patogeni) al dosaggio di 50-100 mg/kg/die in 3 somministrazioni per 10-14 giorni. Questa lunga durata del trattamento che abbiamo riportato è quella classicamente riportata sui libri di testo, peraltro non suffragata da reali evidenze cliniche. A differenza di quanto accade per l’otite mancano infatti studi sufficienti di confronto tra trattamenti brevi e lunghi; personalmente non credo ci siano sostanziali differenze nel mantenere un trattamento per tempi più brevi (5-7 gg), almeno nei bambini più grandicelli e senza forme complicate. Generalmente si assiste a un miglioramento clinico già in 3- 4 giorni. Farmaci di secondo impiego, in caso di mancata risposta clinica dopo 2-3 giorni o in caso di recidiva, sono l’amoxicillina-clavulanico, le cefalosporine orali, i macrolidi.

Serve il dosaggio degli indici di flogosi?

La VES e la PCR sono alterate solo in una parte dei casi (50% e 30% circa). La diagnosi, come abbiamo già detto, è clinica e pertanto questi esami troveranno spazio nella valutazione e trattamento di forme complicate, in ambito di ricovero. Quali sono le complicanze, sono frequenti? Nonostante si tratti di una malattia fondamentalmente benigna, autolimitante e che risponde bene al trattamento antibiotico, la sinusite resta gravata in una piccola percentuale di casi da complicanze potenzialmente gravi. La più comune (e banale) è la cellulite periorbitaria presettale, caratterizzata da tumefazione violacea (“contusiforme”), subpalpebrale, che risponde bene al trattamento antibiotico, generalmente eseguito endovena (ceftriaxone), almeno per i primi giorni. La comparsa di cellulite orbitaria o blefarite può annunciare complicanze intraorbitarie, e deve essere attentamente valorizzata. La cellulite orbitaria post-settale, l’ascesso subperiosteo, l’empiema peridurale e subdurale, l’ascesso cerebrale, la meningite, la trombosi del seno cavernoso, lo pseudotumor cerebri sono altre rare ma temibili complicanze da tenere in considerazione in quanto gravate dal rischio di esiti catastrofici (descritti casi con perdita del visus e morte). In queste situazioni diventa imprescindibile la diagnostica per immagini completa (TC), e può esserci sostanziale indicazione a un approccio chirurgico urgente (otorino, oculista, neurochirurgo).

Sono utili altre terapie?

La terapia decongestionante e antinfiammatoria (steroidi, antistaminici, antinfiammatori, vasocostrittori nasali), pur avendo un razionale certo (riduzione della flogosi e miglior drenaggio del seno), non trova in letteratura evidenze sufficienti per un uso di routine14. I decongestionanti ad azione sistemica, ma anche locale, vanno utilizzati con cautela, soprattutto nel bambino piccolo, per il rischio di effetti collaterali sistemici. La letteratura più consistente e favorevole è sicuramente quella sull’uso dei cortisonici topici. Vi è infatti un discreto numero di lavori che dimostrano una qualche efficacia da parte del trattamento steroideo associato all’antibiotico nell’accelerare la risoluzione dei sintomi. Questo vantaggio è verosimilmente marginale nel trattamento della sinusite “primitiva”, laddove il cortisonico trova invece indicazione più sostanziale in compresenza di allergia (nel trattamento della sinusite che complica/accompagna la rinite allergica). Quando va consultato l’otorino? Lo specialista va consultato ogni volta che si sospetta una complicanza, alle volte suscettibile di trattamento chirurgico, o in forme croniche/ricorrenti ad alta frequenza in cui si sospetta un’anomalia anatomica o, piu semplicemente, un corpo estraneo.

Il raffreddore è incurabile

«E la tua giornata può ripartire». Il messaggio degli spot è sempre lo stesso. Febbre, sintomi influenzali o da raffreddamento? Non c’è problema: compri il medicinale pubblicizzato, ne ingurgiti una dose e la vita ti sorride. Puoi andare subito al lavoro o a cena fuori. Perché, come per magìa, il naso torna libero, spariscono febbre, starnuti, mal di gola e dolore muscolare. Peccato che per curare il raffreddore, come anche l’influenza, i farmaci servano a ben poco.

Va fatto tutto il contrario di quello che consiglia la pubblicità: bisogna starsene a riposo, meglio se in un ambiente umidificato, per permettere al malanno di stagione di fare il suo corso e guarire spontaneamente nel giro di qualche giorno. Gli italiani però non ne sono così consapevoli. Tra i farmaci in libera vendita – 2,2 miliardi di euro all’anno – sono proprio quelli per le malattie da raffreddamento a fare la parte del leone (548 milioni). Dalla lista dei primi cinquanta farmaci da banco più venduti nel 2011 abbiamo selezionato i più gettonati per ogni categoria terapeutica (vedi le schede): molti sono sconsigliabili. Anche quattro volte l’anno Si stima che in un anno ciascun adulto si becchi una sindrome da raffreddamento dalle due alle quattro volte. Per i bambini la frequenza è più alta. Naso chiuso o gocciolante, starnuti, mal di gola e dolore quando si deglutisce, riduzione dell’odorato, tosse, più raramente febbre (non alta) sono i sintomi tipici. Si manifestano dopo un periodo di incubazione del virus intorno ai tre giorni: sì, perché queste sindromi parainfluenzali sono causate da virus (sono circa 200) appartenenti a diverse famiglie (perlopiù rinovirus, coronavirus, adenovirus), che infettano le vie respiratorie. I batteri non c’entrano, per questo prendere gli antibiotici, che contro i virus sono inefficaci, non solo è inutile, ma è dannoso: il loro consumo indiscriminato fa sì che i batteri diventino sempre più resistenti alle cure.

Agiscono sui sintomi Il raffreddore è ugualmente di origine virale, ma è causata da diversi ceppi dei virus di tipo A e B. L’influenza vera e propria è una malattia respiratoria acuta, che si manifesta con l’improvvisa comparsa di febbre alta, oltre i 38 °C, associata a brividi, mal di testa, dolore muscolare, spossatezza, a volte anche a disturbi gastrointestinali. Che sia influenza o raffreddore, vale comunque lo stesso principio: ciò che serve davvero è stare a riposo. Spray, pillole e sciroppi sono utili solo per tenere a bada i sintomi, quando sono fastidiosi, ma non affrettano la guarigione. Basta un antifebbre In pratica, in casa ci basta avere un farmaco contro la febbre, che combatte anche il dolore, meglio se generico, che contenga un unico principio attivo. Da contrastare la tendenza ad acquistare specialità medicinali di ogni tipo, soprattutto di marca, che contengono più principi attivi e sono spesso sovrapponibili. Oltre a spendere soldi inutilmente, il rischio è di assumere la stessa sostanza più volte e quindi di andare incontro al sovradosaggio.

Un esempio? Se una persona prende in un giorno due supposte di Tachipirina da 1.000 mg per abbassare la febbre, due bustine di Tachifl udec per liberare il naso chiuso e due compresse di Fluental per la tosse grassa, assume in totale 3,8 grammi di paracetamolo: una dose vicina al massimo consentito, che è di 4 grammi al giorno, da non superare mai, a causa dei rischi per il fegato. Il paracetamolo non si trova infatti soltanto nella Tachipirina, ma anche negli altri due farmaci citati, combinato con altri principi attivi. Ma in quanti lo sanno e si comportano di conseguenza? I rimedi alternativi Se per l’influenza esiste il vaccino, per il raffreddore le forme di prevenzione sono praticamente soltanto due: lavarsi spesso le mani (non sono necessari prodotti igienizzanti particolari, basta il sapone) ed evitare di soggiornare a lungo in ambienti chiusi e affollati. Da sfatare il mito secondo cui la vitamina C in dosi elevate sarebbe capace di prevenire le malattie parainfluenzali. Allo stesso modo, non c’è alcuna prova scientifica che lo zinco o l’echinacea (pianta medicinale) possano essere utili nel trattamento del raffreddore o nella riduzione della sua durata. E quelli della nonna Sull’efficacia dei rimedi della nonna ultimamente sono sorti dubbi. Poiché non fanno male, però, vale la pena provare.

Bere molti liquidi aiuta a integrare i fluidi persi con la sudorazione, soprattutto in presenza di febbre. Non è però così certo che aiuti a fluidifi care le secrezioni nasali, in modo da facilitarne l’espulsione. Quindi è inutile forzare i bambini a bere tè e camomilla, se non ne hanno voglia. ¡ Usare un umidificare nella stanza da letto può aiutare a mantenere umide le vie respiratorie e a respirare meglio in caso di naso chiuso. ¡ Per la gola irritata può servire fare gargarismi. Semplici caramelle balsamiche, poiché danno una sensazione di freschezza, potrebbero essere di sollievo.