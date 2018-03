Siracusa, giovane mamma di 20 anni accoltellata e gettata nel pozzo: confessa il compagno

Il cadavere di una giovanissima donna di 20 anni è stata ritrovato nelle campagne di Canicattini Bagni, un paese della zona montana di Siracusa. Stando a quanto riferito, sembra che la giovane donna sia stata dapprima accoltellata a morte poi gettata in un pozzo artesiano. Si chiamava Laura Petrolito ed era una mamma di due bambini nonostante avesse soltanto 20 anni. La scomparsa della giovane donna era stata denunciata dal proprio genitore nella serata di sabato mentre il cadavere è stato rinvenuto soltanto nella mattinata di ieri in contrada Stallaini tra Canicattini e Noto. Secondo quanto riferito dai Carabinieri della compagnia di Noto, il compagno della giovane donna sarebbe stato portato in caserma per essere interrogato, al termine del quale ha confessato l’omicidio ed ha indicato il luogo dove poter rinvenire l’arma del delitto. Inoltre, è stato effettuato un primo esterno esame sul cadavere e sulla base della segnalazione di scomparsa fatta dal padre della vittima il delitto potrebbe essere avvenuto nella serata tarda di sabato intorno alle ore 22:00.

Poi l’omicida avrebbe gettato il cadavere nel pozzo, Ma alcune parti in metallo della struttura avrebbero impedito che il corpo della giovane donna finisse sul fondo. Molto probabilmente l’omicida ovvero il compagno, non si sarebbe reso conto di questo particolare e si sarebbe preoccupato soltanto di chiudere la botola di superficie del pozzo. Ieri mattina nel corso delle ricerche che si sono perlopiù concentrate nelle campagne i carabinieri hanno fatto questa scoperta piuttosto macabra, intorno a mezzogiorno ovvero il cadavere della giovane donna.

Sono state sentite Dunque diverse persone nella giornata di ieri dagli investigatori in caserma ed oltre alle compagno anche Alcuni parenti e amici. “E’ una notizia drammatica che ha scosso tutta la comunita’. Una donna, una giovane mamma, non puo’ morire in questo modo violento. Auspichiamo che le forze dell’ordine e gli inquirenti facciano piena luce e soprattutto rendano giustizia per la morte di una giovanissima mamma. Tutta la citta’ ferita si stringe attorno al figlioletto di Laura, altra vittima di questa assurda tragedia, insieme alla famiglia”, è questo quanto riferito dal sindaco di Canicattini Marilena Miceli.

La vittima era figlia unica e alle spalle aveva una storia molto delicata visto che la madre l’avrebbe abbandonata quando lei era ancora molto piccola e per questa ragione è stata seguita sempre dai servizi sociali proprio come conferma uno dei suoi educatori ovvero la sindaca Marilena Miceli. “Per molti anni sono stata assessora ai Servizi sociali del Comune e ho seguito Laura da vicino. Per me lei è parte della nostra grande famiglia, è una ragazzina dolcissima che nonostante le vicissitudini familiari ha sempre mostrato forza e sorriso. Siamo riusciti a crescerla con amore e ha imparato anche a fare la mamma, sotto le nostre cure e della famiglia del giovane papà”, ha aggiunto ancora la sindaca.