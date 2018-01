Siracusa shock: Un rimprovero di troppo e scatta l’aggressione all’insegnante

Un articolo di fondo del Corriere della Sera tende a dare quest’interpretazione degli episodi esaminati. Come sostiene il prof. Vittorino Andreoli: “La famiglia, come del resto la scuola, non suggerisce più un’idea di autorità, di rispetto, di educazione, di coesione….la scuola è sempre più fonte di conflitto familiare. Specie in situazioni, tutt’altro che rare, in cui c’è un’identificazione molto forte dei genitori con i figli: quasi che il voto basso fosse recepito come un giudizio negativo sulla capacità di essere padri e madri. Tutto ciò si traduce in un aumento della pressione e dell’ansia che compensano la difficoltà di far crescere i figli” . Non mancano poi un paio di tristi episodi in cui, a causa di screzi e incomprensioni nate in ambito scolastico, sono gli stessi genitori che, accorrendo in difesa dei figli, arrivano ad attaccare, non solo verbalmente, altri genitori.

Gli episodi di violenza verbale e fisica sono spesso riconducibili a quelli che i quotidiani ci sembrano considerare come una diffusa e crescente ingerenza da parte dei genitori nella carriera scolastica dei figli, che più che sentinelle, divengono veri e propri “spazzaneve” , pronti a intervenire al primo ostacolo, errore, caduta dei propri figli. Ricorsi per presunte ingiuste bocciature, scenate per un brutto voto o un rimprovero, sono solo alcuni esempi in cui assistiamo ad una crescente “svalutazione” della scuola e di superficiale complicità con i figli da parte delle famiglie7 . In merito alle bocciature cresce costantemente il tasso di vertenzialità delle famiglie nei confronti delle scuole e i ricorsi sono in aumento. Mario Maviglia, dirigente dell’USR Lombardia sostiene: “Oggi è quasi certo che per qualsiasi bocciatura si ricorrerà al giudice amministrativo nella speranza di vedere corretta o modificata una valutazione considerata ingiusta”.

Menzione a parte merita la lettera virale del padre di Varese che ha deciso di non far fare i compiti delle vacanze al figlio e che dichiara: “Voi avete nove mesi per dargli nozioni e cultura, io tre mesi per insegnargli a vivere.” Anche in questo caso menzioniamo l’interpretazione di un esperto, il pedagogista della Bicocca di Milano, Raffaele Mantegazza: “Mi preoccupa il ragazzino, con un padre incapace di gestire i conflitti. I figli devono vedere che i genitori, davanti a un problema, lo risolvono confrontandosi con gli altri adulti di riferimento, facendo valere le proprie ragioni”. Sulla scia di questo genitore, nella stessa città, novanta mamme hanno presentato lo scorso anno una petizione al sindaco Davide Galimberti “affinché porti al Ministero dell’Istruzione il progetto di una nuova scuola sperimentale in cui non si diano voti e, soprattutto, non ci siano compiti a casa (sostituiti dal tempo pieno)”.

In questo scenario, viene dato rilievo alla notizia relativa alla decisione di Maurizio Lazzarini, preside del liceo scientifico “Fermi” di Bologna, che ad inizio dello scorso anno scolastico ha inviato ai suoi 1500 studenti una lettera di benvenuto contenente un decalogo per far fallire la scuola. “Evitare di parlare coi docenti, sostituirsi ai figli, giustificarli sempre e comunque, non premiare i loro sforzi, non ascoltarli quando parlano di sé e dei loro problemi”. Sono solo alcuni dei punti provocatoriamente inseriti in una Carta per i genitori che intende far riflettere sul delicato tema della necessaria collaborazione e rispetto dei reciproci ruoli. Rientrano in questa categoria 12 articoli.

Vi sono poi diversi episodi (tredici) che emergono dalla lettura di fatti di cronaca, in cui le famiglie lamentano un abuso di potere del ruolo educativo di docenti e dirigenti. Come nel caso verificatosi a marzo 2016 al liceo “Virgilio” di Roma, dove ad organizzare un mini-corso di prevenzione all’uso di droghe, è stata chiamata la “Fondazione per un mondo libero dalle droghe”, costola della Chiesa di Scientology. Immediata la protesta dei genitori degli alunni che hanno accusato la scuola di proselitismo. Come ancora nei casi in cui nella scuola dell’infanzia “Perone” di Bari si è arrivati a decidere di fare la recita di Natale a porte chiuse o alla polemica sulla circolare dell’Istituto Alberti che ha limitato la partecipazione alla presentazione di un libro, soltanto per coloro i quali avevano acquistato il libro. C’è poi un asilo comunale di Milano, che ha deciso, nel rispetto delle famiglie arcobaleno, di non preparare nessun lavoretto per la festa del papà, scatenando le proteste dei genitori. Casi in cui la scuola ha forse peccato di “presunzione”, prendendo decisioni e iniziative che probabilmente andrebbero concertate con le famiglie. 5. Nella cattiva e/o mancata comunicazione fra scuola e famiglia e fra genitori, emerge in tutta la sua criticità nei sette articoli esaminati, il ruolo che gli strumenti social assumono nelle relazioni interpersonali. Ad un’attenta lettura dei quotidiani, ad essere “incriminati” sono soprattutto i gruppi

Whatsapp di classe. In un articolo di Repubblica leggiamo le dichiarazioni di Laura Barbirato, preside dell’Istituto comprensivo Maffucci di Milano, “che ha mandato una lettera a tutti i genitori per metterli in guardia sull’uso scorretto di questi gruppi e ha convocato un’assemblea ad hoc sul tema. «In chat – spiega – questioni nate dal nulla possono trasformarsi in problemi enormi. Sono una cassa di risonanza micidiale e pericolosa: in tanti scrivono con leggerezza, senza riflettere sulle conseguenze». Gli argomenti dibattuti sono vari e spaziano dall’ innocua e utile richiesta di compiti e delucidazioni didattiche, alla più pericolosa caccia agli “untori” nel caso di epidemia di pidocchi, fino ad arrivare alla critica aperta e diretta agli insegnanti. Un’arma a doppio taglio insomma, che anziché unire, divide e fomenta gli animi. Menzione a parte merita il registro elettronico, strumento nato allo scopo di favorire un rapporto di trasparenza fra scuola e famiglia. Oltre a digitalizzare e semplificare la prassi burocratica scolastica, l’accesso al registro consente ai genitori di verificare in tempo reale voti e assenze dei propri figli. Purtroppo questo strumento, nato anche allo scopo di combattere le diserzioni, non sempre si rivela così efficace. “A volte sono gli stessi genitori a coprire i figli – dichiara Angela Drago, professoressa di Storia e filosofia al linguistico Ninni Cassarà – Nel senso che i ragazzi alla fine confessano di non essere entrati a scuola, tanto prima o poi i genitori lo scoprono. Allora preferiscono farseli alleati” . Per questo il dialogo personale con le famiglie resta l’unica via percorribile per riuscire a stabilire quella alleanza necessaria a garantire il successo scolastico e personale dei nostri ragazzi.

Oltre ai nuclei tematici individuati, abbiamo poi tristi episodi di bullismo e cyberbullismo, che in realtà per loro natura, non sono imputabili a contenziosi fra scuola e famiglie e non li abbiamo quindi annoverati numericamente nella nostra ricerca. Vanno però, a nostro avviso, considerati come segno evidente di un malessere dei giovani, di una generazione che ci è stata affidata e che spesso, noi educatori, non siamo in grado di comprendere, accompagnare, sostenere adeguatamente. Nel cinquantesimo rapporto sulla situazione sociale del Paese, è emerso che il 52,7% dei ragazzini fra gli 11 e i 17 anni sono vittime dei bulli e che nel corso della loro carriera ha dovuto affrontarli almeno il 75,8% dei dirigenti scolastici. Sempre secondo il Censis la cosa scoraggiante è che molto spesso (nell’80,7% dei casi) i genitori dei ragazzi che finiscono sotto accusa tendono a declassare gli episodi: non bullismo ma scherzi”.

Guardando, quindi, con attenzione ai diversi punti tematici che abbiamo individuato nella nostra ricerca, il quadro che emerge viene frequentemente interpretato come riconducibile ad una profonda e crescente crisi del patto educativo fra scuola e famiglia. Questa considerazione risulta evidente anche soltanto ad una sommaria lettura dei titoli dei 178 articoli individuati, tutti riconducibili, in un modo o nell’altro a questo motivo conduttore. Se da una parte abbiamo genitori che vivono il fallimento dei figli come fosse il proprio e che stanno in molti casi crescendo una generazione di giovani deboli e incapaci di affrontare la vita, dall’altra abbiamo docenti che non sempre possiedono quelle “competenze caratteriali, etiche e relazionali per non subire i conflitti, ma governarli e trasformarli da avversità in opportunità di crescita per tutti”.

Anche la scuola come organizzazione viene chiamata in causa, poiché “essa non può basarsi sulle carte e sugli acronimi, dal POF al PTOF, da RAV dal PEI e PSP e ai tanti altri ben noti agli addetti ai lavori. Deve fondarsi, al contrario, sulla qualità delle relazioni interpersonali. E siccome non esiste relazione interpersonale senza responsabilità di agire e responsabilità di pagare le conseguenze delle proprie azioni, le scuole dovrebbero essere quotidianamente una palestra per l’esercizio sempre più ampio di queste libertà e responsabilità”. Considerazione fatta anche da Gianni Mereghetti sulla Stampa, quando scrive in un editoriale: “una scuola che abbia più a cuore la sua organizzazione che non il destino di chi la vive è una scuola destinata al fallimento. C’è bisogno di una valorizzazione piena della iniziativa della persona, di chi prende sul serio la sua domanda di felicità. Non il dovere, non l’organizzazione, non le regole, ma che un insegnante, uno studente, un dirigente, sia felice in quello che fa, questo è il problema vero della scuola”.

In un recente articolo si parla anche della possibilità, partendo delle tanto discusse “scuole democratiche”, già diffuse e in crescita in paesi come la Francia, di rivedere metodi di insegnamento e rapporto docenti-ragazzi. Come sostiene la giornalista Gianna Fregonara sul Corriere della Sera, infatti “il dibattito su tentativi eccentrici come le scuole democratiche o libertarie ha il merito di portarci a riflettere che ci sono altri modi possibili di insegnare, anche se non tutti validi e certificati. Non sono esperimenti da copiare ma discuterne serve a guardare con mente libera temi sepolti come il curriculum, i sistemi di insegnamento, il rapporto insegnanti-ragazzi. Dibattito che farebbe molto bene alla scuola e ai ragazzi”.

A questo si aggiunge la frequente interpretazione di questi episodi da parte della stampa italiana come mancata assunzione di responsabilità e di disponibilità, da parte di genitori e docenti, di mettersi in discussione. Come scrive in un articolo il giornalista Antonio Polito: “..ne è prova il fatto che a parlare del disagio giovanile oggi siano chiamati solo gli psicologici e gli psicanalisti, e non gli educatori: come se il problema fosse nella psiche dell’individuo e non nella cultura della nostra società, come se la risposta andasse cercata in Freud e non in Maria Montessori o in Don Bosco. è dunque persino ovvio che l’epicentro di questo terremoto sia la scuola. E che il conflitto più aspro con i nostri figli avvenga sul loro rendimento scolastico….ci vorrebbe una santa alleanza tra genitori, insegnanti, media, intellettuali, idoli rock, stelle dello sport, per riprendere come emergenza nazionale il tema dell’educazione, e sottoporre alla critica di massa la cultura del narcisismo”.

Viene evidenziata dalla stampa esaminata, l’importanza della rete educativa, sociale e culturale che gravita intorno ai ragazzi che deve funzionare per sperare di uscire da questa generale perdita di autorevolezza delle agenzie educative, prime fra tutte la famiglia. Nel saggio di Massimo Ammaniti dal titolo “La famiglia adolescente”, citata in uno degli articoli esaminati, si fa proprio riferimento alla mancanza di confini generazionali ben chiari, con perdita nei giovani, di punti di riferimento stabili. Non mancano però, pur non essendo oggetto specifico di questa ricerca, esempi virtuosi e positivi in cui scuola e famiglie hanno saputo concertare interventi educativi in favore dei “propri” ragazzi. Nell’Istituto Mazzini-Modugni di Bari, ad esempio, gli insegnanti sono diventati vere e proprie “sentinelle della cultura”. Pronti a cogliere segnali di disagio e povertà educativa, coordinati dalla Preside dell’Istituto, la prof.ssa Maria Dentamaro, si attivano subito per sostenere le famiglie, insieme ad alcune associazioni presenti sul territorio. Alla scuola primaria “Diaz” di Brescia, invece, lo scorso anno è stata lanciata l’iniziativa: “Bella Diaz, scuola mia”: genitori, docenti, rete di volontari e professionisti “hanno realizzato un progetto per ravvivare le classi, i corridoi e le parti comuni del vecchio edificio in città”.