Sky rimedia, licenzierà Asia Argento

Asia Argento a X Factor noto programma canterino – è durata come un gatto in tangenziale. Sky ha valutato e ponderato e pesato e rivalutato e, infine, ha deciso: tanti saluti al nuovo giudice del talent, con tutto quel che ne consegue (ovvero cavoli acidi). La vicenda la conoscete tutti: la figlia di Dario, a suo tempo, si sarebbe intrattenuta con un giovine e minorenne di nome Jimmy Bennett e, dopo la denuncia di quest’ultimo, si sarebbe accordata per un risarcimento che ti ci compri un monolocale a Manhattan (380mila dollari, buttali via). Lei dice: «Io non ho fatto niente», lui dice «invece sì»,saltano fuori degli sms con il compianto Anthony Bourdain (ex di lei) che non chiariscono se ci fu trombata oppure no e, soprattutto, alla fine risalta la leggera incongruenza della molestata divenuta a sua volta presunta molestatrice. In mezzo a tutto il bailamme – e sempre in attesa di capire se ci fu trombata o meno -,il noto canale satellitare ha deciso di trombare a sua volta la Argento (in senso figurato, per carità): niente Asia a X Factor, al suo posto dentro un altro (o un’altra).

TEMPI RISTRETTI E qui viene il bello. Chi è costui o costei? Il dilemma è succulento, soprattutto per gli appassionati del programma al via il prossimo 6 settembre. Il volonteroso giornalista qui scrivente ha fatto le sue coraggiose telefonate delle quali vi dà conto. Domanda: «Pronto, mi dite chi prendete al posto della Argento?». Risposta: «No».Per carità,la replica è pure argomentata («stiamo valutando, del resto sono fatti assai recenti»)mail succo è che tocca aspettare (oggi o al massimo domani). L’altro quesito è: come faranno a dipanare la matassona fatta di puntate già registrate (quelle dei provini), montate e pronte da mandare in onda? E anche in questo caso la risposta è «boh». Se ci pensate non son problemi da poco: il tempo per rigirare tutto l’ambaradan non c’è, il nuovo giudice (c’è chi parla di Simona Ventura) subentrerà in occasione dei live, affiancherà gli «storici» Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e per il resto vedremo quali accorgimenti prenderanno (tagli al montaggio? Difficile). La certezza è che mai edizione ha avuto una vigilia così turbolenta (qualche ritardo e casini assortiti ai tempi di Morgan, già ex «signor Argento», ma nulla di paragonabile) e in ogni caso non impedirà al collaudato carrozzone di farei soliti sontuosi ascolti (ma non di schivare un possibile tentativo di causa della stessa Argento per l’estromissione, definiamola, «improvvisa»).

SCELTA RISCHIOSA Resta la sensazione di una scelta – quella dei responsabili del programma – per una volta troppo «coraggiosa» e dettata più dalla volontà di sfruttare la pubblicità creata dal caso Weinstein, piuttosto che dalle competenze musicali di Miss Asia (anche se la produzione in un recente comunicato ha chiarito di aver puntato su di lei«non per il suo impegno nella campagna #MeToo né per le sue posizioni personali,bensì per le sue competenze musicali e le sue capacità di gestire un ruolo televisivo in un programma di questo tipo»). Fatto sta che siam qui a parlare della «trombata»e,in chiusura, pure del fastidio dell’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, legale della Argento nella causa con il cantante Morgan perl’affidamento della figlia: «Dopo aver vinto la causa è sparita e ancorami deve pagare». Tu chiamale/ se vuoi/ emozioni.