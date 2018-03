Smantellata psico-setta macrobiotica: adepti ridotti a schiavi

È stata smantellata una setta che pare operasse nel campo dell’alimentazione macrobiotica tra le Marche e l’Emilia Romagna. Vittime manipolate ridotte in schiavitù attraverso il rigido controllo dell’alimentazione e la negazione di ogni contatto con il mondo esterno, sono queste le accuse nei confronti degli appartenenti ad una setta che pare operasse, come già abbiamo detto, nel campo dell’alimentazione macrobiotica. Tra i 4 indagati risulta esserci un nome piuttosto famoso ovvero Mario Pianesi, colui che ha ricevuto una laurea ad honorem in medicina conseguita presso la Accademia delle Scienze della Mongolia a capo di un impero dell’alimentazione, il padre di “Un punto macrobiotico”, fra 300 ristoranti e punti vendita. Si tratta di accuse gravissime che vanno dall’associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù a maltrattamenti dalle lesioni aggravate all’evasione fiscale.

“Ho già pensato a tutto per voi, bisogna fare bene quello che vi dico di fare, in modo da poter guarire sia le malattie fisiche che quelle mentali e dell’anima, in modo da ripulire il vostro karma. Qualsiasi discussione o dubbio su cosa fare e su cosa mangiare è solo una perdita di tempo perché io ho già sperimentato, sacrificandomi con infinito amore per voi e per l’umanità. I farmaci non curano, tolgono solo i sintomi, i medici sono tutti assassini”, sono queste le parole della Polizia di Stato addebita a Mario Pianesi, ovvero il guru della dieta macrobiotica in Italia, 73enne residente nel maceratese dopo aver vissuto tanti anni ad Ancona dove vi è uno dei suoi ristoranti.

Adesso il 73enne è stato indagato insieme alla moglie ed ancora a due uomini del suo entourage con accuse piuttosto pesanti mosse direttamente dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Ancora. L’inchiesta sarebbe partita all’inizio del 2013 in seguito alla denuncia di una ragazza la quale ai poliziotti avrebbe raccontato di avere creduto a dei benefici miracolosi promessi proprio da colui che è ritenuto il capo della Setta ovvero Mario Pianesi secondo il quale la sua dieta sarebbe stato in grado di guarire dalle malattie incurabili.

Questa setta attraverso il controllo totale dell’alimentazione e la negazione dei contatti con il mondo esterno era riuscita a gestire ogni aspetto della vita degli adepti fino a pretendere addirittura da loro diverse donazioni di denaro. Per questo motivo agli indagati vengono contestate una tutta una serie di reati di natura finanziaria per avere qualche pagamento delle tasse per centinaia di migliaia di euro. Dopo una serie di indagini durate davvero tanto tempo la setta è stata smantellata dalla polizia di Ancona. Le indagini sono state portate avanti dalla polizia seguendo un’indagine coordinata dalla procura Distrettuale antimafia del Capoluogo marchigiano.