Smart Road: parte la sperimentazione su strada dei veicoli a guida automatica

Il Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportiDelrio ha approvato il decreto ministeriale che autorizza la sperimentazione di nuove soluzioni per migliorare le infrastrutture italiane, allo scopo di renderle pronte per i nuovi veicoli automatici.

Le strade smart spalancano le porte alla guida autonoma: una rete di infrastrutture e stradeintelligenti rende possibile la circolazione di automobili con i più avanzati livelli di assistenza automatica alla guida, e quindi il decreto dà il via libera alle prove su strada delle auto robot. Inoltre queste modifiche contribuiranno a snellire il traffico e ridurre l’incidentalità stradale.

La prima tranche verrà avviata entro il 2025, e riguarderà le strutture appartenenti alla rete Ten-T(Trans European Network – Transport) e tutta la rete autostradale.

Sono previsti, dunque, gli interventi necessari per la comunicazione dei dati tra le infrastrutture e le vetture che viaggiano sulle strade; la copertura con servizi di connessione di routing; la presenza di un sistema di hot-spot wifi disposti almeno in tutte le aree di servizio e di parcheggio; un sistema per rilevare il traffico e le condizioni meteo e fornire previsioni a medio-breve termine.

In base ai dati raccolti, in seguito, il sistema offrirà contenuti per servizi avanzati di informazione sul viaggio agli utenti, permettendo eventuali azioni di re-routing mentre per il 2030 saranno attivati ulteriori servizi come, ad esempio, la deviazione dei flussi in caso di incidenti/ostruzioni gravi, il suggerimento di traiettorie e corsie e la gestione dei parcheggi e del rifornimento. Successivamente, tali interventi saranno estesi anche al SNIT (Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti).

Il decreto, infine, prevede la possibilità per il Ministero delle Infrastrutture di autorizzare la sperimentazione su strada di veicoli a guida automatica.

Il decreto mira ad assicurare che la sperimentazione venga realizzata in condizioni di assoluta sicurezza. Ogni istruttoria seguirà un iter preciso e sarà vagliata singolarmente.

Nel 2040 Cina, Stati Uniti ed Europa assorbiranno da soli oltre 27 milioni di auto a guida autonoma, contro i restanti 6,5 milioni relativi a tutti gli altri mercati globali.