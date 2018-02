Smart working in crescita, prime modalità di lavoro agile: cos’è e come funziona

In pochi anni il numero di smart working è raddoppiato vertiginosamente per arrivare a. Il 36%, questo significa che una vera e propria opportunità di lavoro. Stiamo parlando del cosiddetto lavoro agile, un lavoro per tutti coloro che aprono nuovi orizzonti verso il mobile.

Con il via libera del Senato l’Italia si è dotata di una legge sullo smart working. Una tipologia di lavoro che si è diffusa negli ultimi anni e che ora avrà un quadro normativo che la regolamenterà garantendo imprese e lavoratori.

Quando si è cominciato a parlare (sul serio) di smart working

Il vero boom dello smart working si è avuto dopo il 2000. Con internet e la diffusione delle reti wifi centinaia e poi migliaia di dipendenti prima negli Stati Uniti e poi nel mondo hanno cominciato a fruire delle prime modalità di lavoro agile.

Che cosa è

Si tratta di una particolare tipologia di lavoro che slega la produttivita’ di un dipendente dal luogo in cui l’attività viene svolta. Non contano quindi le ore passate in ufficio, la presenza dietro una scrivania, né la precisione della marcatura del cartellino. Ma solo ciò che un lavoratore fa.

Lo smart working in Italia

Secondo i dati del Politecnico di Milano, sono circa 250mila i lavoratori che in Italia possono più o meno scegliere come lavorare e con quali strumenti: si tratta del 7% circa dei dipendenti. Hanno in media 40 anni e più della metà di loro lavora al Nord. Il numero dei lavoratori interessati cresce del 40% l’anno, stima il Politecnico. Di fatto si tratta di un fenomeno che ha già ha cambiato parte del lavoro e delle organizzazioni aziendali in Italia. In Italia già il 51% dei manager e dei professionisti lavora lontano dall’ufficio per almeno metà settimana.

Come sarà lo stipendio

Stipendio e trattamento normativo faranno riferimento al contratto collettivo e non a quello aziendale. Secondo la legge, proposta nel 2016 dell’ex ministro del Lavoro e presidente della Commissione lavoro del Senato Maurizio Sacconi, il trattamento economico per i lavoratori che scelgono questa tipologia di attività non cambia. Il loro compenso è uguale a quello di chi decide di lavorare in aziende. E avranno anche stessa copertura assicurativa.

Quali tutele avranno gli smart workers

Non si tratta né potrà trattarsi quindi di un lavoro depotenziato. Orari e giorni in cui lavorare potranno essere discussi di volta in volta dal lavoratore con l’azienda. L’accordo prevederà per legge anche delle fasce orarie di disconnessione, per evitare che il lavoratore diventi ‘schiavo’ di una connessione h24.

Quali sono i vantaggi per le aziende

Per le aziende il lavoro agile si traduce in primo luogo in un modo per tagliare i costi. Quelli legati alle sedi e alla loro gestione: illuminazione, climatizzazione estiva e invernale, mense, pulizia. Secondo i dati del Politecnico, nel 2015 il 17% delle imprese italiane aveva avviato progetti di smart working. Alcune grandi imprese tecnologiche come Siemens e Microsoft ma anche Ferrovie dello Stato hanno dato la possibilità ad alcuni loro dipendenti, scelti su base volontaria, di lavorare alcuni giorni al mese dove volevano.

Lavori diversi, stesso spazio. Ecco il co-working

Il fenomeno dello smart working è spesso legato a quello della diffusione dei coworking. Si tratta di spazi dove è possibile affittare una scrivania, magari vicino casa, per evitare di andare in ufficio senza però rinunciare a vivere alcuni momenti della giornata con altri lavoratori, o colleghi. Spesso frequentati da lavoratori autonomi e freelance, oggi i coworking in Italia sono circa 300. Nella classifica delle regioni italiane dove sono più diffusi spicca la Lombardia con circa 93 spazi, seguita dal Veneto e Emilia Romagna che ne hanno 30 a testa, poi Piemonte (20). Milano è la città italiana dove sono più diffusi (60), più indietro Roma (22), Torino (circa 15), Firenze e Bologna. Una scrivania, con i vari servizi previsti come internet e spazi ricreativi, in media si può affittare a un prezzo compreso tra 25 euro al giorno a 300 euro al mese.

Lo Smart working, inserito inizialmente nei provvedimenti legislativi di riforma del diritto del lavoro in Italia varati nel 2014-2015 e designati complessivamente come Jobs Act, è stato oggetto di un lungo iter parlamentare, sino alla Legge n. 81 del maggio 20171. In essa è indicato come “lavoro agile”, e spesso è anche tradotto come “lavoro fluido” o “lavoro nomade”. Non è un contratto ma una “modalità di svolgimento” della prestazione di lavoro, in cui si regola la possibilità di lavorare dove, quando, come si vuole (Boorsma, Mitchell, 2011). Può essere considerato come un’evoluzione del telelavoro, soluzione organizzativa basata su strumenti informatici e telematici, focalizzata unicamente sulla dimensione del dove si lavora. Nella prassi lo Smart working è inteso come “una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare, a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati” (Osservatorio Smart Working, 2016). Le aspettative economico-sociali L’avvento dello Smart working, e la sua introduzione nell’ordinamento giuridico, sono stati salutati entusiasticamente da studiosi e policy-maker, nella convinzione che tale modalità possa contribuire all’evoluzione delle condizioni di vita e al miglioramento organizzativo delle imprese più di quanto sia accaduto con il telelavoro. Richiamiamo sinteticamente lo scenario, presente e futuro, del fenomeno.

Gran parte delle previsioni non sembrerebbe lasciare dubbi sulla direzione e l’intensità del cambiamento: per citare una sola tra le tante fonti che concordano sul trend in atto, secondo il Rapporto Future of Jobs presentato a Gennaio 2016 a Davos al World Economic Forum2, nel 2020 la metà delle persone lavoreranno da casa o comunque non in azienda. Sono sempre più numerose le imprese che, all’estero ma anche nel nostro paese, danno vita a progetti connessi all’idea di Smart working, con l’obiettivo di ottenere risultati positivi in termini di efficienza ed efficacia; per l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2016 erano 250.000 gli smart workers del nostro paese (Osservatorio Smart Working, 2016). Uno studio di Eurofound, presentato nel febbraio 2017, evidenzia però che ancora a fine 2015 nella UE lo Smart working4 è diffuso in Europa con una media del 17% (per di più con forti differenziazioni all’interno dei paesi comunitari. L’Italia è ultima, superata di poco dalla Grecia). Sempre secondo le attese (Osservatorio Smart Working, 2016) i benefici possibili riguardano l’aumento di produttività (stimato fino al 20%), l’aumento di occupazione femminile, la riduzione dei costi di gestione (spazi fisici e annessi) e, in generale, il miglioramento del vissuto cittadino (minor traffico, minore inquinamento, ecc.). Non si può però trascurare il fatto che l’incremento di produttività connesso allo sviluppo di tecnologie innovative smart sia ancora da confermare con dati, e che tale incremento non possa svilupparsi se non in presenza di altre condizioni organizzative, come ad esempio la reingegnerizzazione dei processi (Frey, Osborne, 2015).

Inoltre, fa riflettere la notizia, apparsa su alcuni organi di stampa, della “marcia indietro” di IBM sullo Smart working, dopo che per anni la stessa azienda era stata indicata come punto di riferimento per lo sviluppo di tale prassi innovativa5; ciò sembra motivato da una nuova enfasi riposta sul water cooler effect e quindi sull’incentivo al “lavorare insieme”. L’aspetto organizzativo Come già accennato, per Smart working non si intende una forma contrattuale ma una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, che sta prendendo piede per molti osservatori in modo inequivocabile a prescindere dai tassi di crescita attesi o dichiarati, e che sembra caratterizzata da una configurazione in cui “tutti vincono”: imprese, lavoratori, comunità. Perché allora proponiamo una “prospettiva critica” del fenomeno? Ciò appare giustificato da un’attenta considerazione di tale specifica modalità di lavoro, anche come è definita dalla legge: emergono elementi di ambiguità che possono far mettere in discussione la portata e soprattutto la direzione del cambiamento presentato. Rispetto alla dimensione del dove si lavora in modo smart, non si osserva una tendenza unica: se è vero che declina l’idea di ufficio come unico posto di lavoro, non declina del tutto l’idea di azienda come luogo di lavoro. Proliferano anzi le soluzioni “modulari” all’interno delle aziende, particolarmente accattivanti dal punto di vista estetico (in linea con i gusti e la sensibilità dei “nuovi” lavoratori) caratterizzate dalla scomparsa dell’idea di “possesso” (della stanza, della scrivania, del computer…). Nondimeno lo Smart working è anche “nomade”, nel senso che non presuppone l’esistenza del luogo fisso deputato allo svolgimento della prestazione, sia esso casa o azienda. Con riferimento alla dimensione temporale della prestazione, quando svolgere l’attività affidata, si insiste sulla maggior flessibilità dell’orario di lavoro consentita dalla modalità smart: essa è comunque necessariamente circoscritta all’orario (ed è collegata all’introduzione del “diritto alla disconnessione”) e al numero di giorni di lavoro agile concordati contrattualmente.

Con riferimento al come svolgere l’attività di lavoro, la questione sembra ancor meno definita. Al di là dei generici richiami alla maggiore autonomia consentita o stimolata dallo Smart working, non sembrano emergere ancora sufficienti elementi per l’analisi e l’interpretazione. L’auspicio di migliorare la responsabilizzazione verso il risultato anche attraverso l’incremento di benessere, in particolare agendo sulla relazione esistente tra tempi di vita e tempi di lavoro, si associa in modo critico alle problematiche del coordinamento e del controllo. Quel che è certo è che tutti gli aspetti citati – comprese le differenze rispetto al telelavoro – si collegano, nella prassi e nei pochi contributi teorici che sono stati proposti fino ad ora6, allo sviluppo e alla sempre maggior rilevanza delle Advanced Information Technologies (AITs).

Sinteticamente, altre questioni evidentemente delicate che emergono in termini organizzativi, e anche di regolazione giuridica, riguardano: – la sicurezza del lavoro (che chiaramente non può essere la sicurezza “sul posto di lavoro”) e lo stress correlato alle forme di comunicazione “continuative”; – le modalità di controllo e il rispetto della privacy, la valutazione della prestazione e i percorsi di carriera; – i costi riguardanti la disponibilità e l’adozione della strumentazione utile allo svolgimento della prestazione e il trasferimento delle conoscenze necessarie. Infine, tutte queste questioni chiamano in causa l’equità – e la giustizia – della relazione tra soggetto e impresa, e i termini con i quali si valuta lo scambio (Neri, Rinaldini, 2016). Il lavoro smart o l’organizzazione smart? Si potrebbe affermare che lo Smart working si sviluppa “grazie” all’evoluzione delle AITs (e non a caso i protagonisti di questa tendenza sono spesso manager o esperti che possiedono approfondite competenze informatiche) e che, senza un inquadramento capace di connettere la componente tecnologica alle altre fondamentali variabili organizzative, si possa correre il rischio di proporre una visione deterministica della tecnologia stessa.

Si sostiene quindi – in modo paradossale agli occhi di chi scrive – che, per funzionare adeguatamente, allo “Smart working serve una struttura” e cioè un’organizzazione “allineata”, in termini di meccanismi operativi, cultura, sistemi di gestione delle risorse umane, ecc., alle esigenze del cambiamento smart7. Ma di quale “pensiero” di organizzazione ha bisogno, quindi, lo Smart working? In sintesi, nella prassi mainstreaming, e nella esigua letteratura sul tema, si sostiene l’utilità di un approccio integrato allo Smart working, secondo il quale gli aspetti tecnologici del cambiamento sono affrontati in coerenza con quelli logistici, culturali e di gestione delle risorse umane. Si richiama l’utilizzo, come riferimento applicativo, di best practices, coerentemente adattate in base ad analisi delle esigenze dei collaboratori, espresse sia in termini tecnici sia in termini di fabbisogno di conciliazione vitalavoro e diffuse nell’organizzazione per mezzo di adeguati percorsi di formazione8. Si sostiene la possibilità di plasmare la cultura organizzativa, espressione dei cosiddetti “nuovi nomadi” (Botteri, Cremonesi, 2016: 14), e di influenzare comportamenti virtuosi per mezzo di equilibrati sistemi di incentivazione, in un contesto in cui l’impostazione top-down è moderata dall’attenzione rivolta alla partecipazione e al coinvolgimento dei collaboratori (Corso et al., 2017).

In questa prospettiva, si propone una destrutturazione, spaziale e temporale, del lavoro – certamente una questione centrale nelle pratiche di Smart working – finalizzata a individuare una migliore sincronia con il tempo sistemico, che continua a essere assunto come dato: si suppone quindi implicitamente che esista e vada ricercato un equilibrio ottimale in termini di adattamento, ovvero una regolazione temporale espressione di una razionalità superiore in quanto capace di soddisfare gli interessi di (quasi) tutti i membri dell’organizzazione. L’attenzione ai termini dello scambio soggetto-organizzazione si concretizza anzitutto nel rispetto dei diritti alla parità di trattamento, nell’ambito di una tipologia di lavoro subordinato, come recita la legge, esercitato con modalità particolari. Gli sforzi sono quindi rivolti a non discriminare i soggetti coinvolti in termini di accesso allo Smart working, modalità di esecuzione, conseguenze organizzative. Il rispetto di corrette procedure di progettazione e implementazione – simili a quelle proposte nell’ambito del filone dell’Organizational Justice Theory (Leventhal et al., 1980) – dovrebbe tra l’altro, in questa prospettiva, essere propedeutico alla percezione di “equo-scambio” da parte dei soggetti coinvolti e migliorare le attitudini verso l’organizzazione. Siamo sicuri che l’utilizzo di una lettura del fenomeno – ad esempio prendendo a riferimento l’equità/giustizia dello scambio soggetto organizzazione – basata su tale impostazione, secondo il mainstream strutturalfunzionalista, aiuti a comprendere e risolvere le criticità di cui questa “novità” è portatrice e, soprattutto, produca nel lungo periodo esiti differenti da quanto accaduto, ad esempio, con il telelavoro? O è piuttosto necessario l’utilizzo di un quadro teorico che consenta un’analisi approfondita del fenomeno, anche, ad esempio, quando si affronta la questione della giustizia dello scambio soggettoorganizzazione?

Retribuzione “Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’impresa” (art. 20 L. 81/2017) (corsivo nostro). La norma prevede un minimo salariale al di sotto del quale il lavoratore “agile” non può essere retribuito e questo è identificato con il trattamento previsto per il lavoratori subordinati “normali”. Questa regolazione presenta difficoltà interpretative: la retribuzione del lavoratore “normale” è stabilita dai CCNL di settore in base alle ore lavorate, invece il lavoratore agile svolge una prestazione senza un orario di lavoro definito. Un’ulteriore complicazione è data dal fatto che le ore di lavoro, secondo tutti i CCNL, si distinguono in ore “normali” (di solito 40 ore settimanali) e ore di “straordinario”. Queste ultime, per essere pagate, devono essere richieste esplicitamente o implicitamente dal datore di lavoro2. Ciò non può avvenire per il lavoratore agile dato che è libero di determinare il suo orario di lavoro. Il lavoro agile sembra sfuggire ai criteri di quantificazione della retribuzione utilizzati per il lavoro normale: l’unità di misura è differente, da un lato il numero di ore di lavoro, dall’altro i risultati raggiunti. Quali sono, dunque, gli elementi che permettono di valutare la congruità della retribuzione di un lavoratore agile?

Il criterio interpretativo per leggere l’equivalenza retributiva ex art. 20 L. 81/2017 sembra essere l’art. 36 della Costituzione: “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. La giurisprudenza ha stabilito che “la particolare garanzia apprestata dall’art. 36 Cost., a tutela del lavoratore subordinato, non si riferisce ai singoli elementi retributivi, bensì al trattamento economico globale, comprensivo della retribuzione per lavoro straordinario, come riconosciuto da C. Cost. n. 470 del 2002. Pertanto i criteri della proporzionalità e della sufficienza posti dalla citata norma costituzionale a tutela del lavoratore non trovano applicazione in caso di erogazione di un compenso per lavoro straordinario inferiore a quello erogato per l’orario normale”3. E’ possibile ritenere legittima, pertanto, la retribuzione di un lavoratore agile che preveda la corresponsione dei minimi retributivi per l’orario di lavoro ordinario secondo il CCNL di appartenenza e che compensi le ulteriori ore di straordinario con dei premi di risultato. Sono previsti degli incentivi di carattere fiscale e contributivo per gli emolumenti riconosciuti al lavoratore agile in relazione a incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato (art. 18, comma 4, L. 81/2017).

Potere disciplinare: strumenti, condotte e sanzioni “L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni. L’accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari” (art. 21 L. 81/2017) (corsivo nostro). L’accordo di lavoro agile, nella sostanza, potrà prevedere integrazioni del regolamento aziendale specifiche per il singolo lavoratore: sarà possibile includere mezzi di controllo, condotte sanzionabili e sanzioni applicabili in modo personalizzato. La possibilità di individuare strumenti di controllo, condotte e sanzioni per il singolo lavoratore è un’eccezione al normale regime che prevede un unico regolamento aziendale valido per tutti i dipendenti. Il dubbio interpretativo, che solo la giurisprudenza potrà sciogliere, è se la specifica approvazione dell’accordo di lavoro agile da parte del singolo lavoratore sarà sufficiente a rendere legittima una diversa regolazione del potere datoriale (strumenti di controllo, condotte sanzionabili o sanzioni) in situazioni simili e nell’ambito della stessa azienda. Il potere disciplinare del datore di lavoro resterà, comunque, sottoposto al principio di proporzionalità tra condotta e sanzione, rendendo possibile il sindacato di legittimità giudiziale sull’entità delle sanzioni applicate in base ai comportamenti avuti dal lavoratore. Proseguendo l’analisi normativa, è utile notare che l’unico limite imposto agli strumenti di controllo utilizzabili dal datore di lavoro è l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, recentemente modificato dal D.Lgs. 151/2015.

Questa norma stabilisce che “impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”. Per i lavoratori agili le “esigenze organizzative e produttive” per effettuare i controlli potrebbero essere ritenute implicite nella particolare modalità di lavoro. E’ necessario, altresì, un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, per imprese con più unità produttive dislocate in diverse province, con le rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancato accordo, l’installazione potrà essere effettuata solo con l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, territoriale o nazionale (art. 4, primo comma, Statuto dei Lavoratori). E’ prevista, però, un’eccezione alla necessità di accordo o di autorizzazione sopra descritta: “non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze” (art. 4, secondo comma, Statuto dei Lavoratori). Il datore di lavoro non dovrà effettuare alcun accordo, o richiedere autorizzazioni, a) per utilizzare gli strumenti di rilevazione di presenza del lavoratore alla postazione; b) nel caso voglia servirsi per il controllo di strumenti usati dal lavoratore per svolgere la sua prestazione (quali computer, telefoni cellulari, software di comunicazione telematica e rete intranet aziendale).

Il lavoro agile si caratterizza per l’utilizzo di strumentazione tecnologica nello svolgimento della prestazione; pertanto, il secondo caso sopra descritto sarà frequente. Sarà, però, necessario stipulare un accordo, o richiedere l’autorizzazione, per strumenti di controllo ulteriori, come le telecamere. L’Ispettorato del Lavoro, nell’esaminare la richiesta, controllerà la presenza di esigenze atte a giustificarne l’utilizzo, nonché il rispetto delle norme a tutela della privacy dei lavoratori. Sul punto, si ricordano le raccomandazioni rilasciate dal Garante della privacy con la nota dell’8 aprile 2010. In linea generale, per ottenere l’autorizzazione, è necessario a) nominare un incaricato della gestione delle video riprese; b) posizionare le telecamere verso le “zone a rischio”; c) conservare le immagini per un periodo temporale limitato (fatte salve specifiche esigenze).