Smartphone compagno di notte, internet è malattia

Controllare le email anche di notte, addirittura addormentarsi con il cellulare in mano, oppure precipitarsi a controllarlo appena svegli. Ecco come Internet in alcuni casi può diventare una malattia. I nuovi problemi con cui ci si trova a confrontarsi prendono il nome di nomofobia, cioè timore di rimanere senza connessione, cyberbullismo e web addiction. Secondo un’indagine di Deloitte del 2016 condotta in 31 Paesi con 49500 interviste tra cui 2000 in Italia, presentata allo #Sconnessiday oggi al ministero della Salute, l’83% legge le email di lavoro durante la notte, il 37% controlla le notifiche sul cellulare nel bel mezzo della notte e al mattino il 57% controlla il telefonino entro 22 minuti dal risveglio. Durante il giorno il 92% utilizza il cellulare al lavoro e il 59% controlla il telefono oltre 200 volte al giorno. L’80% si addormenta col cellulare il mano e il 21% di sera guarda film o serie tv in streaming o in diretta.

La nascita di Internet e l’introduzione di nuove tecnologie per accedervi hanno rivoluzionato la società. Questa evoluzione epocale viene chiamata Era digitale e la Net generation rappresenta la sua popolazione. Questa trasformazione ha contribuito a modificare l’espressione delle forme di disagio e sofferenza caratteristiche di ogni società, sino ad arrivare alla definizione di veri e propri quadri clinici correlati all’utilizzo improprio di Internet. Negli ultimi anni, il panorama delle dipendenze si è ampliato: le nuove forme di dipendenza non comprendono l’uso/abuso di sostanze stupefacenti illegali, ma un uso/abuso di nuove tecnologie. Come tutte le dipendenze, l’abuso di Internet, attraverso tutti i siti cui dà spazio di esistenza, ha conseguenze negative sull’essere umano: le relazioni sociali, lavorative, affettive, amorose sono compromesse.

La maggior parte della popolazione mondiale possiede un computer personale con l’accesso ad Internet tramite ADSL e un cellulare, probabilmente con una connessione 2G o 3G ad Internet. Nei vari contesti di vita quotidiana: la città, il paese, le stazioni ferroviarie, luoghi di studio come l’Università, luoghi sportivi, di svago e di riunione tra amici o conoscenti, ecc … la quasi totalità della gente che ci attornia ha il volto abbassato sullo schermo di un cellulare per consultare molto spesso la “bacheca” del proprio personale social network. E non appena si rende irreperibile la Wi-Fi per problemi di contesto ambientali o perché la batteria del cellulare si scarica, ecco che la persona è visibilmente sconvolta, agitata: chiaro sintomo di dipendenza. Il fatto che mi ha spinto a trattare questa nuova tipologia di dipendenza risiede nella disinformazione che la caratterizza: la poca notorietà e l’avanzare lento e costante di questo fenomeno non permette alle persone di esserne consapevoli. Tutto ciò fa parte della dipendenza da Internet, la cosiddetta Internet Addiction Disorder (IAD), definita come “l’incapacità di una persona di controllare l’utilizzo di questo strumento, con conseguenti disturbi nell’area psicologica, sociale e lavorativa” (Young, 1998). Il soggetto dipendente si trova in una condizione caratterizzata da un forte e insistente desiderio di connettersi al Web. La dipendenza da Internet risulta frequentemente associata ad altri disturbi psichiatrici, tra cui dipendenza da sostanze, depressione, problemi di rabbia e ansia sociale. Inoltre, sono stati individuati numerosi aspetti di questo disturbo comuni ad altre patologie note. Le persone con dipendenza da Internet, infatti, mostrano sintomi clinici come craving, astinenza, tolleranza, impulsività e compromissione delle capacità cognitive nel prendere decisioni rischiose.

L’argomento da trattare è molto vasto e dunque ho ritenuto utile concentrami su alcuni aspetti di questa nuova dipendenza: il chi, ovvero i soggetti coinvolti, il come, ossia i suoi aspetti globali dalla manifestazione al trattamento ed infine il dove, dati statistici relativi ai luoghi implicati e i possibili luoghi di cura. La tesi è strutturata in cinque capitoli riguardanti i macro argomenti, al cui interno sono presenti i paragrafi contenenti le specifiche declinazioni. Il primo capitolo, intitolato L’era digitale, tratta la nascita di Internet, il suo rapporto con l’Era digitale e la Net generation, ovvero i “nativi digitali” come abitanti della nuova società. Mi soffermerò sul rapporto tra Internet e il cervello umano, i processi attentivi, le modalità multitasking. La rete incrementa la tendenza alla prosocialità e le relazioni tra esseri umani, dunque si va incontro a un nuovo profilo cognitivo, dove però la distanza fisica e l’assenza di feedback sensoriale sono accompagnate da una disinibizione comportamentale.

Con il secondo capitolo, Internet Addiction Disorders – IAD, si entra nel vivo del tema della tesi. Innanzitutto viene fornita una definizione di dipendenza patologica e la sua caratteristica multifattoriale, poi sono descritti gli aspetti clinici, i predittori, la comorbidità e i questionari relativi alla dipendenza patologica da Internet. Oggigiorno quasi tutte le persone possiedono uno smartphone connesso alla Rete, e la compulsività ad accedervi crea la cosiddetta dipendenza da Smartphone, trattata nell’omonimo paragrafo. Il penultimo paragrafo di questo capitolo riguarderà il fenomeno della dissociazione, estremamente correlato ai soggetti patologicamente dipendenti. Infine il capitolo chiude con un accenno al Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) e all’inserimento in appendice nella quinta edizione dell’Internet addiction, intesa come dipendenza comportamentale. Il terzo capitolo si soffermerà sui social media, ovvero i principali social network e comunità virtuali, utilizzati prevalentemente dalla nuova generazione. In questi luoghi virtuali gli individui dipendenti da Internet trascorrono la maggior parte del loro tempo, instaurando virtualmente relazioni con conoscenti o perfetti sconosciuti. Viene posta attenzione ai Social Network Sites più noti, come Facebook, e, attraverso il fenomeno FOMO (Fear Of Missing Out), verrà analizzata l’influenza dei social media sulle relazioni sociali. Il capitolo terminerà con un accenno a un fenomeno attuale e in espansione del ritiro sociale: l’Hikikomori. Il penultimo capitolo fornirà una panoramica mondiale e italiana di dati significativi riguardanti l’utilizzo di Internet e di social network attraverso computer fisso o smartphone, alle ore trascorse online, alla differenziazione di genere, ed infine le percentuali di soggetti dipendenti.

L’ultimo capitolo affronterà la cura della dipendenza da Internet: attraverso le ricerche fatte da Team di esperti, verranno proposte tipologie di trattamento di questa nuova dipendenza, con un accenno al ruolo e il possibile compito della figura dell’Assistente Sociale. Avendo svolto l’attività di tirocinio del secondo anno di corso presso il Dipartimento Dipendenze e presso il servizio Ser.T dell’ASL di Varese, sono venuta a conoscenza delle tipologie di dipendenze esistenti, della rete di offerta dei servizi e quindi delle prestazioni e dei trattamenti garantiti sul territorio. Ciò mi ha permesso di approfondire la mia conoscenza a riguardo. Il paragrafo contenente i luoghi di cura dei soggetti dipendenti da Internet in Italia chiude il capitolo.