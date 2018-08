Soffoca il figlio di sei mesi con la felpa. Riscontrate sul corpicino ferite catastrofiche

La drammatica vicenda che vi stiamo raccontando parla di un uomo che avrebbe soffocato a morte il figlio di 6 mesi con una felpa. Il 20 settembre è stato condannato Ricky Walker, ovvero l’uomo che ha ucciso il figlio ed è stato riconosciuto colpevole dell’omicidio colposo. Anche la madre Laura Davies è stata condannata per averne permesso la morte. Sul corpo del piccolo sono state trovate diverse lesioni e trauma devastanti, segni che già in precedenza era stato sottoposto a violenza. Il Piccolo di 6 mesi è morto per ferite catastrofiche tra cui sanguinamento al cervello. Ora l’uomo di anni 27 è stato condannato per omicidio colposo e Per quanto riguarda l’ammontare della pena, questa sarà ufficializzata nei prossimi giorni.

Secondo quanto è stato accertato, il piccolino è stato accidentalmente soffocato dalla sua felpa con cappuccio il 12 giugno del 2016. La Corte Di Birmingham Ha inoltre condannato la madre del piccolo la 25enne Laura Davis per avere il permesso la morte del figlio. Durante il processo che è durato circa un mese è stato accertato che alcune settimane prima della morte del piccolo fosse stato sottoposto a crudeltà che avrebbero contribuito ad un precedente trauma cranico.

Il 12 giugno del 2016 servizi di emergenza si sono precipitati nella casa di famiglia a Walnut close a Bilston nelle West Midlands dopo che il piccolo aveva subito un arresto cardiaco, Kaiden stato dichiarato morto un’ora dopo. L’autopsia sul corpo avrebbe stabilito subito lesioni devastanti a cervello, occhi e colonna vertebrale coerenti con scossoni ed un impatto sulla testa. “Le prove in questo caso mostrano che, poco prima del collasso di Kayden e di quella chiamata ai servizi di emergenza, il bimbo è stato quasi certamente vittima di un episodio di violenza” ha detto il procuratore David Mason.

“Questi eventi hanno causato l’arresto cardiaco di Kayden e lui ha smesso di respirare. Ciò ha poi provocato una grave lesione cerebrale, che ha portato al decesso” ha aggiunto. Il piccolino è stato portato di corsa al New cross Hospital di Wolverhampton alle 14:15, ma purtroppo è stato dichiarato morto alle 15:02. Mason ha aggiunto: “Una delle cose notate dai medici che curavano il piccolo era che gli sanguinavano gli occhi, il che ha fatto scattare automaticamente un campanello d’allarme. La ragione è che tali sanguinamenti sono indicativi di lesioni non accidentali causate al paziente”.