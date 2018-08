“Soffro”. Barbara d’Urso e l’appello al figlio Gian Mauro. Carmelita è preoccupata

Barbara d’Urso gioca e scherza sui social network. Carmelita, a volte, sembra quasi non prendersi neanche troppo sul serio: le sue pose irriverenti, le labbra pronunciate, i capelli raccolti e i sorrisi ammiccanti fanno parte del suo repertorio. Con buona pace degli haters che la criticano sempre: a 61 anni, infatti, Barbarella si mette in mostra come poche donne possono fare. Lei, conduttrice di punta della rete Mediaset grazie a Pomeriggio Cinque e Domenica Live, pronta a tornare sul piccolo schermo anche in qualità di attrice grazie alla terza stagione de ‘La Dottoressa Giò’, rispedisce sempre al mittente le critiche. Come nella giornata di ieri quando ha gelato un follower che l’accusava di allungare le gambe con photoshop: “Sì, hai ragione – ha scritto lei in una Instagram Stories riprendendo proprio la parte bassa del suo fisico – le modifico proprio”. E a un mese dal via della nuova stagione televisiva, Barbara si è raccontata a Panorama in una lunga intervista. Tanti i temi scottanti affrontati. Come ad esempio l’amore…

Barbara ama essere corteggiata. Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 15, si è detto innamorato di Carmelita. Ma a quanto pare non è ricambiato con la stessa moneta: “Amo essere corteggiata – ha detto la padrona di casa di Domenica Live – ma niente di più. Sto bene così con me stessa”. Anche perché, in passato, Carmelita ha evidenziato come sia stata innamorata solo una volta nella sua vita: a conquistare il suo cuore è stato l’ex compagno Mauro Berardi. La d’Urso e il produttore cinematografico sono stati insieme negli anni Ottanta, per poi lasciarsi all’inizio dell’ultimo decennio del secolo scorso. La separazione tra i due è stata burrascosa ma poi hanno saputo ricucire un rapporto per il bene dei figli in comune. “L’uomo più importante della mia vita è stato Mauro. È l’uomo che ho amato di più e infatti ci ho fatto due figli. Ho sofferto tanto per questa separazione”. E a proposito dei figli… (Continua a leggere dopo la foto)

La conduttrice partenopea è seriamente preoccupata per il primogenito Gian Mauro, nato nel 1986. Il ragazzo è un medico e sta per lasciare l’Italia per volare alla volta del Giappone. Nella terra del Sol Levante resterà un anno per specializzasi nei trapianti di fegato che già realizza nel nostro paese. La lontananza peserà parecchio a Carmelita che ha confessato di soffrire tanto per questa novità. “I miei figli sono riservati, non vogliono che influenzi la loro vita e che si sappia che sono i miei figli. – ha detto lei a Panorama – Io li guardo crescere e taccio. Con fatica. Gian Mauro è medico, fa trapianti di fegato. A ottobre si trasferirà per un anno e io sto già soffrendo”. Barbara vorrebbe anche andare sul posto di lavoro di Gian Mauro: “L’altra sera gli ho chiesto: ‘Ti prego, una volta fammi venire in corsia nel tuo ospedale, ti vorrei vedere col camice, sarebbe un regalo per me. ‘Mamma, sai che non è possibile’, mi ha risposto. Non solo. La sera, a Roma, c’è stata una tromba d’aria. Mi ha chiamato per comunicarmi che doveva andare a Cosenza con l’aeroambulanza e recuperare un fegato da trapiantare. Ho passato la notte insonne…”. (Continua a leggere dopo la foto)

E l’altro figlio di Barbara d’Urso, invece, cosa fa nella vita? Emanuele, nato nel 1988 sempre dalla relazione di Carmelita con Berardi, è un regista. Secondo la presentatrice televisiva il suo secondogenito è “Talentuosissimo”. Barbara d’Urso poi ha sottolineato, senza usare mezzi termini, che loro due sono: “Il mio unico vero motivo di vita. Poi c’è tutto il resto, a debita distanza”.