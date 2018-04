Soia in farina Dolce non dichiarata in etichetta: Allarme e immediato ritiro

Un nuovo richiamo di prodotti alimentari è stato lanciato in queste ore dal Ministero della Salute in una nota pubblicata come al solito sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di sicurezza”.

Interessato dal provvedimento un lotto di farina Dolce Soffice a marchio Molini Spigadoro per la presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta. La farina coinvolta è venduta in confezioni da 1 kg con il numero di lotto 31800714 e scadenza 19/07/2019. Nello specifico si tratta di un mix per dolci con farina di tipo 1 e germe di grano prodotto da Molini Spigadoro nello stabilimento di via 4 Novembre 2/4, a Bastia Umbra (PG). Si raccomanda ai consumatori allergici alla soia di non utilizzare il mix Dolce Soffice con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita.

L’allergia alla soia è una manifestazione allergica i cui sintomi, come in altre di derivazione alimentare, possono manifestarsi già all’età di tre mesi. Nella maggior parte dei casi, i sintomi scompaiono spontaneamente all’età di due anni, anche se esistono tuttavia dei casi di gravi allergie alla soia. L’incidenza sulla popolazione italiana è piuttosto ridotta: si parla di uno 0,5% circa, ma al contempo sembrerebbe essere in continuo aumento.

Si manifesta contestualmente o comunque entro minuti (massimo poche ore) dopo l’ingestione o il contatto con l’allergene. Manifestazioni sintomi I sintomi riscontrati più spesso sono dell’ordine dermatologico, come acne e dermatite secca e pruriginosa, respiratorio, come tosse, senso di costrizione al torace, rinite, respiro affannoso tipici dell’asma, e gastrointestinale come mal di pancia, nausea, vomito e diarrea. Diagnosi I sintomi non sono esclusivi dell’allergia alla soia. Quindi l’allergologo ricostruirà la storia della manifestazione dei sintomi e dopo aver escluso altre patologie (come la celiachia), si procederà ad individuare l’allergene alla base delle manifestazioni.

Causa

Un’allergia della soia è causata dal sistema immunitario che confonde la proteina di soia una sostanza nociva, citata come allergene. Ciò avvia la produzione degli anticorpi dell’immunoglobulina (IgE) E, che poi inbandierano la proteina di soia fino al sistema immunitario la prossima volta che una persona lo consumerà. L’Istamina ed altri prodotti chimici poi sono scaricati nella circolazione sanguigna, causando i segni ed i sintomi dell’allergia.

Segni e Sintomi

L’allergia della Soia comincia spesso quando gli infanti reagiscono alle formule a base di soia, sebbene possa svilupparsi a tutta l’età ed essere causato dagli alimenti che una persona precedentemente ha mangiato senza avvertire alcuni problemi.

Solitamente, i sintomi della reazione sono delicati e possono includere:

alveari

itching nell’area della bocca

una punta congestionata o semiliquida.

In rari casi, l’allergia della soia può piombo ad una reazione più severa chiamata anafilassi, che può essere pericoloso se non trattata. Durante l’anafilassi, la gola gonfia su, c’è una caduta marcata nella pressione sanguigna e respirare diventa difficile. Questa circostanza richiede il trattamento immediato con epinefrina, la sola droga che può invertire questi sintomi. Di Conseguenza, è raccomandato che la gente con un’allergia della soia porti sempre un automatico-iniettore dell’epinefrina sulla loro persona.

Fattori di rischio

Determinati fattori aumentano la probabilità che una persona svilupperà un’allergia della soia e questi includono quanto segue:

Una storia della famiglia delle allergie quali eczema, asma o raffreddore da fieno

Età – questa allergia è più comune in bambini, specialmente in bambini ed in infanti

Allergie Attuali – In alcuni casi, la gente che già ha un’allergia ad altri alimenti è egualmente allergica a soia

Diagnosi

Se un medico sospetta una persona ha un’allergia della soia, faranno le domande riguardo ai sintomi ed eseguiranno una valutazione fisica. Possono anche chiedere che il paziente tiene un diario dell’alimento che dettaglia tutti i prodotti alimentari alimentari e descrive qualunque sintomi che si presentano dopo il cibo.

Inoltre, possono raccomandare una prova della puntura dell’interfaccia e/o un’analisi del sangue. Per il test cutaneo, l’interfaccia è punta ed esposta alle piccole quantità di proteina di soia. Se una persona è allergica, svilupperanno un urto o un alveare sollevato al sito esposto. Un campione di sangue può anche essere prelevato per controllare la quantità di anticorpi che (IgE) dell’immunoglobulina una persona ha in loro circolazione sanguigna.

Immagine Copyright: artzenter/Shutterstock

Gestione

Per impedire una reazione a soia, è essenziale per evitare consumare la soia ed i prodotti della soia. La Gente con un’allergia della soia dovrebbe leggere gli ingredienti quotati su tutti i prodotti alimentari prima dell’acquisto o del consumo loro.

La Soia e c’è ne di seguenti ingredienti dovrebbero essere evitate:

Soia, compreso il formaggio della soia, la farina di soia, la semola di mais della soia, il latte di soia, i germogli della soia, l’albumina della soia, la fibra della soia, i dadi della soia, il yogurt della soia ed il gelato della soia.

Shoyu

Edamame

Miso

Natto

Soia

Tamari

Tempeh

Tofu

Cagliata della Soia e granuli della soia

Proteina di Soia

Salsa di Soia

Proteina vegetale Strutturata

La Soia può anche a volte essere trovata in amido/brodo/gomma di verdure ed in cucina Asiatica.

Alimenti della Soia – latte di soia, salsa di soia, carne della soia, tofu, miso. Immagine Copyright: mything/Shutterstock

Se una persona consuma casualmente le proteine di soia, gli antistaminici possono essere usati per alleviare i sintomi ed il disagio. Gli Esempi degli antistaminici che sono non quotato in borsa disponibile includono la loratadina, la cetirizina e la difenidramina. Se una persona ha una reazione più severa, possono richiedere il trattamento di emergenza e un’iniezione di epinefrina.