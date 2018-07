Solo un attimo di distrazione, poi la terribile tragedia davanti agli occhi dei genitori. Muore una bimba

Una bambina di quattro anni figlia di turisti tedeschi in vacanza a Boccasette – in provincia di Rovigo – è stata investita da un’automobile in via 2 giugno. Per la piccola purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la bambina si sia allontanata dal padre e dalla madre per raccogliere alcune more selvatiche da alcuni arbusti vicino alla strada, quando è stata travolta da una vettura che procedeva sulla carreggiata. Al volante della Seat Marbella che ha colpito mortalmente la bimba c’era un uomo di 66 anni che non ha potuto fare nulla per schivarla. Via 2 Giugno è una laterale della strada che scorre parallela alla costa, a pochi metri dal mare.

Sul posto è giunto l’elicottero dell’azienda sanitaria per portare nel più breve tempo possibile la piccola all’ospedale ma il soccorso medico non è stato sufficiente a salvare la vita alla bambina, che poco dopo è morta. Boccasette è una piccola località del comune di Porto Tolle a propensione turistica, con una bella spiaggia sulla quale la famiglia tedesca aveva deciso di concedersi qualche giorno di relax. Un luogo di mare nel delta del Po che è apprezzato ogni anni da centinaia di vacanzieri nord europei come i due genitori della piccola – in Veneto assieme ad altri 3 figli – che oggi ha perso la vita.