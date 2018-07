“Sono ancora viva” recita l’sms inviato alla sorella. Poco dopo muore in un tragico incidente

Un destino piuttosto triste e crudele quello che è toccato di una giovane ragazza di 24 anni, di nome Charlotte la quale pare avesse un appuntamento molto Galante con un ragazzo che l’aveva invitata sul suo motoscafo. Pochi minuti prima aveva lasciato un messaggio alla sorella rassicurandola di stare bene, ma subito dopo l’imbarcazione si è rovesciata e lei è morta annegata. Aveva scritto alla sorella un messaggio con scritto semplicemente ” sono ancora viva”, poi subito dopo la tragedia. Quello che doveva essere un messaggio di rassicurazione, si è rivelato l’ultimo saluta della protagonista di questa storia alla sorella.

È morta così in circostanze davvero incredibili Charlotte Brown, una ragazza di 24 anni britannica rimasta vittima di un terribile incidente in barca, in quella che doveva essere una serata molto piacevole sul fiume. A ricostruire l’intera vicenda è stata la polizia metropolitana di Londra nel processo che ha visto imputato il ragazzo con il quale Charlotte era uscita e che è risultato essere il proprietario dell’imbarcazione.

Si tratta del trentenne Jack Shepherd, il quale pare avesse invitato Charlotte trascorrere una serata insieme a lui poche settimane prima del Natale 2015. “Ancora viva, aspettando la marea, così possiamo portarlo fuori”, sono state queste Dunque le ultime parole di Charlotte scritte alla sorella in un messaggio inviato alle 22:12 di quella sera, poi meno di 90 minuti dopo si è verificato il tragico incidente in motoscafo, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Stando a Quanto è emerso dall’inchiesta ,sembra che il motoscafo si sia ribaltato dopo avere colpito un oggetto sommerso ma è pur vero che andava comunque molto veloce e non aveva preso alcuna misura di sicurezza e nessuno dei due a bordo indossavo un giubbotto di salvataggio.

Quando caddero nell’acqua gelida, per loro non ci sarebbe stato alcun appiglio e così Charlotte è morta annegata. Nonostante i soccorsi Riuscirono a recuperare la giovane donna e furono fatti tanti sforzi per poterla rianimare, per lei non ci sarebbe stato più nulla da fare perché non ha mai ripreso conoscenza. Il giovane Invece è riuscito a sopravvivere Ma è stato condannato per omicidio colposo di Charlotte, per grave negligenza e condannato anche a 6 anni di carcere ,Ma lui si è sempre reso irreperibile.