Soros: “Google e Facebook hanno i giorni contati”

Immancabile, puntuale e inesorabile è giunta, dalla congrega liberal e mondialista dei signori della finanza di Davos, l’omelia di George Soros. Questa volta il “filantropo” cantore dell’open society (in realtà la società più chiusa della storia umana, che tende a escludere ogni giorno masse crescenti di individui pauperizzati) ha tuonato contro le reti sociali, segnatamente contro Facebook e Google. I quali – egli sostiene – sarebbero realtà perniciose per il bengodi dell’open society, minacce per l’apartheid globale che siamo soliti chiamare capitalismo.

E, in tal guisa, l’apolide esponente della finanza liquida no border rinsalda e conferma le tendenze già in atto: in primis l’ostentato disprezzo della aristocrazia finanziaria e del suo variopinto circo mediatico, politico e giornalistico, verso le reti sociali e gli ultimi spazi di libera espressione delle masse precarizzare e pauperizzate. Così si spiegano – e anche gli allocchi dovrebbero averlo inteso – le crociate contro le fake news.

L’obiettivo conclamato è il controllo millimetrico dell’ortodossia del pensiero di santificazione dei dominanti della classe global-elitaria di cui il “benefattore” Soros è esponente di spicco. Con annessa persecuzione di ogni voce non allineata con il nuovo ordine simbolico globale santificante il dominio della aristocrazia finanziaria e l’oppressione subita dagli sconfitti della mondializzazione (che, oltre al danno, subiscono quotidianamente la beffa di sentirsi dire che vivono nello splendore dell’open society!).

Benvenuti nel nuovo ordine mondiale, la società più asimmetrica e diseguale, l’open society cool, trendy e glamour dove tanta libertà hai quanta puoi comprarne.

«Social pericolosi». Per le toghe il problema della giustizia sono le fake news

Nella classifica per la durata dei processi ordinari, ha certificato la Banca mondiale, l’Italia occupa il 157esimo posto su 183 Paesi. Perché passano quasi mille giorni, più o meno tre anni, dall’inizio di un procedimento alla sentenza.

Eppure Giovanni Mammone, primo presidente della corte di Cassazione, nella relazione sull’ amministrazione della giustizia che ieri ha aperto l’anno giudiziario 2018, ha puntato l’indice sull’«abuso dei mezzi di comunicazione» e degli «strumenti di partecipazione sociali messi a disposizione della Rete» (i «social»), definiti un «fenomeno crescente e preoccupante». Sono questi, insieme a femminicidio, baby gang, crescita dei processi per violenza sessuale e stalking, i nodi centrali della giustizia per il 2018.

In carica da meno di un mese, Mammone, alla presenza del Guardasigilli Andrea Orlando, ha lanciato l’allarme sui rischi derivanti dall’abuso dei social network. È la prima volta che questo succede nella cerimonia che inaugura l’anno giudiziario (oggi tocca ai singoli distretti di corte di appello). «Da un lato è violato il diritto della collettività a essere informata in maniera corretta; dall’altro sono messi in moto meccanismi di diffusione sociale delle notizie che possono arrecare, anche inconsapevolmente, danni a soggetti terzi». Insomma, la giustizia è in pericolo per le fake news. «Deve incrementarsi un appropriato monitoraggio», intima l’ermellino davanti – e pure questa è una novità – a una delegazione di studenti.

Pericolo “social”, ma non solo. Per Mammone è diventata una questione di «particolare rilievo sociale» il cambiamento, imposto dalla Corte di Cassazione, in tema di assegno di divorzio. Vale a dire il superamento del principio in base al quale andava garantito all’ex coniuge un tenore di vita analogo a quello vissuto durante il matrimonio.

Nel corso del 2017, 113 donne hanno perso la vita. Un dato inferiore a quello del 2016, quando le vittime di femminicidio erano state 115. Per il primo presidente del Palazzaccio di piazza Cavour, però, si tratta di un fenomeno «di notevole allarme sociale, indice della persistente situazione di vulnerabilità della donna».

Poi ci sono le “baby gang”, tornate d’attualità dopo quanto accaduto in Campania. Il fenomeno delle «aggressioni violente e immotivate messe in atto da giovanissimi ai danni di coetanei è allarmante». Ma la sola risposta «repressiva», a detta diMammone, è «inefficace». Un assist al Viminale, che sulla scorta degli ultimi episodi ha deciso di affiancare al pugno duro – 100 uomini dei reparti speciali in più nelle aree più a rischio – la lotta alla dispersione scolastica.

Torna anche l’allarme rosso nelle carceri: a fronte di una capienza regolamentare di 50.499 posti, al 31 dicembre nei penitenziari italiani erano reclusi 57.608 detenuti. Ma il ministro della Giustizia, Orlando, preferisce fare i paragoni con l’inizio della legislatura. Per lui, rispetto al 2013, il bicchiere è mezzo pieno. Sia sulla classifica della Banca mondiale – «l’Italia è risalita di 52 posizioni» – sia sui ristretti, diminuiti di 8mila presenza dall’8 gennaio 2013.

Resta sostanzialmente stabile il numero dei magistrati sotto processo. Nel 2016 erano state 163 le toghe incolpate per illecito disciplinare. Nel 2017 c’è stato un calo di sette unità. E non di discosta molto, da quella dello scorso anno, la distribuzione geografica degli accusati: il 59% esercita nei distretti del Mezzogiorno. In Corte di Cassazione quasi il 50% dei ricorsi è in attesa presso la sezione tributaria. Nel 2017, infatti, sono sopraggiunti ben 11mila ricorsi in materia fiscale.