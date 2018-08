Sorpresa dal marito con l’amante durante rito religioso, gli strappa il pene a morsi

La donna ha tenuto la reazione piuttosto violenta dell’uomo e anche di tutti gli altri abitanti del Villaggio, dopo essere stata scoperta con un altro. La sua reazione però è stata piuttosto incredibile, perché la donna ha agito per prima ed ha preso a morsi il marito strappandogli parte del pene prima di scappare. Poi è stata rintracciata ed arrestata e adesso dovrà rispondere dell‘accusa di tentato omicidio. La protagonista di questa vicenda è una donna di 45 anni indiana.

Quest’ultima era stata sorpresa dal marito in atteggiamenti piuttosto compromettenti con un altro uomo nel bel mezzo di una funzione religiosa. Per paura di una reazione violenta da parte del marito, la donna ha pensato bene di agire per prima prendendolo a morsi e pensando anche di strappargli il pene con i denti. Come già abbiamo detto, adesso la donna dovrà rispondere di tentato omicidio ed ha confessato di averlo ferito in modo piuttosto grave. Questo incredibile episodio arriva dal distretto di Vellore, nel sud dell’India mentre la coppia si trovava impegnata in un festival in un tempio nel villaggio di Thuraimoola, vicino a Gudiyatham.

Stando a quanto emerso dalla prima ricostruzione fatta dalla polizia locale, sembra che la donna si fosse allontanata dal marito con una scusa e quest’ultimo Dopo circa un’ora sarebbe andata a cercarla e soltanto a quel punto avrebbe visto la propria consorte in compagnia di un altro uomo. Quest’ultimo era un contadino di 55 anni, il quale si trovava in compagnia della donna in una posizione compromettente.

Davvero infuriato l’uomo avrebbe afferrato la donna con l’amante, minacciandoli anche di rendere pubblica la loro relazione ma nella foga avrebbe perso l’indumento che aveva addosso, ovvero una tunica utilizzata nel rito religioso. Tenendo Dunque che questo episodio potesse divenire pubblico e che sia la 45enne che l’uomo potessero essere picchiati dagli abitanti del villaggio, La 45enne ha attaccato il marito mordendo il pene, tagliandone Addirittura una parte e fuggendo poi con l’altro uomo. La fuga di entrambi ha avuto una durata davvero brevissima, perché sono stati rintracciati subito dopo. La donna è stata arrestata e adesso dovrà rispondere di tentato omicidio.